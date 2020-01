Le sexisme seul n'explique pas pourquoi les femmes abandonnent les sciences et la technologie, d'après une universitaire Qui souligne que les « différences biologiques » pèsent pour beaucoup 5PARTAGES 18 3 C’est de façon brossée l’avis de Karen Morenz – étudiante au doctorat en chimie de l’université de Toronto – sur la question de savoir pourquoi les femmes abandonnent les STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques). À un moment donné de leur carrière, souligne-t-elle, elles font face au dilemme du choix entre une vie de famille épanouie et leur carrière professionnelle. C’est le tournant où il faut prendre en compte les contraintes de « l’horloge biologique » pour emprunter à son jargon…



Si l’on a souvent pointé le sexisme comme l’une des raisons principales de l’abandon de la filière STIM par les femmes, Karen Morenz est d’avis qu’il s’agit d’un argument qui, à lui seul, ne peut expliquer cette situation.



« On croit généralement que le sexisme est le problème principal. Une recherche rapide à ce sujet sur Google vous retournera une quantité importante d'articles. En effet, d'après une étude de 2016 par le Dr Rachael Robnett, environ 60 % des femmes déclarent avoir été victimes d'une forme de sexisme. Et pourtant, si vous demandez à des universitaires de premier plan comme la lauréate du prix Nobel de physique 2018, la professeure Donna Strickland ou la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en matériaux fonctionnels avancés (chimie), la professeure Eugenia Kumacheva, elles vous diront que le sexisme n'a pas été un obstacle à leur carrière. De plus, des recherches approfondies ont montré que le sexisme a globalement diminué depuis que les professeurs Strickland et Kumacheva (par exemple) ont commencé leur carrière. Fait encore plus intéressant, le Dr Rachael Robnett a montré que les domaines comme la physique qui font plus appel à des aptitudes en mathématiques exhibent plus de sexisme que ceux comme la chimie qui font moins appel à des aptitudes en maths – un constat qui sonne juste avec l'expérience subjective de nombreuses femmes que je connais en chimie et en physique. Cependant, les femmes quittent le domaine de la chimie dans de plus grandes proportions après leur baccalauréat qu'elles ne quittent la physique. De plus, bien que 22 % des femmes déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail, la proportion est la même dans les STIM et les autres carrières et pourtant les femmes quittent les carrières dans les STIM à un taux beaucoup plus élevé que dans les autres carrières », précise-t-elle.





Quel est la cause profonde de l’abandon de la filière STIM par les femmes ?



Karen Morenz cite la nécessité de trouver un équilibre entre responsabilités professionnelles et familiales comme argument mis en avant par ces femmes. D’après des statistiques 2018 rapportées par l’universitaire, les départs interviennent dans l’intervalle 30-35 ans ; les concernées entament à peine leur carrière universitaire nanties de leur doctorat, mais « l’horloge biologique » sonne déjà avec acuité. En effet, c’est dans cet intervalle que l’on se met à noter une baisse importante de la fertilité de la femme. C’est aussi celle où les risques liés aux grossesses commencent à devenir plus importants. Chez les hommes, note-t-elle, l’on relève que la baisse de fertilité frappe à la porte autour de 45 ans.



« À ce stade, je dois m'assurer de ce que vous êtes au fait des notions de base en matière de biologie de la reproduction féminine. Selon Wikipédia, à l'âge de 25 ans, le risque de concevoir un bébé avec des anomalies chromosomiques (y compris le syndrome de Down) est de 1 sur environ 1400. À 35 ans, ce risque est plus que quadruplé, soit 1 sur 340. À 30 ans, l'on a encore 75 % de chances d’accoucher dans de bonnes conditions dans l’année qui suit , mais à 35 ans, ce taux chute à 66 % et à 40 ans, il est tombé à 44 %. Entre-temps, 87 à 94 % des femmes signalent au moins un problème de santé immédiatement après la naissance, et 1,5 % des mères ont un problème de santé grave, tandis que 31 % ont des problèmes de santé persistants à long terme à la suite de la grossesse. De plus, les femmes de plus de 35 ans sont plus concernées par les risques de complications du type accouchement prématuré, hypertension, prééclampsie superposée, prééclampsie grave. En raison de ces facteurs, les grossesses chez les femmes de plus de 35 ans sont connues sous le nom de " grossesses gériatriques " en raison du risque considérablement accru de complications. Ce délai serré pour les naissances est souvent appelé " l'horloge biologique ". Si les femmes veulent une famille, elles doivent en principe commencer avant 35 ans. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible d'avoir un enfant plus tard, mais c'est plus risqué », indique-t-elle.





