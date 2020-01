France : rapport sur la stratégie concernant l'informatique quantique L'accent est mis sur la recherche, la formation et à la création d'une cinquantaine de startups d'ici 2024 0PARTAGES 3 0 L’informatique quantique demeure une branche assez inexplorée et des entreprises privées comme Google ou Facebook investissement dans les recherches visant son développement. La France n’entend pas rester en marge de cette révolution, elle a lancé l’année dernière une mission visant à définir une politique nationale sur la question. Ce jeudi, la députée LREM Paula Forteza, qui a hérité de la mission en 2019, a présenté son rapport sur la stratégie française concernant le quantique. La France considère le quantique comme la prochaine rupture technologique majeure.



C’est le Premier ministre Édouard Philippe qui a donné l’ordre de mission en avril 2019. Le rapport d’étude, présenté hier, est l’œuvre de la députée LREM (la République en marche) Paula Forteza, Iordanis Kerenidis, directeur de recherche au CNRS et de Jean-Paul Herteman, ancien PDG de Safran. Le rapport répond à plusieurs questions, notamment : la France peut-elle jouer un rôle majeur dans la future révolution de l’informatique quantique ? Si oui, quelle politique nationale ambitieuse doit-elle mettre en place pour y arriver ?



Forteza y croit fermement et estime que la France ne doit pas rater cette révolution. D’ailleurs, le titre du rapport interpelle : « Quantique : le virage technologique que la France ne doit pas rater ». Selon elle, les enjeux sont énormes pour l’Hexagone, car cette révolution va contribuer à la croissance économique du pays, mais elle va surtout aider à renforcer la souveraineté technologique de la France. Tout porte à croire que la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont une longueur d’avance, car eux tous ont déjà élaboré une stratégie nationale sur la question.



Paula Forteza, députée LREM



Le rapport propose 37 points pour la mise en place d’une stratégie nationale ambitieuse. Ainsi, elle appelle notamment à investir 1,4 milliard d'euros sur cinq ans dans le domaine. Mais l'on se demande si avec le retard de la France sur les autres grandes puissances, 1,4 milliard sur cinq ans suffira à entrer dans la grande danse. Par exemple, la Chine prévoirait un investissement de 10 milliards sur cinq ans. Toutefois, elle a précisé qu’il ne s’agit pas uniquement d’un effort du public, mais que les privées, les collectivités territoriales et même l'Europe devront s'impliquer.



Ailleurs dans le rapport, l’accent est mis notamment sur la recherche et la formation. Le rapport propose d’investir à partir de 2021 une somme annuelle de 10 millions d'euros pour financer 20 projets d’exploration via des appels à projets de l'Agence nationale de la recherche (ANR). L'idée est de “maintenir un socle suffisant de recherche amont exploratoire”, étant donné que les technologies quantiques ne sont pas encore matures. Plus loin, les auteurs du rapport ont proposé de créer des cursus de formation avec une spécialisation quantique.



Cela aura pour but d’anticiper la croissance du besoin en ingénieurs et techniciens des filières industrielles. Ils recommandent la création par l'INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) de quinze équipes projet communes avec des partenaires académiques et industriels. Ils proposent également la création de trois pôles d'excellence avec les “Instituts Interdisciplinaires en Information Quantique” (3IQ) à Paris, Saclay et Grenoble. Ils seront chargés de rassembler chercheurs en physique quantique, en informatique théorique et appliquée, etc.



La France devra aussi contribuer à la création d’une cinquantaine de startups jusqu’en 2024. C’est une autre proposition du rapport. Par ailleurs, ils préconisent également de constituer un fonds d’investissement de 300 à 500 millions d’euros dédié aux startups du quantique. Le rapport souligne que ceci est très important, car actuellement la France n'investirait que 60 millions d'euros annuels dans cette industrie. Le rapport contient diverses propositions, les unes aussi intéressantes que les autres. Il reste à savoir quel chemin la France choisira d’emprunter.



Ce rapport de Forteza sur le quantique rappelle celui présenté par le député mathématicien Cédric Villani en 2019 définissant un ensemble de stratégies qui peuvent permettre à la France de devenir incontournable sur le plan de l'intelligence artificielle. La France souhaite aussi s’imposer dans l’IA. Emmanuel Macron a promis l’année passée d’investir 1,5 milliard d’euros dans ce secteur pour booster son développement. Cependant, les critiques n’ont pas manqué de dire que cela est insuffisant vu le montant qu’investissent les privées et les autres gouvernements chaque année.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de la stratégie de la France concernant l'informatique quantique ?

Les initiatives annoncées sont-elles suffisantes pour permettre à la France de jouer un rôle majeur dans la future révolution de l’informatique quantique ?

Que suggéreriez-vous d'autres pour que la France ne rate pas ce virage technologique ?



