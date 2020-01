pas de suivi des cookies, ou de profilage personnel ;

Verizon Media, une division de Verizon Communications qui est une entreprise américaine de télécommunications, a annoncé ce 14 janvier le lancement de OneSearch, un nouveau moteur de recherche qui promet d'offrir une nouvelle expérience de recherche aux internautes, avec des fonctions de confidentialité améliorées. Disponible gratuitement pour les ordinateurs de bureau et les téléphones portables à l'adresse www.onesearch.com , OneSearch dit ne pas suivre, stocker ou partager des données personnelles ou de recherche avec les annonceurs.Le moteur de recherche promet de donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leurs données personnels pour les recherches. Verizon Media annonce même que les entreprises qui s'intéressent à la sécurité peuvent s'associer à l'entreprise pour intégrer OneSearch à leurs produits de confidentialité et de sécurité, pour donner à leurs clients une autre mesure de contrôle.« Nous croyons profondément à la confiance et au choix des utilisateurs, tant pour notre communauté d'utilisateurs que pour nos partenaires. Pour soutenir notre engagement en matière de confiance et de transparence, nous sommes heureux de lancer OneSearch, une nouvelle expérience de recherche en ligne novatrice conçue pour les utilisateurs soucieux de la protection de la vie privée. Grâce à cette solution, vous pouvez effectuer des recherches sur Internet avec une confiance accrue, sachant que vos données personnelles et de recherche ne sont pas suivies, stockées ou partagées avec les annonceurs », a déclaré Michael Albers, chef des produits grand public chez Verizon Media.Verizon Media déclare que si le mode de confidentialité avancé est activé, le lien de résultats de recherche chiffrés de OneSearch expire dans l'heure qui suit, ce qui ajoute une autre couche de confidentialité dans le cas où plusieurs personnes utilisent le même appareil ou si un lien de résultats de recherche est partagé avec un ami. « Ceci est conforme à notre engagement ferme au cours des deux dernières décennies. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'évoluer davantage, avec nos partenaires et nos utilisateurs, pour offrir une toute nouvelle expérience de confidentialité à l'écosystème de la recherche », précise Michael Albers.Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entreprise n'as pas manqué d'éloge à l'égard de son moteur de recherche. Reste à savoir si tout cela sera confirmé par les utilisateurs. Pour permettre une expérience de recherche gratuite, Verizon Media annonce dans un billet de blogue que la rentabilité de OneSearch sera basée sur la publicité. Les annonces seront contextuelles, basées sur des facteurs tels que les mots-clés de recherche, et non sur les cookies ou l'historique de navigation. Par exemple, si quelqu'un recherche des "vols vers Paris", il peut voir des annonces de sites de réservation de voyages ou de compagnies aériennes qui se rendent à Paris.Voici les caractéristiques de OneSearch axées sur la protection de la vie privée des internautes, selon Verizon Media :Rappelons que sur le marché de la recherche en ligne, OneSearch n'est pas le premier moteur basé sur la protection de la vie privée. Il y a aussi DuckDuckGo qui est lancé depuis 2008. DuckDuckGo se distingue par le respect de la vie privée des internautes et se positionne comme un concurrent direct du moteur Google. Le moteur de recherche utilise d’ailleurs le slogan « Google vous piste, pas nous », et avait effectué des enquêtes pour montrer qu’il n’existe plus de résultats standards sur Google.Source : Verizon Media Qu'en pensez-vous ?