Conséquence : l’on est plus susceptible de retrouver plus d’hommes à des postes de recherche en STIM, car la plupart des femmes choisissent de contourner les contraintes de leur horloge biologique. Toutefois, Karen Morenz souligne que les institutions qui mettent en place d’excellentes politiques en matière de garde d’enfants et de congés de maternité parviennent à doubler leurs effectifs de femmes dans ces filières en comparaison d’autres qui n’en disposent pas.



Un avis qui rejoint celui d’un ex-Googler



La publication de Karen Morenz fait suite à celle de James Damore. En 2017, l’ex-Googler a publié un mémo pour expliquer les inégalités salariales, entre autres, dans la filière technologique. Comme Karen Morenz ce dernier s’était refusé de les mettre sur le compte d’une discrimination basée sur le sexe, mais les avait expliqué par des « différences biologiques. »



« On se demande toujours pourquoi on ne trouve pas de femmes à des postes de responsabilité, mais on ne demande jamais pourquoi on y trouve autant d’hommes », avait-il lancé. D’après ce dernier, c’est également parce que « ces postes nécessitent souvent de longues et stressantes heures de travail qui peuvent ne pas valoir le coup si vous voulez mener une vie équilibrée et gratifiante. » Il avait également estimé que les aptitudes naturelles des hommes les conduisent à devenir facilement des programmateurs en informatique, alors que les femmes sont, plus enclines « aux sentiments et l'esthétique plutôt que vers les idées ». Ce détail justifierait le fait que ces dernières optent en général pour des carrières « dans le social ou l'artistique » comme le souligne Karen Morenz dans sa publication.



Que pensez-vous de l’opinion de Karen Morenz ?

D'après vous, pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées dans les filières STIM ?

D'un point de vue professionnel, comment les trouvez-vous en général aux postes de développeurs et IT Pro ?



Ce détail justifierait le fait que ces dernières optent en général pour des carrières « dans le social ou l'artistique » comme le souligne Karen Morenz dans sa publication.

Source : billet Morenz

Que pensez-vous de l'opinion de Karen Morenz ?

D'après vous, pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées dans les filières STIM ?

D'un point de vue professionnel, comment les trouvez-vous en général aux postes de développeurs et IT Pro ?

Commentaires

Membre éprouvé

Le problème est la faible qualité des travaux scientifiques dans le domaine de la sociologie.

Le problème c'est surtout que la sociologie n'est pas une science.... Membre à l'essai https://www.developpez.com 4 1 C'est pas comme ci ça faisait des années qu'on le disait et si vous voulez une preuve regardez les pays scandinave, notamment la Suède, ou la parité est poussée à l'extrême Membre averti https://www.developpez.com 6 4 Du coup c'est juste un billet d'opinion d'une "étudiante au doctorat en chimie de l’université de Toronto"? Pourquoi mettre ça en avant plutôt que des travaux sociologique sur le sujet? Expert éminent sénior https://www.developpez.com



Et d'après un universitaire, je suis d'accord avec Andarus.



Envoyé par Andarus Envoyé par Du coup c'est juste un billet d'opinion d'une "étudiante au doctorat en chimie de l’université de Toronto"? Pourquoi mettre ça en avant plutôt que des travaux sociologique sur le sujet?



J'ai même envie de dire qu'étant doctorante en chimie, elle est déjà de base bien plus compétente que certains chercheurs en sociologie avec 30 ans de bouteille.



Les études économiques, psychologiques, biologiques ou neurologiques, seront à ce niveau là plus intéressantes.



