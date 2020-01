La vente annuelle de PC traditionnels connait la croissance pour la première fois en huit ans D'après Gartner et IDC 0PARTAGES 8 0 Les ventes mondiales de PC ont totalisé 70,6 millions d'unités au quatrième trimestre 2019, une augmentation de 2,3 % par rapport au quatrième trimestre 2018, selon les résultats préliminaires de Gartner, Inc. Pour l'année 2019, les ventes de PC ont dépassé 261 millions d'unités, affichant une croissance annuelle de 0,6 %.



« Le marché des PC a connu une croissance pour la première fois depuis 2011, tirée par la demande dynamique des entreprises pour les mises à niveau de Windows 10, en particulier aux États-Unis, dans la région EMEA et au Japon », a déclaré Mikako Kitagawa, analyste principal chez Gartner. « Nous nous attendons à ce que cette croissance se poursuive tout au long de cette année, même après la fin de la prise en charge de Windows 7 ce mois-ci, car de nombreuses entreprises dans les régions émergentes telles que la Chine, l'Eurasie et la région émergente d'Asie/Pacifique n'ont pas encore effectué de mise à niveau ».



« Contrairement à la faiblesse persistante de la demande d'ordinateurs personnels, la demande d'ordinateurs professionnels a entraîné une croissance unitaire au cours de cinq des sept derniers trimestres », a déclaré Kitagawa. « La pénurie actuelle de CPU Intel, qui a commencé au milieu de l'année dernière, est redevenue un problème majeur pour la vente de PC aux entreprises par les trois principaux fournisseurs. Sans cette pénurie, les ventes auraient augmenté plus rapidement que les résultats annoncés ».



Malgré ces contraintes de puces, les trois principaux fournisseurs ont augmenté leur part de marché combinée jusqu'en 2019 au plus haut niveau depuis que Gartner a commencé à suivre les données PC. Lenovo, HP Inc. et Dell ont représenté près de 65 % des ventes de PC au quatrième trimestre 2019, contre un peu plus de 61 % au quatrième trimestre 2018.





Estimation préliminaire des ventes d'unités de fournisseurs de PC dans le monde entier pour le 4T19 (en milliers d'unités)

Lenovo a maintenu sa position de n°1 sur le marché mondial des PC et a grignoté des parts de HP Inc. À l'exception de la région Asie/Pacifique, Lenovo a enregistré une croissance sur douze mois dans toutes les régions. Aux États-Unis seulement, les ventes de PC de bureau de Lenovo ont connu une augmentation annuelle de plus de 30 %.



HP Inc. a connu son troisième trimestre consécutif de croissance des ventes d'une année sur l'autre et a conservé sa position de leader aux États-Unis, dans la région EMEA et en Amérique latine. Cependant, il fait face à une concurrence agressive de Lenovo et Dell. Dell a terminé le quatrième trimestre de 2019 avec un nombre record d'envois, dépassant les 12 millions d'unités pour la première fois depuis que Gartner a commencé à suivre les ventes de PC. Les ventes de Dell ont augmenté d'une année sur l'autre dans toutes les régions à un rythme beaucoup plus élevé que la moyenne régionale, en grande partie grâce à sa croissance particulièrement forte des PC de bureau.



Le marché américain des PC a progressé de 4,6 % au quatrième trimestre de 2019 avec une croissance à deux chiffres des PC de bureau pour la première fois depuis 2014. Seuls deux des principaux fournisseurs ont enregistré une baisse des expéditions de PC aux États-Unis, contre quatre au quatrième trimestre de 2018.



« Le quatrième trimestre est généralement une saison d'achat solide pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui souhaitent maximiser leurs dépenses avant la fin de l'année d'imposition », a déclaré Kitagawa. « Les conditions économiques relativement stables aux États-Unis par rapport aux trimestres précédents, associées à la fin de la prise en charge de Windows 7, ont également assoupli les dépenses en PC ».





Estimation préliminaire des ventes d'unités de vendeur de PC aux États-Unis pour le 4T19 (en milliers d'unités)

Les ventes de PC dans la région EMEA ont augmenté de 3,6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 21 millions d'unités, le quatrième trimestre de 2019 marquant le deuxième trimestre consécutif de croissance des ventes alors que la demande régionale s'améliore. En Europe occidentale, la mise à niveau requise de Windows 10 l'emportait sur toute incertitude entourant le Brexit. Cependant, la confiance négative des consommateurs envers le Royaume-Uni s'est traduite par le retard de nombreux achats de PC.



