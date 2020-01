La détermination d'Apple pour la diversité de dongles serait en train de polluer la planète, dénoncent des utilisateurs Suite au rapport d'Apple en faveur de la diversité de chargeurs 0PARTAGES 21 0 Depuis des années, l’Union européenne (UE) souhaite en finir avec la disparité de connecteurs de câbles de chargeurs fournis par les différents fournisseurs de téléphones portables. En 2009, l’UE s’est penchée sur la question et après plusieurs concertations, quatorze fabricants, dont Apple, Samsung, Huawei et Nokia, ont signé de leur propre chef un protocole d’accord en vertu duquel ils acceptaient d’harmoniser les chargeurs des smartphones destinés à être commercialisés deux ans plus tard.



En 2011, le chargeur micro-USB a été adopté par l’UE comme chargeur de référence pour les terminaux mobiles. La plupart des entreprises ont suivi ce standard, ce qui a permis de réduire le nombre de chargeurs de plus de 30 à seulement quelques-uns. Mais Apple a utilisé une faille dans le protocole d’entente pour se frayer un chemin, et a présenté son câble Lightning en 2012 tout en fournissant également un (autre) adaptateur.



Voyant le manque de volonté manifeste de certains fabricants d’appareils, l’UE est revenue à la charge et a adopté en 2013 une résolution visant à introduire un chargeur universel. Derrière ce désir d’imposer un seul format de connecteur de charge pour les téléphones portables, l’UE explique qu’elle veut réduire les coûts des appareils mobiles ainsi que les déchets électroniques produits par la diversité de chargeurs. Selon les estimations, plus d’un milliard de chargeurs seraient sans utilité dans les tiroirs des citoyens européens.



De même, vu qu’il est exigé que les chargeurs soient interopérables avec les téléphones portables de différentes marques, cela permettra aux utilisateurs de ne plus avoir à transporter plusieurs chargeurs s’ils possèdent des appareils de différentes marques. En 2014, le parlement européen a apporté un amendement afin d’étendre la compatibilité du chargeur universel à tout « équipement radioélectrique », ce qui inclut les GPS/Galileo, les ouvre-portes sans fil de voitures et les tablettes.



Toutefois, malgré toutes les résolutions prises par l’UE, nous en sommes toujours là. Plusieurs fabricants d’appareils continuent de proposer leurs appareils avec des chargeurs propriétaires ou différents du standard commun souhaité. Mais d’énormes progrès ont quand même été réalisés. L’on est passé de plus de 30 types de chargeurs avant 2009 à 3 types de chargeurs (le micro-USB, l’USB Type-C et le Lightning) qui dominent présentement le marché.





Estimant que cela n’est pas encore suffisant, la Commission de l’UE a récemment conclu qu’il faut passer à la réglementation pour obliger tous les fournisseurs d’appareils y compris Apple à adopter un port de charge commun pour tous les smartphones. En outre, les députés veulent des mesures contraignantes pour que les chargeurs s’adaptent également à tous les appareils portables autres que les téléphones portables, ce qui facilitera la vie aux utilisateurs.



Mais Apple ne serait pas favorable à ce port de charge commun et a mandaté une enquête auprès des utilisateurs européens d’appareils électroniques. Après analyse des informations, Apple a publié son rapport nommé « Uni dans la diversité » avec les résultats suivants :



Le fait d’avoir trois types de connecteurs d’extrémité plutôt qu’un seul n’est pas un problème en réalité. 51 % des ménages ont déjà un type de connecteur unique sur tous leurs appareils mobiles, donc un mandat de connecteur unique de l’UE ne les affecterait pas ;

presque tous les chargeurs sont dotés de connecteurs USB, ce qui permet une large interopérabilité pour utiliser des câbles détachables pour charger les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, smartwatches et autres appareils électroniques portables avec le même chargeur ;