EDIT: Je viens de survoler le billet, il y a quand même quelques sources scientifiques dans le billet, mais je n'ai pas regardé plus loin. 1 0 D'après un universitaire, les articles commençant par "d'après un" ne valent pas grand chose d'autant plus quand la personne en question s'exprime en dehors de son domaine de compétence.Et d'après un universitaire, je suis d'accord avec Andarus.Le problème est la faible qualité des travaux scientifiques dans le domaine de la sociologie.J'ai même envie de dire qu'étant doctorante en chimie, elle est déjà de base bien plus compétente que certains chercheurs en sociologie avec 30 ans de bouteille.Les études économiques, psychologiques, biologiques ou neurologiques, seront à ce niveau là plus intéressantes.Je viens de survoler le billet, il y a quand même quelques sources scientifiques dans le billet, mais je n'ai pas regardé plus loin. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par « À ce stade, je dois m'assurer de ce que vous êtes au fait des notions de base en matière de biologie de la reproduction féminine. Selon Wikipédia, à l'âge de 25 ans, le risque de concevoir un bébé avec des anomalies chromosomiques (y compris le syndrome de Down) est de 1 sur environ 1400. À 35 ans, ce risque est plus que quadruplé, soit 1 sur 340.

Ça va ce n'est pas ultra risqué non plus.



Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Il avait également estimé que les aptitudes naturelles des hommes les conduisent à devenir facilement des programmateurs en informatique, alors que les femmes sont, plus enclines « aux sentiments et l'esthétique plutôt que vers les idées ».

Les femmes aiment bien être juge, avocate, psychiatre, psychologue, journaliste, etc.



Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par « On se demande toujours pourquoi on ne trouve pas de femmes à des postes de responsabilité, mais on ne demande jamais pourquoi on y trouve autant d’hommes », avait-il lancé. D’après ce dernier, c’est également parce que « ces postes nécessitent souvent de longues et stressantes heures de travail qui peuvent ne pas valoir le coup si vous voulez mener une vie équilibrée et gratifiante. »



Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par D'un point de vue professionnel, comment les trouvez-vous en général aux postes de développeurs et IT Pro ? D'un point de vue professionnel, comment les trouvez-vous en général aux postes de développeurs et IT Pro ?



Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par D'après vous, pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées dans les filières STIM ? D'après vous, pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées dans les filières STIM ?

Est-ce qu'il y autant d'article pour savoir pourquoi il y a peu d'homme chez les infirmière, les sages femmes, les esthéticiennes, etc ? 2 1 1/340 ça ne ferait pas 0,294% de chance d'avoir un enfant avec une anomalie chromosomique ?Ça va ce n'est pas ultra risqué non plus.Programmateur comme dans les lave-linge ?Les femmes aiment bien être juge, avocate, psychiatre, psychologue, journaliste, etc.Les personnes qui ont des postes de responsabilité sont généralement déséquilibré, c'est plutôt ça qu'il fallait direQuand j'étais en Master, dans une promo de peut-être 50, il devait y en avoir 2 ou 3, il me semble qu'elles faisaient parti des meilleurs de la promo, mais je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, peut-être qu'elles ont décidé de faire des enfants et que ça a un peu ralenti leur carrière.Parce qu'elles n'ont pas envie de faire carrière la dedans...Est-ce qu'il y autant d'article pour savoir pourquoi il y a peu d'homme chez les infirmière, les sages femmes, les esthéticiennes, etc ? Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par Kazh Du Envoyé par Son avis, je m'en moque !

Cette femme est doctorante en chime. Pas en biologie, pas en médecine. Du coup, son doctorat n'a aucune valeur quand elle parle "d'horloge interne". Envoyé par Kazh Du Envoyé par Ça sort complètement de nulle part ! Dans la catégorie des gros clichés...

Je suis quelqu'un de très empathique et je suis un homme, ma mère l'est beaucoup moins. J'aime beaucoup dessiner, bien plus que mes deux sœurs. Du coup, qu'est ce qu'on peut en dire ? Je ne suis pas assez viril ? J'ai tout ce qu'il faut en bon état de fonctionnement, j'ai des poils sur torse (et sur le dos) et je fais 3/4h - 1h de sport par jour (je vais au boulot en vélo). Je serai donc une "femmelette" pour avoir des sentiments ? Si c'est pas un propos sexiste (et idiot)...