Voir aussi



Stratégie IA : Cédric Villani suggère de doubler les salaires en début de carrière pour résister à la pression compétitive des géants du numérique



Macron veut investir 1,5 milliard d'euros dans l'intelligence artificielle, mais exclut l'idée de doubler les salaires suggérée par Cédric Villani



La France augmente sa capacité de calcul de 14 millions de milliards de calculs par seconde en se dotant d'un supercalculateur afin de stimuler l'IA



Google aurait mené la première véritable expérience qui établit la suprématie quantique avec un système qui résout en 3 min un calcul dont la résolution prendrait 10 000 ans sur un supercalculateur L’informatique quantique demeure une branche assez inexplorée et des entreprises privées comme Google ou Facebook investissement dans les recherches visant son développement. La France n’entend pas rester en marge de cette révolution, elle a lancé l’année dernière une mission visant à définir une politique nationale sur la question. Ce jeudi, la députée LREM Paula Forteza, qui a hérité de la mission en 2019, a présenté son rapport sur la stratégie française concernant le quantique. La France considère le quantique comme la prochaine rupture technologique majeure.C’est le Premier ministre Édouard Philippe qui a donné l’ordre de mission en avril 2019. Le rapport d’étude, présenté hier, est l’œuvre de la députée LREM (la République en marche) Paula Forteza, Iordanis Kerenidis, directeur de recherche au CNRS et de Jean-Paul Herteman, ancien PDG de Safran. Le rapport répond à plusieurs questions, notamment : la France peut-elle jouer un rôle majeur dans la future révolution de l’informatique quantique ? Si oui, quelle politique nationale ambitieuse doit-elle mettre en place pour y arriver ?Forteza y croit fermement et estime que la France ne doit pas rater cette révolution. D’ailleurs, le titre du rapport interpelle : « Quantique : le virage technologique que la France ne doit pas rater ». Selon elle, les enjeux sont énormes pour l’Hexagone, car cette révolution va contribuer à la croissance économique du pays, mais elle va surtout aider à renforcer la souveraineté technologique de la France. Tout porte à croire que la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont une longueur d’avance, car eux tous ont déjà élaboré une stratégie nationale sur la question.Le rapport propose 37 points pour la mise en place d’une stratégie nationale ambitieuse. Ainsi, elle appelle notamment à investir 1,4 milliard d'euros sur cinq ans dans le domaine. Mais l'on se demande si avec le retard de la France sur les autres grandes puissances, 1,4 milliard sur cinq ans suffira à entrer dans la grande danse. Par exemple, la Chine prévoirait un investissement de 10 milliards sur cinq ans. Toutefois, elle a précisé qu’il ne s’agit pas uniquement d’un effort du public, mais que les privées, les collectivités territoriales et même l'Europe devront s'impliquer.Ailleurs dans le rapport, l’accent est mis notamment sur la recherche et la formation. Le rapport propose d’investir à partir de 2021 une somme annuelle de 10 millions d'euros pour financer 20 projets d’exploration via des appels à projets de l'Agence nationale de la recherche (ANR). L'idée est de “maintenir un socle suffisant de recherche amont exploratoire”, étant donné que les technologies quantiques ne sont pas encore matures. Plus loin, les auteurs du rapport ont proposé de créer des cursus de formation avec une spécialisation quantique.Cela aura pour but d’anticiper la croissance du besoin en ingénieurs et techniciens des filières industrielles. Ils recommandent la création par l'INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) de quinze équipes projet communes avec des partenaires académiques et industriels. Ils proposent également la création de trois pôles d'excellence avec les “Instituts Interdisciplinaires en Information Quantique” (3IQ) à Paris, Saclay et Grenoble. Ils seront chargés de rassembler chercheurs en physique quantique, en informatique théorique et appliquée, etc.La France devra aussi contribuer à la création d’une cinquantaine de startups jusqu’en 2024. C’est une autre proposition du rapport. Par ailleurs, ils préconisent également de constituer un fonds d’investissement de 300 à 500 millions d’euros dédié aux startups du quantique. Le rapport souligne que ceci est très important, car actuellement la France n'investirait que 60 millions d'euros annuels dans cette industrie. Le rapport contient diverses propositions, les unes aussi intéressantes que les autres. Il reste à savoir quel chemin la France choisira d’emprunter.Ce rapport de Forteza sur le quantique rappelle celui présenté par le député mathématicien Cédric Villani en 2019 définissant un ensemble de stratégies qui peuvent permettre à la France de devenir incontournable sur le plan de l'intelligence artificielle. La France souhaite aussi s’imposer dans l’IA. Emmanuel Macron a promis l’année passée d’investir 1,5 milliard d’euros dans ce secteur pour booster son développement. Cependant, les critiques n’ont pas manqué de dire que cela est insuffisant vu le montant qu’investissent les privées et les autres gouvernements chaque année.Source : Rapport de l’étude (PDF) Que pensez-vous de la stratégie de la France concernant l'informatique quantique ?Les initiatives annoncées sont-elles suffisantes pour permettre à la France de jouer un rôle majeur dans la future révolution de l’informatique quantique ?Que suggéreriez-vous d'autres pour que la France ne rate pas ce virage technologique ?