Près de 90 % de tous les ménages de l’UE chargent plusieurs appareils en même temps au moins quelques fois par semaine. L’intuition est que les consommateurs utilisent aujourd’hui plusieurs chargeurs principalement parce qu’ils apprécient la commodité de charger plusieurs appareils à la fois (par exemple le soir) ou d’avoir plusieurs chargeurs/câbles disponibles à différents endroits, non pas parce qu’ils ont des appareils avec différents types de connecteurs ;

Seulement 0,4 % des consommateurs de l’UE rencontrent régulièrement des problèmes importants en raison de l’incapacité de recharger leur téléphone à cause de l’incompatibilité d’un câble de charge disponible avec leur propre téléphone ;

à moins de forcer les consommateurs à renoncer à la commodité et à changer leur mode de vie en rationnant l’accès aux câbles de charge, une politique de « chargeur commun » exigeant un seul type de connecteur ne peut pas réduire la quantité de câbles que les consommateurs utilisent ;

sur tous les ménages, seulement 20 % ont déclaré qu’ils étaient susceptibles ou très susceptibles de réduire le nombre de câbles de charge dont ils disposent ;

Le choix basé sur le marché du type de connecteurs d’extrémité d’appareils a trouvé un équilibre prudent qui a permis et favorisé l’innovation et les améliorations dans les appareils, chargeurs, câbles et connecteurs d’extrémité d’appareil — le tout au profit des consommateurs. L’adoption d’un port de charge commun va freiner l’innovation dont le préjudice futur est estimé à 1,5 milliard d’euros.



Mais le gros problème ici est que l’innovation dont parle Apple est discutable, relève un intervenant. En effet, sur certains appareils haut de gamme de la marque à la pomme (MacBook et iPad Pro 2018), l’on a des uniquement connectiques USB-C au lieu du port Lightning. Pour connecter par exemple un ordinateur portable Mac à un moniteur, il va falloir acheter un adaptateur facturé à un prix très élevé (c’est Apple quand même) et qui est incompatible avec des écouteurs que vous pourriez utiliser avec vos iPhone récents.



Et pour connecter des écouteurs dotés d’un connecteur jack 3,5 mm avec les iPhone récents, il va falloir également acheter un adaptateur. Pour une entreprise qui se dit innovante, l’on devrait plutôt aller dans le sens de la réduction des dongles que d’en rajouter à la sortie de chaque nouvel appareil, note un utilisateur des appareils Apple. Pour certains utilisateurs, Apple ne fait que barricader ses appareils avec plus de technologies propriétaires tout en fournissant des dongles pour faire croire à l’ouverture. Pour les appareils récents, il faut acheter des adaptateurs si l’on veut avoir telle ou telle autre fonctionnalité. En plus de ruiner l’utilisateur, ces dongles ne font qu’accroître le nombre de déchets électroniques, souligne un autre utilisateur.



Source : The Guardian



Et vous ?



Selon vous, est-ce une bonne idée que d’avoir un seul format de chargeur pour recharger les appareils portables ?



Comme Apple, ne pensez-vous pas qu’un seul format de connecteur de charge pourrait nuire à l’innovation ?



Voir aussi



Le parlement européen valide l’adoption d’un chargeur universel pour les appareils radioélectriques, Apple devra se conformer à la règle



Chargeur universel pour les mobiles : la Commission européenne à bout de patience estimant insatisfaisants les progrès réalisés après près de 10 ans