Bref... je trouve cet article assez mauvais, il ne fait que véhiculer des stéréotypes médiocre (pour être poli).

visiblement tu es un homme, donc si je suis ta logique, ta parole n'a aucune valeur face à cette femme...



ensuite, visiblement, et de la même manière que cette femme dit que certaines choses qu'elle rapporte sont subjectives, tu es toi aussi dans le subjectif en rapportant ton expérience personnelle comme étant une généralité.

quant à sous entendre que tu ne serais pas une "femmelette" pour avoir des sentiments, je me demanderai si c'est pas toi le plus sexiste dans le lot. 5 4 je vais essayer de ne pas être malpoli, mais ces 2 citations montrent un réel problème, pourquoi ta parole serait supérieure à celle de cette femme et de la personne que tu cites.visiblement tu es un homme, donc si je suis ta logique, ta parole n'a aucune valeur face à cette femme...ensuite, visiblement, et de la même manière que cette femme dit que certaines choses qu'elle rapporte sont subjectives, tu es toi aussi dans le subjectif en rapportant ton expérience personnelle comme étant une généralité.quant à sous entendre que tu ne serais pas une "femmelette" pour avoir des sentiments, je me demanderai si c'est pas toi le plus sexiste dans le lot. Membre averti https://www.developpez.com Envoyé par stardeath Envoyé par je vais essayer de ne pas être malpoli, mais ces 2 citations montrent un réel problème, pourquoi ta parole serait supérieure à celle de cette femme et de la personne que tu cites.

visiblement tu es un homme, donc si je suis ta logique, ta parole n'a aucune valeur face à cette femme...



Je reste d'accord avec le point principal du post de startdeath et ce serait bien dommage que celui-ci soit oublié car d'autres points ne plaisent pas : si c'est la faute à l'horloge biologie, pourquoi ce ne serait pas le cas dans les autres domaines qui nécessité autant d'études et d'engagement que les STIM (ex déjà cité : Juge).



Oui il ne fait aucun doute que devant de longues études et carrières prenantes, certaines femmes décident de ne pas s'engager pour des les raisons cités. Cela n'explique en rien la disparité avec les autres domaines. 1 0 Attention, il s'agissait de mettre en avant le fait que certain traits de la personne cité (son genre, son cursus universitaire) ne lui donne pas vraiment plus de poids/crédibilité que n'importe qui. Cela dit, comme toujours avec ce genre d'articles elle a très bien pu elle-même présenté son avis sans mettre en avant son diplôme comme argument d'autorité, l'information aura juste été repris et présenté ainsi par les médias. Je ne jetterais donc pas la pierre à cette personne.Je reste d'accord avec le point principal du post de startdeath et ce serait bien dommage que celui-ci soit oublié car d'autres points ne plaisent pas : si c'est la faute à l'horloge biologie, pourquoi ce ne serait pas le cas dans les autres domaines qui nécessité autant d'études et d'engagement que les STIM (ex déjà cité : Juge).Oui il ne fait aucun doute que devant de longues études et carrières prenantes, certaines femmes décident de ne pas s'engager pour des les raisons cités. Cela n'explique en rien la disparité avec les autres domaines. Membre confirmé https://www.developpez.com Envoyé par stardeath Envoyé par je vais essayer de ne pas être malpoli, mais ces 2 citations montrent un réel problème, pourquoi ta parole serait supérieure à celle de cette femme et de la personne que tu cites.

Cette femme écris un blog, tant mieux pour elle. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle écrit mais on s'en moque, chacun vis sa vie de son côté. Par contre, ses propos apparaissent comme référence sur Développez, "Le club des professionnels en informatique". Ses propos n'étant pas professionnels, je ne vois pas pourquoi ils sont retransmis ici.

