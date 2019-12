ProtonMail lance en early beta ProtonCalendar, un calendrier chiffré de bout en bout, Et affirme son intention d'offrir des alternatives axées sur la confidentialité aux principaux produits Google 0PARTAGES 4 0 Le fournisseur de messagerie chiffrée ProtonMail a officiellement lancé son nouveau calendrier en version bêta publique. Cette décision s'inscrit dans le cadre plus large de la volonté de l'entreprise suisse d'offrir des alternatives axées sur la confidentialité aux principaux produits de Google.



ProtonMail parle de son intention de lancer un calendrier chiffré depuis un certain temps. Désormais, tous les utilisateurs de ProtonMail sur un forfait payant pourront accéder à ProtonCalendar. Dans un billet de blog, ProtonMail note que :



« Un calendrier est plus qu'un simple outil. C’est un enregistrement des moments qui composent votre vie - vos grandes réunions, vos réunions avec des amis et les anniversaires des enfants. Pendant longtemps, pour organiser facilement ces événements, il fallait laisser les grandes entreprises suivre ces moments privilégiés. Ces entreprises espionnent votre calendrier et utilisent ces données pour informer leurs partenaires dans la publicité.



« ProtonCalendar est la première application de calendrier entièrement chiffrée. Vous pouvez l'utiliser pour garder une trace de vos plans et rendez-vous tout en gardant vos données privées.



« ProtonCalendar utilise un chiffrement de bout en bout pour garder toutes les informations sensibles de vos événements privées et sécurisées. Le titre, la description, l'emplacement et les participants de chaque événement sont chiffrés sur votre appareil avant qu'ils n'atteignent nos serveurs, afin qu'aucun tiers (y compris ProtonMail) ne puisse voir les détails de vos événements. Vous seul connaîtrez vos plans ».



En bref, ProtonMail a été fondé à Genève, en Suisse, en 2013 par Andy Yen, Jason Stockman et Wei Sun - chercheurs universitaires travaillant sur des projets de physique des particules au CERN. ProtonMail promet aux utilisateurs une confidentialité totale via le chiffrement côté client, ce qui signifie que personne ne peut intercepter et lire leurs e-mails. ProtonMail se positionne de plus en plus comme l'antithèse de Gmail, dans la mesure où Google a la possibilité de scanner le contenu des e-mails des utilisateurs pour aider à personnaliser d'autres produits de la gamme de produits Google.



ProtonCalendar n'est pas le premier nouveau produit à sortir de ProtonMail - il a déjà lancé un service VPN - mais il marque le début d'une suite de nouvelles offres qui comprendra un service de stockage sur le cloud pour rivaliser avec Google Drive et des logiciels de bureau similaires à Google Docs .



« Notre objectif est de créer et de rendre des produits en ligne largement accessibles [qui] servent les utilisateurs au lieu de les exploiter », a déclaré Andy Yen, PDG de ProtonMail.





Actuellement, vous pouvez utiliser la version bêta de ProtonCalendar pour créer et supprimer des événements, définir des rappels et faire répéter vos événements tous les jours, semaines ou mois.



L'itération actuelle de ProtonCalendar est une version early beta. Il y aura des développements substantiels d'ici à ce que le projet soit rendu public. Au cours de la version bêta, des fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées, telles que la possibilité de partager votre calendrier avec d'autres utilisateurs ProtonMail et d'envoyer des invitations à tout le monde, même aux non-utilisateurs de ProtonMail. Il rendra également la planification aussi simple qu'un simple clic en vous permettant de synchroniser les événements dans votre boîte de réception ProtonMail avec ProtonCalendar.



Bien que ProtonCalendar soit uniquement disponible dans la version Web de ProtonMail pour l'instant, l'équipe apportera également ProtonCalendar à iOS et Android avec des applications mobiles dédiées en 2020.



Des e-mails au calendrier



ProtonMail n'a pas l'intention de réinventer la roue en termes de fonctionnalités et de format de ProtonCalendar. Il arbore une interface claire avec des vues par mois et par jour, des types d'événements à code couleur, etc. Il est également lié au compte de messagerie ProtonMail d'un utilisateur.



ProtonMail cherche vraiment à se différencier en plaçant la confidentialité au cœur de ProtonCalendar (la société a déclaré qu'elle chiffre le titre, la description, l'emplacement et les participants de l'événement afin que ni les tiers ni ProtonMail lui-même ne puissent parcourir le contenu des entrées de calendrier).



ProtonCalendar parle également des ambitions de ProtonMail dans le domaine des affaires (la société n'offre pas encore de produit d'entreprise à part entière, mais elle commercialise un niveau d'abonnement professionnel qui offre certaines fonctionnalités destinées aux entreprises). Toute entreprise attirée par les e-mails chiffrés sera également probablement intéressée par des produits similaires axés sur la confidentialité, notamment les calendriers, le stockage sur le cloud et les documents.





De plus, la confiance du public dans les grandes entreprises technologiques est à son plus bas niveau, en grande partie en raison des innombrables violations de données, abus et scandales qui ont émergé ces dernières années, ce qui pourrait mettre ProtonMail en position de force. En fait, ProtonMail est déjà rentable depuis un certain temps et a rassemblé environ 20 millions d'utilisateurs depuis son lancement en 2014.



« Comme ProtonMail, ProtonCalendar est conçu pour donner la priorité à la confidentialité des utilisateurs, et à cet égard, nous sommes l'opposé de Google », a ajouté Yen. «Avec le lancement de la version bêta de ProtonCalendar, nous nous rapprochons d'un pas de plus vers la fourniture d'une suite complète de services [qui] peut remplacer Google pour les utilisateurs qui souhaitent plus de contrôle sur leurs données ».



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des initiatives visant à placer la confidentialité des données des utilisateurs au cœur de l'activité comme DuckDuckGo (contrairement à Google Search), ProtonMail (contrairement à Gmail) ou ProtonCalendar (contrairement à Google Calendar) ?

Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à vous tourner vers ces services ?

