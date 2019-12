Entretien avec HCL Technologies : « Les employés d'abord, et les clients ensuite », L'entreprise brandit cette doctrine comme le moteur de sa croissance fulgurante ces dernières années 0PARTAGES 6 0 De plus en plus d'entreprises françaises s'engagent dans une transformation numérique profonde, ne voulant pas rester en marge sur le plan de l’innovation par rapport à leurs concurrents. Et bon nombre d'entre elles sont en train de s'ouvrir sur un marché mondial, notamment les marchés des pays en voie de développement. Pour ces entreprises, il est donc important d'avoir des partenaires, entreprises de services numériques (ESN) en particulier, qui peuvent les accompagner efficacement, et elles ont sans doute l'embarras du choix puisque ces partenaires ne manquent pas.



HCL Technologies fait partie des ESN leaders dans le monde entier qui accompagnent les entreprises dans leur transformation numérique. HCL fournit des services de base dans les domaines applicatifs, mais également des services de nouvelle génération dans les domaines tels que l'analytics, l'internet des objets, le Cloud native, la cybersécurité et les services GRC (gouvernance, gestion des risques et conformité). En faisant l'acquisition d'une partie du portefeuille de logiciels d'IBM cette année, HCL Technologies a également lancé une division appelée HCL Software pour renforcer ses activités et sa présence sur le marché des logiciels d'entreprise.



HCL Technologies s'est fait remarquer ces dernières années par une croissance fulgurante ; croissance que l'entreprise attribue plus à ses employés qu'elle dit placer au premier plan. L'entreprise est également présente en France depuis 10 ans et pour les années à venir, elle y prévoit une très forte croissance à deux chiffres. Qui est HCL Technologies et quelle est la place de l'employé au sein de l'entreprise ? Pour en savoir plus, l'équipe de rédaction de Developpez.com est allée à la rencontre de Sandeep Saxena, Senior Vice-President et Arthur Filip, Executive Vice President of Sales de HCL Technologies.





Sandeep Saxena, Senior Vice-President, HCL Technologies (à gauche), et Arthur Filip, Executive Vice President of Sales de HCL Technologies (à droite)

Q1- Pouvez-vous nous présenter brièvement HCL Technologies et nous parler de votre présence en France ?



HCL Technologies est l'une des plus grandes entreprises de services numériques et de conseil au monde avec près de 144 000 employés d'environ 200 nationalités différentes et un chiffre d'affaires de près de 9 milliards de dollars US réalisé au cours de l'année fiscale 2019 (qui s’est achevée le 30 juin 2019). Nous opérons dans trois segments, à savoir : les services informatiques, l'ingénierie informatique et les logiciels pour entreprises. Présents dans 44 pays, nous desservons 10 des plus grandes industries avec de gros clients parmi lesquels on retrouve la moitié du Fortune 500 et et 650 du Global 2000. Nous avons le taux de croissance le plus élevé depuis 2 ans de toutes les entreprises technologiques.



En France, nous sommes présents depuis 10 ans, et nous avons d'ailleurs célébré notre dixième anniversaire le 3 octobre dernier. À cette occasion, nous avons ouvert un nouveau bureau de plus grande capacité dans le centre de Paris, pour soutenir la croissance de l'entreprise sur le territoire. Nous comptons aujourd'hui 330 employés en France (Lyon, Toulouse et Paris), dont 86 % sont de nationalité française, et nous avons environ 1500 employés dans le monde qui soutiennent le projet que nous menons pour nos clients ici.



Nous tenons également à mentionner qu'il y a des dizaines de milliers d'employés de HCL technologies dans d'autres pays ou régions du monde (Inde, États-Unis, Amérique latine, Europe) qui soutiennent certaines des plus grandes entreprises françaises ici dans le pays. À ce jour, nous avons investi dans 2 data centers et un delivery center qui se trouve à Lyon et nous comptons environ 25 grandes entreprises mondiales que nous servons ici en France.