J'ai écris ici pour nuancer des propos qui pourraient influencer des personnes sans opinions particulières sur ce sujet (on n'est pas forcé d'avoir des opinions sur tout et quand on ignore un sujet, on sera influencé par la première information qu'on reçoit) et confirmer ceux qui ont déjà une vision sexiste. Des (mauvais) arguments sont présentés, j'essaie d'apportés une autre perspective. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment l'opinion de cette personne, je n'ai pas lu son blog. Je commente l'article.



visiblement tu es un homme visiblement tu es un homme

C'est pas comme si c'était indiqué sur mon profil ou comme si j'écrivait noir sur blanc "et je suis un homme" dans le passage que tu cite toi même...



donc si je suis ta logique, ta parole n'a aucune valeur face à cette femme... donc si je suis ta logique, ta parole n'a aucune valeur face à cette femme... plus de valeur en tout cas. Mes opinions ne sont que les miennes et je ne les auraient pas affichés si je ne m'étais pas retrouvés face à des arguments qui, honnêtement, me gênent.



ensuite, visiblement, et de la même manière que cette femme dit que certaines choses qu'elle rapporte sont subjectives, tu es toi aussi dans le subjectif en rapportant ton expérience personnelle comme étant une généralité. ensuite, visiblement, et de la même manière que cette femme dit que certaines choses qu'elle rapporte sont subjectives, tu es toi aussi dans le subjectif en rapportant ton expérience personnelle comme étant une généralité.

Mon premier exemple servait d'illustration, je ne pensais pas à avoir besoin d'expliciter plus sur la sous représentation des femmes en étude d'informatique, c'est un sujet que je pensais suffisamment connus. Une petite recherche Google te montrera sans doute ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Mon deuxième exemple est un contre-argument à une généralité non nuancé. Comme je l'ai déjà cité : "les femmes sont [...]". Pas de "de ma propre expérience" ou de "généralement". Rien. L'article nous balance ça comme une vérité. Un seul contre-exemple suffit à mettre à mal une hypothèse scientifique, j'ai apporté un contre-exemple.



quant à sous entendre que tu ne serais pas une "femmelette" pour avoir des sentiments, je me demanderai si c'est pas toi le plus sexiste dans le lot. quant à sous entendre que tu ne serais pas une "femmelette" pour avoir des sentiments, je me demanderai si c'est pas toi le plus sexiste dans le lot. 1 0 Ma parole n'est supérieur à celle de personne, mais on n'écrit pas d'article sur tous ce que je sors.Cette femme écris un blog, tant mieux pour elle. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle écrit mais on s'en moque, chacun vis sa vie de son côté. Par contre, ses propos apparaissent comme référence sur Développez, "Le club desen informatique". Ses propos n'étant pas, je ne vois pas pourquoi ils sont retransmis ici.J'ai écris ici pour nuancer des propos qui pourraient influencer des personnes sans opinions particulières sur ce sujet (on n'est pas forcé d'avoir des opinions sur tout et quand on ignore un sujet, on sera influencé par la première information qu'on reçoit) et confirmer ceux qui ont déjà une vision sexiste. Des (mauvais) arguments sont présentés, j'essaie d'apportés une autre perspective. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment l'opinion de cette personne, je n'ai pas lu son blog. Je commente l'article.Perspicace !C'est pas comme si c'était indiqué sur mon profil ou comme si j'écrivait noir sur blanc "et je suis un homme" dans le passage que tu cite toi même...Pasde valeur en tout cas. Mes opinions ne sont que les miennes et je ne les auraient pas affichés si je ne m'étais pas retrouvés face à des arguments qui, honnêtement, me gênent.En effet, une expérience personnelle n'a pas beaucoup de valeur.Mon premier exemple servait d'illustration, je ne pensais pas à avoir besoin d'expliciter plus sur la sous représentation des femmes en étude d'informatique, c'est un sujet que je pensais suffisamment connus. Une petite recherche Google te montrera sans doute ce qu'il faut savoir à ce sujet.Mon deuxième exemple est un contre-argument à une généralité non nuancé. Comme je l'ai déjà cité : "les femmes[...]". Pas de "de ma propre expérience" ou de "généralement". Rien. L'article nous balance ça comme une vérité. Un seul contre-exemple suffit à mettre à mal une hypothèse scientifique, j'ai apporté un contre-exemple.Tu ne t'es pas dit que le terme "femmelette" n'est pas de moi, d'où les guillemets ? Je l'ai entendu trop souvent (je ne l'aurais entendu qu'une fois, ça aurait déjà été une fois de trop, malheureusement...). Ça ou des propos du style "t'es un homme donc " Membre actif https://www.developpez.com



J'ai pu constaté récemment que les femmes qui malgré tout se lancent dans les STIM rencontrent aussi un certain plafond de verre à un moment.