Le marché des PC en Asie / Pacifique a totalisé 22 millions d'unités au quatrième trimestre de 2019, soit une baisse de 6,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2018. Il s'agit du cinquième trimestre consécutif de déclin de la région. Cette baisse peut être attribuée à la baisse des dépenses en PC en Chine, le pays qui représente environ 60 % du marché total des PC en Asie/Pacifique, au-delà des préoccupations politiques et commerciales.



Les ventes mondiales de PC ont totalisé 261,2 millions d'unités en 2019, soit une augmentation annuelle de 0,6 %. C'était la première fois en sept ans que le marché mondial des PC connaissait une croissance.



« Géographiquement, la croissance annuelle du Japon a mené la croissance globale du marché », a déclaré Kitagawa. « En ce qui concerne les performances des fournisseurs, les trois principaux fournisseurs ont progressé plus rapidement que le marché lui-même, gagnant une part de marché combinée de 63,1 % en 2019 contre 60,2 % en 2018. Leur concentration sur le marché des entreprises et des allocations plus favorables dans le cadre des contraintes CPU actuelles les ont bien servis tout au long de l'année ».





Estimations préliminaires des ventes d'unités de fournisseurs de PC dans le monde pour 2019 (en milliers d'unités)

Du côté d'IDC



Le marché mondial des PC traditionnels, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail, a terminé une année 2019 avec une croissance annuelle au quatrième trimestre de 4,8 %, selon les résultats préliminaires d'IDC. Les ventes mondiales au cours du trimestre ont dépassé les prévisions et se sont écoulées à un peu moins de 71,8 millions d'unités, le volume de vente le plus élevé durant un trimestre en quatre ans. Dans l'ensemble, les ventes mondiales ont augmenté de 2,7 % d'une année sur l'autre en 2019, la première année complète de croissance des PC depuis que le marché a augmenté de 1,7 % en 2011.



« L'année dernière a été folle dans le monde des PC, ce qui a entraîné une croissance impressionnante du marché qui a finalement mis fin à sept années consécutives de contraction du marché », a déclaré Ryan Reith, vice-président IDC. « Le marché aura encore ses défis à relever, mais cette année a été un signe clair que la demande de PC est toujours là malgré l'insurrection continue des formes émergentes et la demande pour l'informatique mobile ».



Le trimestre des vacances a couronné une course impressionnante pour les PC en 2019, où trois trimestres sur quatre ont enregistré une croissance d'une année à l'autre. L'histoire dans le secteur commercial pendant la majeure partie de l'année a été autour de l'élan stimulé par les entreprises passant à des PC Windows 10 avant la fin de la prise en charge de Windows 7 en janvier 2020. La poussée commerciale continue a spécifiquement aidé les trois principaux acteurs - Lenovo, HP et Dell - pour consolider davantage leur emprise sur le marché avec une part combinée d'un peu plus de 65 % en 2019 (contre 63 % en 2018). De plus, l'impact de plusieurs autres défis du marché a diminué au cours du trimestre. Les inquiétudes concernant la disponibilité des processeurs ont persisté, mais ont été favorisées par l'adoption des processeurs AMD, tandis que les signes d'un apaisement des tensions commerciales et d'autres moteurs de l'industrie ont contribué à accroître l'adoption du marché pour le trimestre le plus important de l'année.



« Malgré la positivité entourant 2019, les douze à dix-huit prochains mois seront difficiles pour les PC traditionnels, car la majorité des mises à niveau de Windows 10 seront dans le rétroviseur et les préoccupations persistantes concernant les pénuries de composants et les négociations commerciales seront aplanies », a déclaré Jitesh Ubrani, responsable IDC. « Bien que les nouvelles technologies telles que la 5G et les appareils à double écran et à écran pliable, ainsi qu'une utilisation dans les PC de jeu, apporteront une amélioration, celles-ci mettront du temps à se fusionner ».



Faits saillants régionaux



États-Unis : le marché des PC traditionnels a continué de connaître une dynamique positive au quatrième trimestre de 2019, enregistrant une croissance à un chiffre par rapport à la même période il y a un an. Les catégories d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables ont toutes deux connu une augmentation des ventes, car la fin de service (EOS) de Windows 7 a continué de peser lourdement sur le segment commercial, tandis que la saison des fêtes et les inquiétudes sur les tarifs s'estompant ont contribué à une forte fin d'année.