Q2- Pourquoi HCL Technologies serait-il un partenaire de choix pour les entreprises françaises à l'ère numérique ?



Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se mondialisent, notamment sur les marchés des pays en voie de développement. Pour ces entreprises, il est important d'avoir des fournisseurs qui peuvent apporter un support global avec une touche locale. Et c'est justement ce que nous leur proposons.



Un autre aspect, aussi très important, qui nous permet de nous différencier est que nous offrons à nos clients la confiance, la transparence et la flexibilité. Le plus important pour nous est la satisfaction du client et le concept même de création de valeur. Cela nous amène à repenser la façon dont nous établissons nos relations. Les statistiques montrent d'ailleurs que nous avons un taux de fidélisation de la clientèle de plus de 98 % et nous continuons à développer les relations avec nos clients.



Q3- Pensez-vous que HCL Technologies est une entreprise où il est agréable de travailler ? Si oui, veuillez décrire un peu l'environnement de travail que vous offrez à vos employés.



Je ne sais si vous en avez entendu parler, mais il y a une philosophie de management selon laquelle ça doit être l'employé d'abord et le client ensuite, et elle est considérée comme l'une des philosophies de gestion les plus modernes au monde. Nous adhérons à cette philosophie, nous croyons que notre plus grand atout est notre personnel, et nous croyons que les personnes qui travaillent avec nos clients sont celles qui créent de la valeur. C'est une philosophie simple qui consiste à rendre la direction responsable devant nos employés afin de leur donner les moyens d'agir, de leur permettre de fournir de la valeur à nos clients. Pour la petite histoire, nos collaborateurs, nous ne les appelons pas des employés, mais plutôt des entrepreneurs d'idées. Cette philosophie des « employés d'abord, et les clients ensuite » et de l'autonomisation des employés complétée par l'esprit d'entreprise génère ce que nous appelons la valeur. Voici un peu ce que c'est que travailler chez HCL et nous avons ce que nous appelons des employés motivés, fiers et passionnés.



NDLR : « Les employés d'abord, et les clients ensuite » est le titre d'un best-seller international de Vineet Nayar. Considéré comme "le père du management par la confiance", Vineet Nayar relate dans son livre comment HCL Technologies (HCLT), l'entreprise qu'il a dirigée, s'est profondément transformée en créant une culture du changement durable reposant sur la confiance et la transparence. Cette transformation a engendré une croissance prodigieuse, allant jusqu'à tripler le chiffre d'affaires de HCLT en moins de quatre ans, avec à l’époque une implantation dans 32 pays et un effectif de 85 000 salariés. Partant du principe que ce sont ceux qui sont les plus proches des clients qui créent le plus de valeur, Vineet Nayar a renversé la pyramide du management pour mettre la direction au service de ses employés. L'efficacité de cette démarche, initiée dès 2005, a inspiré de nombreuses entreprises dans tous les secteurs d'activité et dans le monde entier.



Q4- Est-ce que HCL Technologies est aussi un bon endroit pour commencer sa carrière en tant que jeune diplômé ? Si oui, comment ? Et qu'en est-il des perspectives d'évolution de carrière ?



Oui, HCL offre la meilleure plateforme pour commencer sa carrière en tant que jeune diplômé. Nous veillons à ce que la formation adéquate soit dispensée sur une base continue et que le diplômé ait suffisamment d'occasions d'acquérir les compétences requises. HCL a une bonne clientèle en France et les jeunes employés bénéficient d'une exposition diversifiée à de multiples industries et technologies. Ils travaillent également en étroite collaboration avec nos centres mondiaux de prestation de services dans toutes les régions du monde, ce qui leur donne suffisamment d'occasions de développer leur capacité d'adaptation culturelle.

En règle générale, nous encourageons chaque employé à améliorer son profil de compétences afin qu'il puisse assumer des responsabilités plus élevées. Il existe un programme structuré (appelé Graduate Engagement Managers - GEM) à ce sujet et nous le faisons avec beaucoup de succès.