Une connaissance très proche, qui était CTO il y a peu d'une société, s'est vu être remise en question lors de réunion concernant l'évolution de la société avec des investisseurs. Ceux-ci doutaient de ses compétences et faisaient des remarques malvenues.



Loin de moi l'idée de généraliser son cas, mais cette situation s'est reproduite à plusieurs reprises au point que son patron ne l'a plus faite participer à ces réunions pour lui demander son avis par la suite.



Pour conclure je dirais que quand bien même les femmes souhaitent trouver des métiers dans les STIM, elles seront obligées à un moment de faire plus d'effort pour passer outre un certain nombre de préjugés et d'attitudes sexistes. 0 0 Je vais prendre la parole pour une fois.J'ai pu constaté récemment que les femmes qui malgré tout se lancent dans les STIM rencontrent aussi un certain plafond de verre à un moment.Une connaissance très proche, qui était CTO il y a peu d'une société, s'est vu être remise en question lors de réunion concernant l'évolution de la société avec des investisseurs. Ceux-ci doutaient de ses compétences et faisaient des remarques malvenues.Loin de moi l'idée de généraliser son cas, mais cette situation s'est reproduite à plusieurs reprises au point que son patron ne l'a plus faite participer à ces réunions pour lui demander son avis par la suite.Pour conclure je dirais que quand bien même les femmes souhaitent trouver des métiers dans les STIM, elles seront obligées à un moment de faire plus d'effort pour passer outre un certain nombre de préjugés et d'attitudes sexistes. Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par walfrat Envoyé par Attention, il s'agissait de mettre en avant le fait que certain traits de la personne cité (son genre, son cursus universitaire) ne lui donne pas vraiment plus de poids/crédibilité que n'importe qui. Cela dit, comme toujours avec ce genre d'articles elle a très bien pu elle-même présenté son avis sans mettre en avant son diplôme comme argument d'autorité, l'information aura juste été repris et présenté ainsi par les médias. Je ne jetterais donc pas la pierre à cette personne.



par contre ce qui est clairement mentionné dans son article c'est comment son cursus, ici de docteur (mais n'importe qui avec un cursus assez long sera impacté), ainsi que l' "horloge biologique" peut poser problème quand une femme espère fonder une famille :



pour résumer très vite ce qu'elle dit, elle espère être dans une situation stable avec son doctorat à l'age de 36 ans si tout se passe bien, or, et là elle cite elle même wikipédia (donc sous entendre que son doctorat en physique ne lui sert à rien est assez mesquin, vu qu'elle même n'utilise pas cet argument pour appuyer son propos), le "début de la fin" pour concevoir un enfant pour une femme serait dans les 35 ans. (attention, c'est très très rapidement résumé, je le répète)



conclusion : pour concilier son parcours de docteur et sa volonté de fonder une famille (en s'assurant de minimiser les risques), il va falloir qu'elle fasse des choix, et elle dit aussi que beaucoup de femmes éduquées sont conscientes de ces risques. 0 0 que ça soit dans l'article original de la personne ou dans ce billet de blog, rien ne met son titre de docteur comme argument.par contre ce qui est clairement mentionné dans son article c'est comment son cursus, ici de docteur (mais n'importe qui avec un cursus assez long sera impacté), ainsi que l' "horloge biologique" peut poser problème quand une femme espère fonder une famille :pour résumer très vite ce qu'elle dit, elle espère être dans une situation stable avec son doctorat à l'age de 36 ans si tout se passe bien, or, et là elle cite elle même wikipédia (donc sous entendre que son doctorat en physique ne lui sert à rien est assez mesquin, vu qu'elle même n'utilise pas cet argument pour appuyer son propos), le "début de la fin" pour concevoir un enfant pour une femme serait dans les 35 ans. (attention, c'est très très rapidement résumé, je le répète)conclusion : pour concilier son parcours de docteur et sa volonté de fonder une famille (en s'assurant de minimiser les risques), il va falloir qu'elle fasse des choix, et elle dit aussi que beaucoup de femmes éduquées sont conscientes de ces risques. Poster une réponse Signaler un problème