Asie/Pacifique (hors Japon) (APeJ) : le marché des PC traditionnels s'est montré légèrement supérieur aux prévisions, les ventes devant rester stables d'une année sur l'autre. En Chine, le marché des PC grand public a dépassé les prévisions avec des ordinateurs portables affichant une croissance d'une année sur l'autre grâce à une demande plus forte que prévu lors des promotions Singles Day (11.11). Parallèlement, le marché des PC commerciaux a été faible, affecté par la situation économique incertaine en Chine. Dans d'autres pays APeJ, les renouvellements de matériel liés à la migration de Windows 10 et les dépenses budgétaires de fin d'année se sont combinés pour prendre en charge les expéditions de PC commerciaux.



Canada*: le marché traditionnel des PC a progressé pour le 14e trimestre consécutif, les marchés commerciaux continuant de faire le gros du travail. Les ventes d'ordinateurs de bureau ont facilement dépassé les attentes, affichant un gain annuel impressionnant de 15,0 %.



Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) : le marché des PC traditionnels a poursuivi sur sa lancée au 4T19, grâce aux résultats positifs des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Malgré l'aggravation de la chaîne d'approvisionnement des processeurs d'Intel, qui devrait avoir un impact sur les produits commerciaux haut de gamme, les OEM ont réussi à sécuriser les composants pour assurer une solide croissance à un chiffre dans la région.



Japon : le marché des PC a poursuivi sur sa lancée Windows 7 sous EOS au 4T19. Le segment de la consommation devrait afficher une croissance plus forte en 2020 tandis que le segment commercial devrait répondre aux attentes.



Amérique latine : les ventes de PC ont été meilleures que la baisse d'une année sur l'autre de 3,2 % attendue au 4T19, malgré la faiblesse des indicateurs macroéconomiques dans les principales économies et les mouvements politiques et sociaux dans la région en 2019. L'amélioration des résultats a été principalement dans les appareils portables pour le segment commercial, car certaines livraisons ont été effectuées avant la fin de l'année pour l'éducation et les accords gouvernementaux dans la région.



Faits saillants au niveau des entreprises



Lenovo a conservé la première position et a réalisé de nouveaux gains de parts de marché par rapport à 2018, terminant l'année avec une part de marché de 24,3 %. En dehors de la région APeJ, Lenovo a progressé dans presque toutes les autres régions et a dominé tous les OEM avec une croissance de 8,2 % d'une année sur l'autre en 2019.



Les volumes de PC HP Inc. ont augmenté de 4,8 % en 2019 avec une forte croissance de 6,9 % au quatrième trimestre. HP a fait un bon travail pour surmonter les pénuries de CPU tout au long de l'année et a ainsi pu augmenter sa part de marché à 23,6 % (contre 23,1 % en 2018).



Dell Technologies a conservé la troisième position sur le marché des PC en 2019 et a augmenté sa part de marché de 0,5 point par rapport à 2018 pour atteindre 17,5 % dans le monde. Dell a battu son propre record de ventes pendant un trimestre de fêtes et a dominé les meilleurs équipementiers avec une croissance de 10,7 % d'une année à l'autre. Cette croissance est due en grande partie à un marché américain robuste mélangé à une forte activité commerciale en Amérique du Nord et dans quelques autres marchés importants.



Les volumes de Mac d'Apple ont connu une baisse au 4T19 avec 4,7 millions d'unités expédiées, en baisse de 5,3 % d'une année sur l'autre. La dynamique continue d'Apple dans l'espace iPad et iPhone a cependant plus que compensé ses défis avec les volumes Mac. Les volumes d'expédition ont également diminué de 2,2 % pour l'année 2019.



Acer Group complète le top 5 avec 6,1 % de part de marché au cours du trimestre et 6,4 % sur l'année. Bien qu'il soit resté dans le top 5, Acer a vu ses volumes baisser de 4,2 % au 4T19 et de 4,6 % pour l'année.



Sources : IDC



Et vous ?



Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer cette bonne performance en 2019 ? Les ventes mondiales de PC ont totalisé 70,6 millions d'unités au quatrième trimestre 2019, une augmentation de 2,3 % par rapport au quatrième trimestre 2018, selon les résultats préliminaires de Gartner, Inc. Pour l'année 2019, les ventes de PC ont dépassé 261 millions d'unités, affichant une croissance annuelle de 0,6 %.« Le marché des PC a connu une croissance pour la première fois depuis 2011, tirée par la demande dynamique des entreprises pour les mises à niveau de Windows 10, en particulier aux États-Unis, dans la région EMEA et au Japon », a déclaré Mikako Kitagawa, analyste principal chez Gartner. « Nous nous attendons à ce que cette croissance se poursuive tout au long de cette année, même après la fin de la prise en charge de Windows 7 ce mois-ci, car de nombreuses entreprises dans les régions émergentes telles que la Chine, l'Eurasie et la région émergente d'Asie/Pacifique n'ont pas encore effectué de mise à niveau ».« Contrairement à la faiblesse persistante de la demande d'ordinateurs personnels, la demande d'ordinateurs professionnels a entraîné une croissance unitaire au cours de cinq des sept derniers trimestres », a déclaré Kitagawa. « La pénurie actuelle de CPU Intel, qui a commencé au milieu de l'année dernière, est redevenue un problème majeur pour la vente de PC aux entreprises par les trois principaux fournisseurs. Sans cette pénurie, les ventes auraient augmenté plus rapidement que les résultats annoncés ».Malgré ces contraintes de puces, les trois principaux fournisseurs ont augmenté leur part de marché combinée jusqu'en 2019 au plus haut niveau depuis que Gartner a commencé à suivre les données PC. Lenovo, HP Inc. et Dell ont représenté près de 65 % des ventes de PC au quatrième trimestre 2019, contre un peu plus de 61 % au quatrième trimestre 2018.Lenovo a maintenu sa position de n1 sur le marché mondial des PC et a grignoté des parts de HP Inc. À l'exception de la région Asie/Pacifique, Lenovo a enregistré une croissance sur douze mois dans toutes les régions. Aux États-Unis seulement, les ventes de PC de bureau de Lenovo ont connu une augmentation annuelle de plus de 30 %.HP Inc. a connu son troisième trimestre consécutif de croissance des ventes d'une année sur l'autre et a conservé sa position de leader aux États-Unis, dans la région EMEA et en Amérique latine. Cependant, il fait face à une concurrence agressive de Lenovo et Dell. Dell a terminé le quatrième trimestre de 2019 avec un nombre record d'envois, dépassant les 12 millions d'unités pour la première fois depuis que Gartner a commencé à suivre les ventes de PC. Les ventes de Dell ont augmenté d'une année sur l'autre dans toutes les régions à un rythme beaucoup plus élevé que la moyenne régionale, en grande partie grâce à sa croissance particulièrement forte des PC de bureau.Le marché américain des PC a progressé de 4,6 % au quatrième trimestre de 2019 avec une croissance à deux chiffres des PC de bureau pour la première fois depuis 2014. Seuls deux des principaux fournisseurs ont enregistré une baisse des expéditions de PC aux États-Unis, contre quatre au quatrième trimestre de 2018.« Le quatrième trimestre est généralement une saison d'achat solide pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui souhaitent maximiser leurs dépenses avant la fin de l'année d'imposition », a déclaré Kitagawa. « Les conditions économiques relativement stables aux États-Unis par rapport aux trimestres précédents, associées à la fin de la prise en charge de Windows 7, ont également assoupli les dépenses en PC ».Les ventes de PC dans la région EMEA ont augmenté de 3,6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 21 millions d'unités, le quatrième trimestre de 2019 marquant le deuxième trimestre consécutif de croissance des ventes alors que la demande régionale s'améliore. En Europe occidentale, la mise à niveau requise de Windows 10 l'emportait sur toute incertitude entourant le Brexit. Cependant, la confiance négative des consommateurs envers le Royaume-Uni s'est traduite par le retard de nombreux achats de PC.Le marché des PC en Asie / Pacifique a totalisé 22 millions d'unités au quatrième trimestre de 2019, soit une baisse de 6,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2018. Il s'agit du cinquième trimestre consécutif de déclin de la région. Cette baisse peut être attribuée à la baisse des dépenses en PC en Chine, le pays qui représente environ 60 % du marché total des PC en Asie/Pacifique, au-delà des préoccupations politiques et commerciales.Les ventes mondiales de PC ont totalisé 261,2 millions d'unités en 2019, soit une augmentation annuelle de 0,6 %. C'était la première fois en sept ans que le marché mondial des PC connaissait une croissance.