Q5- Quels sont les profils que vous recrutez ou recherchez le plus et quel est votre processus de recrutement ?



Nous avons recruté principalement des personnes ayant des compétences dans le domaine d'infrastructure, la gestion de projets, des data centers et les technologies de services aux utilisateurs finaux, entre autres. Toutefois, cette situation est en grande partie attribuable au nombre d'opérations en cours et aux contrats signés. Dans un passé récent, nous avons également embauché du personnel pour les ventes et le développement des affaires.



Q6- Comme cela a déjà été évoqué, le 3 octobre, HCL Technologies a fêté ses 10 ans en France. Quel bilan dressez-vous à la fin de votre première décennie en France ? Quels sont vos projets et quelle stratégie de développement pour 2020 et les années à venir ?



La France, en tant que marché des services informatiques, est en cours de transformation. Nous constatons de nombreuses évolutions positives, notamment l'ouverture des entreprises françaises à travailler avec les acteurs mondiaux et l'acceptabilité de la livraison nearshore/offshore. Les grandes organisations françaises ont connu une croissance significative sur d'autres continents et il est donc important que des acteurs comme HCL avec une présence mondiale deviennent des partenaires de choix. Ceci, associé à notre capacité mature à fournir le bon ensemble d'automatisation, d'industrialisation et de transformation à l'aide de technologies de pointe, nous ouvre une énorme opportunité pour la prochaine décennie.



Nous resterons concentrés sur notre intention de travailler avec les entreprises qui cherchent à s'adapter à de nouvelles et meilleures façons de consommer les services. Nous continuerons d'investir dans le renforcement de notre capacité de prestation locale. Nous ferons également de grands efforts pour atteindre le marché et faire connaître notre expérience et nos capacités.



Nous avons un très grand projet d'avenir, nous prévoyons une très forte croissance à deux chiffres ici en France dans les années à venir, de créer plus d'emplois, de travailler en partenariat avec les universités, non seulement pour intéresser les gens à l'industrie technologique, mais aussi pour former certains des meilleurs employés et talents pour rejoindre notre société. Nous allons investir dans l'innovation, la transformation numérique, la cyber sécurité, le cloud, etc. Nous investirons également dans la promotion de la diversité et de l'inclusion, afin de disposer d'un personnel équilibré et talentueux, et la dernière chose que je mentionnerai est un gros investissement : notre contribution locale à la société, ce qui fait partie de notre culture et de notre valeur en tant que grands entrepreneurs et grands citoyens.



