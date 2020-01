le fichier du favicon et la page d'accueil doivent pouvoir être explorés par Google. En d'autres termes, vous ne pouvez pas empêcher Google d'y accéder ;

le favicon doit représenter visuellement la marque de votre site Web, afin d'aider les utilisateurs à identifier rapidement ce dernier lorsqu'ils parcourent les résultats de recherche ;

la taille du favicon doit être un multiple d'un carré de 48 pixels (par exemple : 48 x 48 pixels, 96 x 96 pixels, 144 x 144 pixels, etc.). Les fichiers SVG n'ont pas de taille spécifique. Tout format de favicon valide est accepté. Google redimensionnera votre image au format 16 x 16 pixels afin de l'utiliser dans les résultats de recherche. Par conséquent, assurez-vous de soumettre une image adaptée à cette résolution. Remarque : ne pas fournir de favicon de 16 x 16 pixels.

l'URL du favicon doit être stable. Ne modifiez pas l'URL fréquemment ;

Google n'affiche pas les favicons jugés comme étant inappropriés, y compris tout symbole de pornographie ou symbole haineux (croix gammées, par exemple). Si ce type d'image est découvert dans un favicon, Google le remplacera par une icône par défaut.

<link rel="shortcut icon" href="/chemin/du/favicon.ico">

Cette semaine, Google a modifié l'affichage des résultats de recherche de son moteur de recherche sur les ordinateurs en y ajoutant de minuscules icônes de favicon. Rappelons que l'année dernière, l'entreprise avait fait la même chose pour les résultats de recherche sur smartphones. À cette époque, Google disait que l'objectif avec la recherche a toujours été d'aider les gens à trouver rapidement et facilement les informations qu'ils recherchent. Au fil des ans, la quantité et le format des informations disponibles sur le Web ont radicalement changé, de la prolifération d'images et de vidéos à la disponibilité d'objets 3D qu'on peut désormais visualiser en réalité augmentée.Pour cela, « la page des résultats de recherche a également changé pour vous aider à découvrir de nouveaux types d'informations et à déterminer rapidement ce qui vous est le plus utile. Alors que nous poursuivons nos efforts continus pour améliorer la recherche et fournir une expérience moderne et utile, nous dévoilons une actualisation visuelle de la page de résultats de recherche pour mieux vous guider à travers les informations disponibles sur le Web ».Dans un tweet, la société a annoncé que la modification des résultats sur les ordinateurs de bureau se déroulait cette semaine. « L'année dernière, les résultats de nos recherches sur mobile ont fait peau neuve. Cette semaine, nous présentons les résultats sur le desktop, en mettant en évidence les noms de domaine des sites et les icônes des marques, ainsi qu'une étiquette "Ad" en gras pour les publicités », a déclaré Google. Bien que les logos soient visibles dans les résultats de recherche sur le mobile depuis l'année dernière, la déclaration de Google ne traite pas du succès ou de la non-pertinence des favicons pour les utilisateurs mobiles.Toutefois, l'entreprise explique qu'avec ce nouveau design, l'image de marque d'un site Web peut être au premier plan, vous aidant à mieux comprendre d'où proviennent les informations et quelles pages contiennent ce que vous recherchez. Le nom du site Web et son icône apparaissent en haut de la fiche de résultats pour aider à ancrer chaque résultat, afin que vous puissiez décider quoi explorer ensuite. Pour que le favicon de votre site puisse s'afficher dans les résultats de recherche, Google indique qu'il doit respecter les consignes ci-dessous :Il est possible aux développeurs Web de spécifier la façon de choisir leur icône préférée. Dès que le favicon est créé suivant les consignes de Google, il faut maintenant ajouter une balise à l'en-tête de la page d'accueil avec la syntaxe suivante :. Ainsi, Google recherchera et mettra à jour votre favicon chaque fois qu'il explorera votre page d'accueil.Source : GoogleQuelles expériences avez-vous faites de l'affichage des icônes sur mobile ?Que pensez-vous de l'affichage en mode desktop ? Quelle appréciation en faites-vous ?