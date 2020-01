Intel, fabricant mondial de semi-conducteurs, a déclaré jeudi s’attendre à réaliser en 2020 un chiffre d’affaires supérieur aux attentes des analystes après des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre 2019. Cette information a fait bondir le titre de l'entreprise de près de 7 % dans les échanges après la clôture à Wall Street. En effet, le géant de Santa Clara a dépassé les attentes au quatrième trimestre avec 20,2 milliards de dollars de revenus, (soit une croissance de plus de 8 % sur un an), pour un bénéfice net de 6,9 milliards de dollars (+33 % sur un an). Sur l’année complète, les bénéfices sont de 21 milliards de dollars avec un chiffre d'affaires de 72 milliards de dollars.C'est la partie Data Center Group qui a réalisé le plus gros chiffre avec 7,2 milliards de dollars de revenus sur le quatrième trimestre et 23,48 milliards sur l'année 2019, contre 23 milliards un an auparavant grâce à la forte demande des clients des fournisseurs de services de cloud computing et au maintien d'une forte combinaison de processeurs Intel Xeon Scalable de deuxième génération à hautes performances. L'activité Client Computing Group affiche une croissance de 2 % de son chiffre d’affaires, à 10 milliards de dollars. Fort de ces résultats, Intel révise à la hausse ses perspectives de revenus pour le premier trimestre 2020 en tablant sur 19 milliards de dollars.Plusieurs facteurs sont à l'origine de ces résultats. Récemment, Microsoft a annoncé la fin du support de Windows 7, cela aurait permis de voir les ventes de PC croître. Intel a acquis Habana Labs (une société basée à Césarée, en Israël, qui développe des accélérateurs d’apprentissage profond programmables pour les datacenters.) au quatrième trimestre, renforçant ainsi son intelligence artificielle pour les centres de données.Au quatrième trimestre, l’activité PC a augmenté de 2 % grâce à la hausse des ventes de modems et de plates-formes de bureau. Les principaux fabricants de PC ont lancé 44 systèmes équipés du nouveau processeur Intel 10 nm de la 10e génération (anciennement appelé "Ice Lake"). Le fondeur n’aura finalement pas été impacté par les incidents de sécurité Spectre et Meltdown. Il semble plus touché par la pénurie de puces et a décidé d’augmenter la production. Cette année, l’entreprise prévoit de lancer 9 produits en 10 nm dont son premier GPU « Xe ». Au même titre que les puces serveurs, la pénurie touche aussi les puces pour PC. Malgré ces chiffres records, la firme américaine est consciente que la concurrence va se renforcer avec AMD.Les perspectives offertes par Intel devraient conforter l’impression des analystes selon laquelle le secteur des semi-conducteurs s’apprête à vivre une année de redressement, alimenté en grande partie par les besoins en 5G, la nouvelle génération mobile, pour les smartphones et les réseaux. Intel s’attend à atteindre en 2020 un chiffre d’affaires d’environ 73,5 milliards de dollars (66,5 milliards d’euros) alors que les analystes prédisent en moyenne 72,25 milliards. Intel a dégagé un bénéfice par action de 1,52 dollar sur un chiffre d’affaires de 20,21 milliards, en hausse de 8,3%.Source : Intel Qu'en pensez-vous ?