En savoir plus sur HCL France ainsi que les services et opportunités d'emploi du groupe De plus en plus d'entreprises françaises s'engagent dans une transformation numérique profonde, ne voulant pas rester en marge sur le plan de l’innovation par rapport à leurs concurrents. Et bon nombre d'entre elles sont en train de s'ouvrir sur un marché mondial, notamment les marchés des pays en voie de développement. Pour ces entreprises, il est donc important d'avoir des partenaires, entreprises de services numériques (ESN) en particulier, qui peuvent les accompagner efficacement, et elles ont sans doute l'embarras du choix puisque ces partenaires ne manquent pas.HCL Technologies fait partie des ESN leaders dans le monde entier qui accompagnent les entreprises dans leur transformation numérique. HCL fournit des services de base dans les domaines applicatifs, mais également des services de nouvelle génération dans les domaines tels que l'analytics, l'internet des objets, le Cloud native, la cybersécurité et les services GRC (gouvernance, gestion des risques et conformité). En faisant l'acquisition d'une partie du portefeuille de logiciels d'IBM cette année, HCL Technologies a également lancé une division appelée HCL Software pour renforcer ses activités et sa présence sur le marché des logiciels d'entreprise.HCL Technologies s'est fait remarquer ces dernières années par une croissance fulgurante ; croissance que l'entreprise attribue plus à ses employés qu'elle dit placer au premier plan. L'entreprise est également présente en France depuis 10 ans et pour les années à venir, elle y prévoit une très forte croissance à deux chiffres. Qui est HCL Technologies et quelle est la place de l'employé au sein de l'entreprise ? Pour en savoir plus, l'équipe de rédaction de Developpez.com est allée à la rencontre de Sandeep Saxena, Senior Vice-President et Arthur Filip, Executive Vice President of Sales de HCL Technologies.HCL Technologies est l'une des plus grandes entreprises de services numériques et de conseil au monde avec près de 144 000 employés d'environ 200 nationalités différentes et un chiffre d'affaires de près de 9 milliards de dollars US réalisé au cours de l'année fiscale 2019 (qui s’est achevée le 30 juin 2019). Nous opérons dans trois segments, à savoir : les services informatiques, l'ingénierie informatique et les logiciels pour entreprises. Présents dans 44 pays, nous desservons 10 des plus grandes industries avec de gros clients parmi lesquels on retrouve la moitié du Fortune 500 et et 650 du Global 2000. Nous avons le taux de croissance le plus élevé depuis 2 ans de toutes les entreprises technologiques.En France, nous sommes présents depuis 10 ans, et nous avons d'ailleurs célébré notre dixième anniversaire le 3 octobre dernier. À cette occasion, nous avons ouvert un nouveau bureau de plus grande capacité dans le centre de Paris, pour soutenir la croissance de l'entreprise sur le territoire. Nous comptons aujourd'hui 330 employés en France (Lyon, Toulouse et Paris), dont 86 % sont de nationalité française, et nous avons environ 1500 employés dans le monde qui soutiennent le projet que nous menons pour nos clients ici.Nous tenons également à mentionner qu'il y a des dizaines de milliers d'employés de HCL technologies dans d'autres pays ou régions du monde (Inde, États-Unis, Amérique latine, Europe) qui soutiennent certaines des plus grandes entreprises françaises ici dans le pays. À ce jour, nous avons investi dans 2 data centers et un delivery center qui se trouve à Lyon et nous comptons environ 25 grandes entreprises mondiales que nous servons ici en France.Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se mondialisent, notamment sur les marchés des pays en voie de développement. Pour ces entreprises, il est important d'avoir des fournisseurs qui peuvent apporter un support global avec une touche locale. Et c'est justement ce que nous leur proposons.Un autre aspect, aussi très important, qui nous permet de nous différencier est que nous offrons à nos clients la confiance, la transparence et la flexibilité. Le plus important pour nous est la satisfaction du client et le concept même de création de valeur. Cela nous amène à repenser la façon dont nous établissons nos relations. Les statistiques montrent d'ailleurs que nous avons un taux de fidélisation de la clientèle de plus de 98 % et nous continuons à développer les relations avec nos clients.Je ne sais si vous en avez entendu parler, mais il y a une philosophie de management selon laquelle ça doit être l'employé d'abord et le client ensuite, et elle est considérée comme l'une des philosophies de gestion les plus modernes au monde. Nous adhérons à cette philosophie, nous croyons que notre plus grand atout est notre personnel, et nous croyons que les personnes qui travaillent avec nos clients sont celles qui créent de la valeur. C'est une philosophie simple qui consiste à rendre la direction responsable devant nos employés afin de leur donner les moyens d'agir, de leur permettre de fournir de la valeur à nos clients. Pour la petite histoire, nos collaborateurs, nous ne les appelons pas des employés, mais plutôt des entrepreneurs d'idées. Cette philosophie des « employés d'abord, et les clients ensuite » et de l'autonomisation des employés complétée par l'esprit d'entreprise génère ce que nous appelons la valeur. Voici un peu ce que c'est que travailler chez HCL et nous avons ce que nous appelons des employés motivés, fiers et passionnés.