Il y a une semaine, Google a modifié l'affichage des résultats de recherche de son moteur de recherche sur les ordinateurs en y ajoutant de minuscules icônes de favicon. L'entreprise explique qu'avec ce nouveau design, l'image de marque d'un site Web peut être au premier plan, vous aidant à mieux comprendre d'où proviennent les informations et quelles pages contiennent ce que vous recherchez. Le nom du site Web et son icône apparaissent en haut de la fiche de résultats pour aider à ancrer chaque résultat, afin que vous puissiez décider quoi explorer ensuite.Rappelons que l'année dernière, l'entreprise avait fait la même chose pour les résultats de recherche sur smartphones. À cette époque, Google disait que l'objectif avec la recherche a toujours été d'aider les gens à trouver rapidement et facilement les informations qu'ils recherchent. L'entreprise explique la semaine passée que le « nouveau look met les noms de domaine des sites et les icônes des marques en évidence, ainsi qu’une étiquette "Ad" en gras pour que les utilisateurs ne se trompent pas avec les annonces ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette optimisation a un effet totalement inverse.Les annonces de Google ressemblent maintenant aux résultats organiques. La seule chose qui différencie les annonces et les résultats de recherche est une petite icône "Ad" en noir et blanc à côté de l'annonce. Elle a été formatée pour ressembler aux nouvelles favicons qui apparaissent maintenant à côté des résultats de recherche qui vous intéressent. Cela pourrait inciter les internautes à plus cliquer sur les annonces qui rapportent de l’argent à Google.« Le concept de cécité des bannières s'applique vaguement ici. Maintenant que tous les résultats de recherche organiques ont des favicons et que les annonces sont étiquetées avec des icônes de taille similaire. Les internautes verront les favicons et les ignoreront, ignorant également le favicon "Ad". Ainsi, ils seront plus susceptibles de cliquer davantage sur les annonces, ce qui profitera aux annonceurs. Mais, à long terme, cela profitera également à Google », a déclaré Bill Hartzer, un consultant SEO.D'ailleurs, NordicClick, une agence de marketing numérique, a effectué une petite enquête à propos. Les résultats semblent soutenir cette théorie. Ils ont extrait les données de quatre clients différents, comparant les taux de clics (CTR) de leurs annonces sur les moteurs de recherche respectifs du 7 au 13 janvier avec ceux du 14 au 20 janvier après l'entrée en vigueur des modifications de la recherche sur ordinateur de Google. Les taux de clics ont déjà augmenté pour certaines annonces du réseau de recherche sur ordinateur, et les taux de clics mobiles pour certains de ses clients ont augmenté l'an dernier de 17 à 18% après des changements similaires dans la mise en page de la recherche mobile de Google.Google est fondamentalement une entreprise publicitaire. Au troisième trimestre 2019, la société mère de Google, Alphabet, a réalisé près de 34 milliards de dollars de publicité Google, sur un chiffre d'affaires total de 40 milliards de dollars pour Alphabet dans son ensemble. De petits changements dans les taux de clics sur les annonces pourraient finir par avoir un effet énorme sur les résultats financiers d'Alphabet.Qu'en pensez-vous ?