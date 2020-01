Google annonce les dates de fin de support des Chrome Apps sur Windows, macOS, Linux et Chrome OS, En raison de leur faible popularité sur ces systèmes 0PARTAGES 3 0 En février 2013, Google annonçait aux développeurs la préversion de la fonctionnalité « lanceur d’applications Google Chrome » que Google a décrite comme étant « une location dédiée pour vos applications qui les rend faciles à ouvrir à l’extérieur du navigateur ». L’entreprise a indiqué que l’expérience est la même que sur Chromebooks qui se voit simplement porter sur d’autres plateformes, notamment Windows dans un premier temps, Mac OS X et Linux ont suivi par la suite. Concrètement, le lanceur d’applications ajoute une icône dans la barre de tâches pour centraliser toutes les applications ajoutées depuis le Chrome Web Store sur votre compte utilisateur.



Sur le Chrome Store, les applications se présentent de deux façons : les applications hébergées, qui sont essentiellement des installables d’applications web, et les applications packagées qui se rapprochent des applications traditionnelles que vous pouvez trouver sur des vitrines en ligne comme Google Play Store. Il faut noter que la taille limite de ces dernières était fixée à 2 Go.



Pourtant, en 2016, Google a annoncé son intention de mettre un terme au support de ces applications. Comme a rappelé Rahul Roy-Chowdhury, VP Product Management, « nous avons toujours cru dans le fait de rendre le web aussi ouvert, interopérable et fort que possible. Pendant un certain temps, il y avait des expériences que le web n’était pas en mesure de fournir, comme travailler en mode hors connexion, l’envoi de notifications, et la connexion au matériel. Nous avons lancé les Chrome Apps il y a de cela trois ans pour combler cette lacune.Depuis lors, nous avons travaillé avec la communauté des standards du Web pour amener un nombre croissant de ces cas d'utilisation sur le Web ».



La raison de l’abandon du support ? « Aujourd'hui, environ 1 % des utilisateurs sur Windows, Mac et Linux utilisent activement des applications packagées Chrome et la plupart des applications hébergées sont déjà implémentées comme étant des applications web régulières. Nous supprimerons le support des applications packagées et hébergées de Chrome sur Windows, Mac et Linux au cours des deux prochaines années ».





Cette fois-ci, Google a enfin mis des dates auxquelles le support sera complètement supprimé pour toutes les plateformes (Windows, macOS, Linux, ChromeOS). Sans surprise, ce sont les utilisateurs de Chrome OS qui bénéficieront d'une assistance plus longue, mais au cours des deux prochaines années, Google supprimera progressivement la prise en charge des applications Chrome sur tous les systèmes d'exploitation. Plus tard cette année, aucune nouvelle soumission ne sera acceptée dans le Chrome Web Store et d'ici le milieu de l'année, les applications Chrome sur Windows, macOS et Linux ne seront plus prises en charge.



La plupart des utilisateurs de Chrome OS peuvent s'attendre à perdre leur support d'ici le milieu de l'année prochaine, mais quiconque avec Chrome Enterprise et Chrome Education Upgrade a jusqu'au milieu de 2022. Voici la feuille de route présentée par Google :

Mars 2020 : le Chrome Web Store cessera d'accepter de nouvelles applications Chrome. Les développeurs pourront mettre à jour les applications Chrome existantes jusqu'en juin 2022.

le Chrome Web Store cessera d'accepter de nouvelles applications Chrome. Les développeurs pourront mettre à jour les applications Chrome existantes jusqu'en juin 2022. Juin 2020 : fin de la prise en charge des applications Chrome sur Windows, Mac et Linux. Les clients qui ont Chrome Enterprise et Chrome Education Upgrade auront accès à une politique pour étendre l'assistance jusqu'à décembre 2020.

fin de la prise en charge des applications Chrome sur Windows, Mac et Linux. Les clients qui ont Chrome Enterprise et Chrome Education Upgrade auront accès à une politique pour étendre l'assistance jusqu'à décembre 2020. Décembre 2020 : fin de la prise en charge des applications Chrome sur Windows, Mac et Linux.

fin de la prise en charge des applications Chrome sur Windows, Mac et Linux. Juin 2021 : fin de la prise en charge des API NaCl, PNaCl et PPAPI.

fin de la prise en charge des API NaCl, PNaCl et PPAPI. Juin 2021 : fin de la prise en charge des applications Chrome sur Chrome OS. Les clients qui ont Chrome Enterprise et Chrome Education Upgrade auront accès à une politique pour étendre le support jusqu'en juin 2022.

fin de la prise en charge des applications Chrome sur Chrome OS. Les clients qui ont Chrome Enterprise et Chrome Education Upgrade auront accès à une politique pour étendre le support jusqu'en juin 2022. Juin 2022 : fin de la prise en charge des applications Chrome sur Chrome OS pour tous les clients.

Google précise que « Cette modification n'a pas d'incidence sur la prise en charge des extensions Chrome. Google continuera de prendre en charge et d'investir dans les extensions Chrome sur toutes les plateformes existantes. Favoriser un écosystème d'extensions robuste est essentiel à la mission de Chrome et nous nous engageons à fournir une plateforme d'extension utile pour personnaliser l'expérience de navigation pour tous les utilisateurs ».



À l'origine, les applications Chrome étaient censées cesser de fonctionner sur Windows, macOS et Linux au début de 2018, mais en décembre 2017, lorsque Google a supprimé la section Applications Chrome du Chrome Web Store, il a repoussé cette date limite de début 2018 à une date non spécifiée dans le futur. Désormais, plus de trois ans plus tard, nous savons enfin quand les applications Chrome ne fonctionneront plus indépendamment de la plateforme.



Source :



Avez-vous déjà utilisé des Chrome Apps ? Lesquelles ?

