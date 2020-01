Google a modifié récemment l'affichage des résultats de recherche de son moteur de recherche sur les ordinateurs en y ajoutant de minuscules icônes de favicon. L'entreprise explique qu'avec ce nouveau design, l'image de marque d'un site Web peut être au premier plan, vous aidant à mieux comprendre d'où proviennent les informations et quelles pages contiennent ce que vous recherchez. Le nom du site Web et son icône apparaissent en haut de la fiche de résultats pour aider à ancrer chaque résultat, afin que vous puissiez décider quoi explorer ensuite.L'entreprise expliquait que le « nouveau look met les noms de domaine des sites et les icônes des marques en évidence, ainsi qu’une étiquette "Ad" en gras pour que les utilisateurs ne se trompent pas avec les annonces ». La remarque faite est que cette optimisation a un effet totalement inverse. Les annonces de Google ressemblent aux résultats organiques. La seule chose qui différencie les annonces et les résultats de recherche est une petite icône "Ad" en noir et blanc à côté de l'annonce. Elle a été formatée pour ressembler aux nouvelles favicons qui apparaissent maintenant à côté des résultats de recherche qui vous intéressent. Cela pourrait inciter les internautes à plus cliquer sur les annonces qui rapportent de l’argent à Google.Quelques jours après son lancement, Google annonce qu'il fait partiellement marche arrière car ce nouvel affichage n'est pas du goût des internautes. Ce changement permettait surtout aux publicités de mieux se fondre dans les résultats de recherche : la mention "Ad" ou "Annonce" était présente à la place du favicon, mais c’était le seul signe distinctif par rapport à un résultat organique. Dans un tweet, sans vraiment citer le problème de la publicité que soulève la plupart des internautes, Google explique être à l’écoute de ses utilisateurs. De nouvelles manières de présenter les résultats vont ainsi être testées au cours des prochaines semaines. Certains ne verront plus les favicons, tandis que d’autres les verront avec une mise en page différente, sans plus de détail.L'entreprise annonce qu'elle va continuer à expérimenter le nouveau look mais ne précise pas combien de temps cela va durer. Rappelons que l'année dernière, l'entreprise avait fait la même chose pour les résultats de recherche sur smartphones. À cette époque, Google disait que l'objectif avec la recherche a toujours été d'aider les gens à trouver rapidement et facilement les informations qu'ils recherchent. Au fil des ans, la quantité et le format des informations disponibles sur le Web ont radicalement changé, de la prolifération d'images et de vidéos à la disponibilité d'objets 3D qu'on peut désormais visualiser en réalité augmentée.Pour cela, « la page des résultats de recherche a également changé pour vous aider à découvrir de nouveaux types d'informations et à déterminer rapidement ce qui vous est le plus utile. Alors que nous poursuivons nos efforts continus pour améliorer la recherche et fournir une expérience moderne et utile, nous dévoilons une actualisation visuelle de la page de résultats de recherche pour mieux vous guider à travers les informations disponibles sur le Web ». L'entreprise annonce dans son tweet que l'expérience a été un succès sur le mobile, cela n'a pas été le cas sur le desktop.Source : Google Qu'en pensez-vous ?