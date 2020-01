Il serait parfaitement possible de ne coder qu'au travail tout en étant performant et productif Et aussi profiter pleinement de ses temps libres 0PARTAGES 1 0 Est-il insuffisant de coder seulement au travail quand on est un développeur ? Certains développeurs ont une intensité de travail très élevée au bureau comme à la maison pour accroître leur performance et devenir des développeurs expérimentés. Cela dit, avoir ce type de comportement peut parfois vous empêcher de jouir pleinement de vos heures libres ou d’avoir du temps pour faire d’autres activités qui peuvent vous détendre. Dans un billet de blogue sur "Zero Equals False", Marty Jacobs, un développeur, estime qu’il est parfaitement OK de ne coder qu’au travail.



Il est certain que chaque développeur a sa recette pour performer et gagner en expérience dans la programmation. Cependant, cela signifie-t-il forcément que l’on doit aussi coder à la maison ? Dans son article sur Zero Equals False, un site de développement de logiciels qui fournit du contenu à la communauté des logiciels, Marty Jacobs a déclaré que non. Selon lui, « il est tout à fait normal de ne coder qu'au travail ». De plus, il a expliqué que certaines personnes pourraient même témoigner que le fait d’en faire trop peut donner lieu à des rendements décroissants.



En effet, améliorer ses compétences de codage demande du temps, beaucoup d’efforts, de la discipline et des sacrifices. Mais est-ce vraiment nécessaire ? En réponse à cette question, Jacobs a déclaré que le choix vous revient, mais que vous ne devez pas vous sentir obligé de sacrifier vos temps libres pour atteindre ce but. De même, il arrive parfois où certains ressentent une pression de la part de leurs pairs pour coder en dehors des heures de travail. Selon Jacobs, vous ne devriez pas sursauter si cela arrive et leur rappeler que vous êtes capable de bien faire votre travail seulement au bureau.





D’autres voient la chose d’une autre façon que celle de Jacobs. « Cela dépend de vos objectifs. Si votre objectif est un simple chèque de salaire à l'extrémité inférieure de la courbe de salaire, alors coder uniquement au travail peut fonctionner. Par ailleurs, si vous rêvez d’avoir une carrière enrichissante avec un salaire plus élevé que celui que vous avez depuis des décennies, alors utiliser une stratégie différente peut donner de meilleurs résultats », a déclaré un directeur technique sur Quora, un réseau social de questions-réponses.



« En tant que directeur technique d'une entreprise qui fait des bénéfices d’environ 4 milliards de dollars par an, ma perspective peut être différente. Les programmeurs qui n'apprennent qu'au travail ne sont généralement pas ceux que j'utilise pour résoudre les problèmes difficiles et intéressants. Je ne m'attends pas à ce que les programmeurs codent sur des problèmes liés au travail pendant tout leur temps libre. Je préfère qu'ils apprennent de nouvelles compétences, de nouveaux langages, de nouveaux paradigmes. Vous ne savez jamais quand l'un d'entre eux sera l'outil qu'il faut pour votre prochain problème », a-t-il ajouté.



Selon un autre commentaire sur la question, travailler plus d’heures qu’il n’en faut entraîne des rendements décroissants. « Travailler plus longtemps entraîne une diminution du rendement. Travailler 60 heures en une semaine n'est pas du tout la même chose que de travailler 20 heures en une semaine pendant trois semaines. Vers la fin d'une journée de 12 heures, l'esprit commence à dériver et vous n'arrivez pas à faire autant de choses. Vous pourriez n'être efficace qu'à 10 ou 50 % au cours de ces quatre dernières heures », a déclaré un autre.



D’après ce dernier, même si vous supposez de façon optimiste que vous êtes 50 % plus efficace, vous passez 50 % plus de temps à obtenir 25 % de productivité supplémentaire. Dans le cas des 10 %, vous passez 50 % plus de temps pour obtenir 5 % de productivité supplémentaire. Pour lui, la plupart des gens commencent à voir une baisse après 40 heures. D'où la semaine de travail de 40 heures. Il est d’avis que le temps libre compte aussi bien qu’on ne peut l’imaginer et qu’il y a d’autres choses en dehors du travail.



« Même si l'objectif principal de votre vie est votre carrière, il y a encore beaucoup en dehors du travail qui mérite d'être apprécié. Famille, amis, divertissement, passe-temps et activités, etc. Couper tout cela pour que vous puissiez consacrer 20 heures de plus par semaine ne semble pas en valoir la peine », a-t-il conclu. Dans son article, Jacobs a expliqué que si vous désirez profiter de vos temps libres, mais aussi les mettre en profit, vous pouvez utiliser des méthodes de travail comme la méthode dite Pomodoro comme beaucoup de personnes le font.



Selon Jacobs, en utilisant cette méthode, de nombreux développeurs sont capables de soutenir de longues sessions de codage et de fournir une qualité de travail bien supérieure. À côté, le MIT recommande de faire une pause entre les longues sessions pour maintenir une bonne santé mentale, en prenant une pause pour votre cerveau. Des pauses régulières peuvent améliorer votre productivité et maintenir la qualité de votre travail à un niveau élevé. Il y a aussi de



Elle contient des stratégies concrètes pour modifier votre horaire et améliorer votre flux quotidien. « En bref, il est tout à fait normal d'avoir une vie en dehors du travail. De nombreuses personnes modifient leur horaire en fonction de leurs propres objectifs et intérêts, ce qui peut ou non inclure le codage », a conclu Jacobs.



Quel est votre avis sur le sujet ?

Que pensez-vous des arguments de Marty Jacobs ? Pertinents ou pas ?

Selon vous, est-il vraiment possible de ne coder qu'au travail et être performant ? Pourquoi ?