Depuis des années, l’Union européenne (UE) souhaite en finir avec la disparité de connecteurs de câbles de chargeurs fournis par les différents fournisseurs de téléphones portables. En 2009, l’UE s’est penchée sur la question et après plusieurs concertations, quatorze fabricants, dont Apple, Samsung, Huawei et Nokia, ont signé de leur propre chef un protocole d’accord en vertu duquel ils acceptaient d’harmoniser les chargeurs des smartphones destinés à être commercialisés deux ans plus tard.En 2011, le chargeur micro-USB a été adopté par l’UE comme chargeur de référence pour les terminaux mobiles. La plupart des entreprises ont suivi ce standard, ce qui a permis de réduire le nombre de chargeurs de plus de 30 à seulement quelques-uns. Mais Apple a utilisé une faille dans le protocole d’entente pour se frayer un chemin, et a présenté son câble Lightning en 2012 tout en fournissant également un (autre) adaptateur.Voyant le manque de volonté manifeste de certains fabricants d’appareils, l’UE est revenue à la charge et a adopté en 2013 une résolution visant à introduire un chargeur universel. Derrière ce désir d’imposer un seul format de connecteur de charge pour les téléphones portables, l’UE explique qu’elle veut réduire les coûts des appareils mobiles ainsi que les déchets électroniques produits par la diversité de chargeurs. Selon les estimations, plus d’un milliard de chargeurs seraient sans utilité dans les tiroirs des citoyens européens.De même, vu qu’il est exigé que les chargeurs soient interopérables avec les téléphones portables de différentes marques, cela permettra aux utilisateurs de ne plus avoir à transporter plusieurs chargeurs s’ils possèdent des appareils de différentes marques. En 2014, le parlement européen a apporté un amendement afin d’étendre la compatibilité du chargeur universel à tout « équipement radioélectrique », ce qui inclut les GPS/Galileo, les ouvre-portes sans fil de voitures et les tablettes.Toutefois, malgré toutes les résolutions prises par l’UE, nous en sommes toujours là. Plusieurs fabricants d’appareils continuent de proposer leurs appareils avec des chargeurs propriétaires ou différents du standard commun souhaité. Mais d’énormes progrès ont quand même été réalisés. L’on est passé de plus de 30 types de chargeurs avant 2009 à 3 types de chargeurs (le micro-USB, l’USB Type-C et le Lightning) qui dominent présentement le marché.Estimant que cela n’est pas encore suffisant, la Commission de l’UE a récemment conclu qu’il faut passer à la réglementation pour obliger tous les fournisseurs d’appareils y compris Apple à adopter un port de charge commun pour tous les smartphones. En outre, les députés veulent des mesures contraignantes pour que les chargeurs s’adaptent également à tous les appareils portables autres que les téléphones portables, ce qui facilitera la vie aux utilisateurs.Mais Apple ne serait pas favorable à ce port de charge commun et a mandaté une enquête auprès des utilisateurs européens d’appareils électroniques. Après analyse des informations, Apple a publié son rapport nommé « Uni dans la diversité » avec les résultats suivants :Mais le gros problème ici est que l’innovation dont parle Apple est discutable, relève un intervenant. En effet, sur certains appareils haut de gamme de la marque à la pomme (MacBook et iPad Pro 2018), l’on a des uniquement connectiques USB-C au lieu du port Lightning. Pour connecter par exemple un ordinateur portable Mac à un moniteur, il va falloir acheter un adaptateur facturé à un prix très élevé (c’est Apple quand même) et qui est incompatible avec des écouteurs que vous pourriez utiliser avec vos iPhone récents.Et pour connecter des écouteurs dotés d’un connecteur jack 3,5 mm avec les iPhone récents, il va falloir également acheter un adaptateur. Pour une entreprise qui se dit innovante, l’on devrait plutôt aller dans le sens de la réduction des dongles que d’en rajouter à la sortie de chaque nouvel appareil, note un utilisateur des appareils Apple. Pour certains utilisateurs, Apple ne fait que barricader ses appareils avec plus de technologies propriétaires tout en fournissant des dongles pour faire croire à l’ouverture. Pour les appareils récents, il faut acheter des adaptateurs si l’on veut avoir telle ou telle autre fonctionnalité. En plus de ruiner l’utilisateur, ces dongles ne font qu’accroître le nombre de déchets électroniques, souligne un autre utilisateur.Source : Rapports t d'Apple (PDF) Selon vous, est-ce une bonne idée que d’avoir un seul format de chargeur pour recharger les appareils portables ?Comme Apple, ne pensez-vous pas qu’un seul format de connecteur de charge pourrait nuire à l’innovation ?