« Les employés d'abord, et les clients ensuite » est le titre d'un best-seller international de Vineet Nayar. Considéré comme "le père du management par la confiance", Vineet Nayar relate dans son livre comment HCL Technologies (HCLT), l'entreprise qu'il a dirigée, s'est profondément transformée en créant une culture du changement durable reposant sur la confiance et la transparence. Cette transformation a engendré une croissance prodigieuse, allant jusqu'à tripler le chiffre d'affaires de HCLT en moins de quatre ans, avec à l’époque une implantation dans 32 pays et un effectif de 85 000 salariés. Partant du principe que ce sont ceux qui sont les plus proches des clients qui créent le plus de valeur, Vineet Nayar a renversé la pyramide du management pour mettre la direction au service de ses employés. L'efficacité de cette démarche, initiée dès 2005, a inspiré de nombreuses entreprises dans tous les secteurs d'activité et dans le monde entier.Oui, HCL offre la meilleure plateforme pour commencer sa carrière en tant que jeune diplômé. Nous veillons à ce que la formation adéquate soit dispensée sur une base continue et que le diplômé ait suffisamment d'occasions d'acquérir les compétences requises. HCL a une bonne clientèle en France et les jeunes employés bénéficient d'une exposition diversifiée à de multiples industries et technologies. Ils travaillent également en étroite collaboration avec nos centres mondiaux de prestation de services dans toutes les régions du monde, ce qui leur donne suffisamment d'occasions de développer leur capacité d'adaptation culturelle.En règle générale, nous encourageons chaque employé à améliorer son profil de compétences afin qu'il puisse assumer des responsabilités plus élevées. Il existe un programme structuré (appelé Graduate Engagement Managers - GEM) à ce sujet et nous le faisons avec beaucoup de succès.Nous avons recruté principalement des personnes ayant des compétences dans le domaine d'infrastructure, la gestion de projets, des data centers et les technologies de services aux utilisateurs finaux, entre autres. Toutefois, cette situation est en grande partie attribuable au nombre d'opérations en cours et aux contrats signés. Dans un passé récent, nous avons également embauché du personnel pour les ventes et le développement des affaires.La France, en tant que marché des services informatiques, est en cours de transformation. Nous constatons de nombreuses évolutions positives, notamment l'ouverture des entreprises françaises à travailler avec les acteurs mondiaux et l'acceptabilité de la livraison nearshore/offshore. Les grandes organisations françaises ont connu une croissance significative sur d'autres continents et il est donc important que des acteurs comme HCL avec une présence mondiale deviennent des partenaires de choix. Ceci, associé à notre capacité mature à fournir le bon ensemble d'automatisation, d'industrialisation et de transformation à l'aide de technologies de pointe, nous ouvre une énorme opportunité pour la prochaine décennie.Nous resterons concentrés sur notre intention de travailler avec les entreprises qui cherchent à s'adapter à de nouvelles et meilleures façons de consommer les services. Nous continuerons d'investir dans le renforcement de notre capacité de prestation locale. Nous ferons également de grands efforts pour atteindre le marché et faire connaître notre expérience et nos capacités.Nous avons un très grand projet d'avenir, nous prévoyons une très forte croissance à deux chiffres ici en France dans les années à venir, de créer plus d'emplois, de travailler en partenariat avec les universités, non seulement pour intéresser les gens à l'industrie technologique, mais aussi pour former certains des meilleurs employés et talents pour rejoindre notre société. Nous allons investir dans l'innovation, la transformation numérique, la cyber sécurité, le cloud, etc. Nous investirons également dans la promotion de la diversité et de l'inclusion, afin de disposer d'un personnel équilibré et talentueux, et la dernière chose que je mentionnerai est un gros investissement : notre contribution locale à la société, ce qui fait partie de notre culture et de notre valeur en tant que grands entrepreneurs et grands citoyens. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Développeur VB.NET ↳ AED Expertises - France - La Rochelle Senior Fullstack Developer - Startup Studio ↳ SKILL HUNTER - France - 75009 Paris Concepteur - Développeur H/F ↳ Sopra Steria - France - Clermont-Ferrand Voir plus d'offres