« Géographiquement, la croissance annuelle du Japon a mené la croissance globale du marché », a déclaré Kitagawa. « En ce qui concerne les performances des fournisseurs, les trois principaux fournisseurs ont progressé plus rapidement que le marché lui-même, gagnant une part de marché combinée de 63,1 % en 2019 contre 60,2 % en 2018. Leur concentration sur le marché des entreprises et des allocations plus favorables dans le cadre des contraintes CPU actuelles les ont bien servis tout au long de l'année ».Le marché mondial des PC traditionnels, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail, a terminé une année 2019 avec une croissance annuelle au quatrième trimestre de 4,8 %, selon les résultats préliminaires d'IDC. Les ventes mondiales au cours du trimestre ont dépassé les prévisions et se sont écoulées à un peu moins de 71,8 millions d'unités, le volume de vente le plus élevé durant un trimestre en quatre ans. Dans l'ensemble, les ventes mondiales ont augmenté de 2,7 % d'une année sur l'autre en 2019, la première année complète de croissance des PC depuis que le marché a augmenté de 1,7 % en 2011.« L'année dernière a été folle dans le monde des PC, ce qui a entraîné une croissance impressionnante du marché qui a finalement mis fin à sept années consécutives de contraction du marché », a déclaré Ryan Reith, vice-président IDC. « Le marché aura encore ses défis à relever, mais cette année a été un signe clair que la demande de PC est toujours là malgré l'insurrection continue des formes émergentes et la demande pour l'informatique mobile ».Le trimestre des vacances a couronné une course impressionnante pour les PC en 2019, où trois trimestres sur quatre ont enregistré une croissance d'une année à l'autre. L'histoire dans le secteur commercial pendant la majeure partie de l'année a été autour de l'élan stimulé par les entreprises passant à des PC Windows 10 avant la fin de la prise en charge de Windows 7 en janvier 2020. La poussée commerciale continue a spécifiquement aidé les trois principaux acteurs - Lenovo, HP et Dell - pour consolider davantage leur emprise sur le marché avec une part combinée d'un peu plus de 65 % en 2019 (contre 63 % en 2018). De plus, l'impact de plusieurs autres défis du marché a diminué au cours du trimestre. Les inquiétudes concernant la disponibilité des processeurs ont persisté, mais ont été favorisées par l'adoption des processeurs AMD, tandis que les signes d'un apaisement des tensions commerciales et d'autres moteurs de l'industrie ont contribué à accroître l'adoption du marché pour le trimestre le plus important de l'année.« Malgré la positivité entourant 2019, les douze à dix-huit prochains mois seront difficiles pour les PC traditionnels, car la majorité des mises à niveau de Windows 10 seront dans le rétroviseur et les préoccupations persistantes concernant les pénuries de composants et les négociations commerciales seront aplanies », a déclaré Jitesh Ubrani, responsable IDC. « Bien que les nouvelles technologies telles que la 5G et les appareils à double écran et à écran pliable, ainsi qu'une utilisation dans les PC de jeu, apporteront une amélioration, celles-ci mettront du temps à se fusionner ».le marché des PC traditionnels a continué de connaître une dynamique positive au quatrième trimestre de 2019, enregistrant une croissance à un chiffre par rapport à la même période il y a un an. Les catégories d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables ont toutes deux connu une augmentation des ventes, car la fin de service (EOS) de Windows 7 a continué de peser lourdement sur le segment commercial, tandis que la saison des fêtes et les inquiétudes sur les tarifs s'estompant ont contribué à une forte fin d'année.le marché des PC traditionnels s'est montré légèrement supérieur aux prévisions, les ventes devant rester stables d'une année sur l'autre. En Chine, le marché des PC grand public a dépassé les prévisions avec des ordinateurs portables affichant une croissance d'une année sur l'autre grâce à une demande plus forte que prévu lors des promotions Singles Day (11.11). Parallèlement, le marché des PC commerciaux a été faible, affecté par la situation économique incertaine en Chine. Dans d'autres pays APeJ, les renouvellements de matériel liés à la migration de Windows 10 et les dépenses budgétaires de fin d'année se sont combinés pour prendre en charge les expéditions de PC commerciaux.le marché