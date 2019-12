la représentation fondamentale des chaînes de caractères a changé pour le pire et non le meilleur ;

la gestion des paquets était et demeure un cauchemar en utilisant une combinaison d’environnements virtuels pip pour installer les dépendances spécifiques au projet ;

comparé à d’autres langages, Python 3 est toujours lent, car il ne valoriserait que la simplicité par convention ;

la bibliothèque asyncio permettant d’écrire du code concurrent en utilisant la syntaxe async/await aurait été ajoutée assez tardivement ;

des indications de type ont été ajoutées au langage en s’appuyant uniquement sur des analyseurs statiques de type hinting au lieu de créer également des vérifications de type d’exécution dans le langage, ce qui aurait été beaucoup plus utile et cohérent, selon l’intervenant ;

jusqu’à présent, il n’y a toujours pas de fonctions lambda anonymes multilignes.

2.7.18 gel du code en janvier 2020 ;

2.7.18 la release candidate sera publiée en début avril 2020 ;

2.7.18 mi-avril 2020.

En septembre dernier Python Software Foundation (abrégé PSF) qui a pour objectif de promouvoir, protéger et faire progresser le langage de programmation Python, ainsi que de soutenir et de faciliter la croissance de la communauté internationale des développeurs Python a annoncé que le « 1er janvier 2020 serait le jour où elle mettra fin à Python 2 ». Pour la fondation, cela signifie qu’aucune amélioration ne sera apportée au langage après ce jour-là, même si quelqu’un y trouvait un problème de sécurité. « Vous devriez passer à Python 3 dès que possible », a martelé PSF.Il faut souligner que depuis 2015, il était prévu de mettre fin au support de Python 2.7. Mais face à la grande utilisation de cette version, cette première échéance a été reportée au 1er janvier 2020 afin de donner du temps supplémentaire aux individus et entreprises pour migrer vers Python 3. Après plusieurs années d’attente, 2020 est maintenant à la porte. Plus que 2 jours pour passer à la nouvelle année. Pour certains, c’est le lieu de se souvenir de tous les bons moments que l’on a pu passer avec cette version du langage. Aussi pour marquer la fin de Python 2, un utilisateur a eu l’idée de mettre en ligne un compte à rebours affichant le temps restant pour atteindre l’échéance fixée. Derrière cette démarche, l’utilisateur déclare qu’il souhaite organiser une fête pour rendre hommage à Python 2 à la conférence annuelle PyCon 2020 qui aura lieu du 15 au 25 avril 2020, aux États-Unis.Si pour certains la fin du support de Python 2 constitue un moment de réminiscence des bons moments passés, pour d’autres par contre, c’est avec beaucoup de chagrin qu’ils abordent cette page qui tourne. Un utilisateur répondant au pseudonyme d’AlexMax confesse qu’il « ne peut pas s’empêcher de se sentir un peu triste ».Pour lui, « à un niveau fondamental, la migration de 2 à 3 n’était rien de moins qu’un désastre complet, et a complètement tué son enthousiasme pour travailler avec le langage ». Comme arguments, il avance que les changements apportés dans Python 3 sont de nature à plus donner le mal de tête à ceux qui veulent effectuer la migration qu’à les encourager. Et pour cause, il met en avant les points suivants :Pour AlexMax, si l’équipe de développement de Python a reporté la première date de fin du support de Python 2.7, et s’il existe encore une forte population qui continue à utiliser Python 2.7, c’est parce qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments motivants qui poussent à la migration vers Python 3. Au lieu de travailler à ces lacunes en implémentant de nouvelles fonctionnalités dans Python 3 pour convaincre les développeurs à migrer vers cette version, l’équipe de Python a plutôt agité le bâton en rappelant à chaque fois l’imminence de l’abandon de Python 2.x. Résultat, certains développeurs estiment qu’ils pourraient se tourner plutôt vers d’autres langages.Pour d’autres utilisateurs par contre, bien que reconnaissant que la transition de Python 2 vers Python 3 n’aurait pas été bien gérée, Python 2 doit mourir. Pour ces derniers, les arguments de difficulté de gestion de paquets ne sauraient être mis en avant, car la gestion des paquets serait super simple avec Python. Pour ceux qui avancent le souci de mise à niveau de leurs projets, certains utilisateurs avancent qu’ils n’ont jamais rencontré de code Python 2 qui n’a pas pu être converti en un temps raisonnablement court en utilisant 2to3, à l’exception des modules d’extension en C, qui nécessitent un certain codage manuel, principalement en raison du changement d’Unicode. Et pour ceux qui ont fait le grand saut vers Python 3, certains avancent qu’ils n’ont jamais eu à regarder en arrière, car Python 3 aurait rendu le langage beaucoup plus cohérent.Au-delà des réactions controversées relatives à la fin de Python 2.7, l’équipe de Python annonce que bien que le support de Python 2.7 s’arrête officiellement en janvier 2020, la version finale aura lieu après cette date. Ci-dessous le calendrier de la publication de la dernière version de Python 2.7 :Après ces dates, ceux qui souhaiteront toujours utiliser Python 2.7 pourront se tourner vers une assistance tierce comme celle fournit avec RHEL qui compterait prendre en charge Python 2.7 jusqu’en 2024.Source : Python Utilisez-vous encore Python 2.7 ? Pourquoi ?Quel sentiment vous laisse la fin du support de Python 2.7 ?Êtes-vous enthousiaste ou plutôt triste ?