traditionnel des PC a progressé pour le 14trimestre consécutif, les marchés commerciaux continuant de faire le gros du travail. Les ventes d'ordinateurs de bureau ont facilement dépassé les attentes, affichant un gain annuel impressionnant de 15,0 %.le marché des PC traditionnels a poursuivi sur sa lancée au 4T19, grâce aux résultats positifs des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Malgré l'aggravation de la chaîne d'approvisionnement des processeurs d'Intel, qui devrait avoir un impact sur les produits commerciaux haut de gamme, les OEM ont réussi à sécuriser les composants pour assurer une solide croissance à un chiffre dans la région.le marché des PC a poursuivi sur sa lancée Windows 7 sous EOS au 4T19. Le segment de la consommation devrait afficher une croissance plus forte en 2020 tandis que le segment commercial devrait répondre aux attentes.les ventes de PC ont été meilleures que la baisse d'une année sur l'autre de 3,2 % attendue au 4T19, malgré la faiblesse des indicateurs macroéconomiques dans les principales économies et les mouvements politiques et sociaux dans la région en 2019. L'amélioration des résultats a été principalement dans les appareils portables pour le segment commercial, car certaines livraisons ont été effectuées avant la fin de l'année pour l'éducation et les accords gouvernementaux dans la région.Lenovo a conservé la première position et a réalisé de nouveaux gains de parts de marché par rapport à 2018, terminant l'année avec une part de marché de 24,3 %. En dehors de la région APeJ, Lenovo a progressé dans presque toutes les autres régions et a dominé tous les OEM avec une croissance de 8,2 % d'une année sur l'autre en 2019.Les volumes de PC HP Inc. ont augmenté de 4,8 % en 2019 avec une forte croissance de 6,9 % au quatrième trimestre. HP a fait un bon travail pour surmonter les pénuries de CPU tout au long de l'année et a ainsi pu augmenter sa part de marché à 23,6 % (contre 23,1 % en 2018).Dell Technologies a conservé la troisième position sur le marché des PC en 2019 et a augmenté sa part de marché de 0,5 point par rapport à 2018 pour atteindre 17,5 % dans le monde. Dell a battu son propre record de ventes pendant un trimestre de fêtes et a dominé les meilleurs équipementiers avec une croissance de 10,7 % d'une année à l'autre. Cette croissance est due en grande partie à un marché américain robuste mélangé à une forte activité commerciale en Amérique du Nord et dans quelques autres marchés importants.Les volumes de Mac d'Apple ont connu une baisse au 4T19 avec 4,7 millions d'unités expédiées, en baisse de 5,3 % d'une année sur l'autre. La dynamique continue d'Apple dans l'espace iPad et iPhone a cependant plus que compensé ses défis avec les volumes Mac. Les volumes d'expédition ont également diminué de 2,2 % pour l'année 2019.Acer Group complète le top 5 avec 6,1 % de part de marché au cours du trimestre et 6,4 % sur l'année. Bien qu'il soit resté dans le top 5, Acer a vu ses volumes baisser de 4,2 % au 4T19 et de 4,6 % pour l'année.Sources : Gartner Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer cette bonne performance en 2019 ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 4 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com 7 0 Après la hype des terminaux mobiles, que ce soit les tablettes, les smartphones, les phablets et autres objets tous plus inventifs les uns que les autres en terme de "form factor", on se rend compte qu'un bon vieux PC, bah ça reste quand même ce qu'il y a de plus pratique pour bosser au quotidien. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com 0 0 Superbe article avec une bonne analyse. C'est typiquement pour ce genre de news que je kiffe Developpez.com: des chiffres et des analyses précises. Merci pour cette news Membre expérimenté https://www.developpez.com 0 0 C'est le même Gartner qui annoncait la fin des PC il y a quelques années, au profit des tablettes? Modérateur https://www.developpez.com

Perso j'ai jamais acheter de ma vie un PC tout fait , je les ai toujours monté. Au boulot c'est pareil chaque dév à un PC monté à la carte. 0 0 Je serais curieux de connaitre la proportion de PC "à la carte" comparé aux PC de constructeur.Perso j'ai jamais acheter de ma vie un PC tout fait , je les ai toujours monté. Au boulot c'est pareil chaque dév à un PC monté à la carte.

Ingénieur de production JBOSS/TOMCAT - H/F ↳ Labsoft - Ile de France - Charenton le pont (94000) Responsable projet/AMOA - H/F ↳ Labsoft - Ile de France - Vélizy (78000) Chef De Projets Applicatifs (f/h) ↳ Expectra - Ile de France - Gennevilliers (92230) Voir plus d'offres