Quels sont les dix plus gros bides et ratés de la décennie dans le domaine de la technologie ?

Depuis l'avènement de l'ère numérique, des milliers d'entreprises ont vu le jour de part et d'autre dans le monde, chacune d'elles apportant sa part d'innovation au monde informatique. D'autres sont devenues de hauts lieux de création technique et d'innovation et d'autres ont déjà disparu. Les produits ou services issus de la technologie partagent aujourd'hui plus que jamais le quotidien des êtres humains. Cela dit, tous n'ont pas réussi à s'imposer dans la vie de l'homme. Voici une sélection de 10 plus gros bides et ratés de la décennie dans le domaine de l'IT.



Le Windows Phone



Les smartphones sont devenus l’un des gadgets les plus populaires au monde. Nous adorons les utiliser parce qu’ils fournissent des tas de fonctionnalités. Malheureusement, ils ont aussi connu un vivier d’échecs technologiques durant la dernière décennie, une catégorie dans laquelle on retrouve le Windows Phone de la firme de Redmond. Microsoft pensait être capable de barrer la route à l’expansion de l’iPhone d’Apple paru en 2007 avec le Windows Phone, mais l’idée n’a pas marché et Microsoft a fini par laisser tomber totalement en 2017.



Malgré son interface utilisateur basée sur les tuiles flashy, Windows Phone n'était pas l'OS de téléphone qui attirait les gens. Au lieu de cela, la firme a passé des années à essayer en vain de convaincre les développeurs de créer des applications pour Windows Phone, et à détruire Nokia dans le processus, d'abord





Des erreurs ont certainement été commises, surtout lorsque Steve Ballmer s'est moqué de l'iPhone parce qu'il n'avait pas de clavier physique. Bill Gates, fondateur de Microsoft, aurait qualifié le manque de leadership de Microsoft à l'ère du smartphone de « la plus grande erreur de tous les temps ». Cependant, il faut peut-être s’attendre à un retour en force, car l’entreprise a annoncé l’arrivée en 2020 d’un nouveau smartphone qui sera basé cette fois sur le système Android de Google et non un OS fait maison.



Samsung Galaxy Note 7



Quand on parle de smartphones, difficile de ne pas mentionner le plus bel échec technologique de ces dernières années. Ils ont d’abord été bien reçus, mais ont ensuite commencé à exploser à cause de mauvaises batteries. Samsung a dû rappeler des millions d’appareils et plus tard, annuler l’intégralité du programme phare. De cette manière, au lieu de creuser sa propre tombe, Samsung en a créé un pour la Note 7. Et malgré ce gros raté, la demande pour le prochain Galaxy S8 a été très forte, ce qui prouve que la marque n’a pas trop souffert du scandale de la Note 7.



Windows 8



Windows 8 représente-t-il un flop pour Microsoft ? Certains pensent que oui. En fait, pour eux, Microsoft poursuivait l'iPad avec acharnement, et la société s'est lancée tête baissée dans les écrans tactiles en oubliant à quoi les gens utilisent réellement leur PC. Windows 8 comprenait une interface utilisateur basée sur des tuiles, un menu de démarrage plein écran et une interface globalement déroutante pour les utilisateurs de clavier et de souris. Heureusement, Microsoft s'est rapidement remis du désastre avec l’arrivée de Windows 10.



Le Fire Phone d’Amazon



L’appellation Fire, qu’elle désigne un festival (Fyre dans ce cas) ou un téléphone, ne semble pas porter chance. En 2014, Amazon veut rivaliser Apple, Samsung et Google et dévoile son premier smartphone : le Fire Phone. Gros ratage pour la firme de Jeff Bezos, son lancement est un fiasco total. Amazon ne parvient pas à écouler ses stocks et décide de baisser drastiquement le prix au bout de deux mois : de 649 dollars à 449 dollars. Selon la rumeur, le Fire Phone multipliait les handicaps : un magasin d’applications beaucoup moins large que Google, un partenariat exclusif avec l’opérateur américain AT&T qui limitait son potentiel et des fonctionnalités jugées peu utiles (le détecteur de mouvement notamment).



Projet Google Ara



Le projet Google Ara visait à produire des smartphones modulaires, mobiles multifonctions composés de modules amovibles ayant chacun une fonction particulière. Les arguments mis en avant étaient qu'il s'agirait d'un appareil économique, écologique et personnalisable. Ce rêve aurait vu le jour en 2013 avec la vidéo du concept Phonebloks de Dave Hakkens. Concrètement, l'appareil devait se présenter sous la forme d'une coque pouvant recevoir différents modules. La division Motorola de Google a pris le concept et a couru avec, avant de trébucher sur la ligne d'arrivée et de l'abandonner le projet en 2016. Vraiment, la fin d'un Ara.



Sony PlayStation Vita



La PlayStation Vita a d’abord ravi la plupart des personnes qui l'ont achetée. Le problème, c'est que peu de gens l'ont fait. Il s’agit d’un matériel capable de propulser des jeux bien plus ambitieux que ceux que l'on voyait auparavant sur les consoles portables. La Vita a fini par trouver sa place en tant que machine de jeu indépendante portable et manette PS4 Remote Play pratique. L’on estime que Sony ne l'a tout simplement pas supporté avec le type de logiciel pour lequel elle a été conçue, et la console n'a jamais atteint son véritable potentiel.



Antennagate



Le monde informatique se souvient encore du scandale ayant frappé la firme de Cupertino lorsqu’elle a sorti l’iPhone 4. Apple ne fait pas souvent des erreurs, mais quand elle en commet, elles ont tendance à se multiplier. Et aucune n'était aussi grosse que l’Antennagate, un problème avec l'iPhone 4 qui a vu la force du signal diminuer lorsque les antennes externes étaient bloquées par le simple fait de tenir le téléphone. Le PDG de l'époque, Steve Jobs, a passé le temps à conseiller aux clients d'éviter de le tenir de manière à interférer avec le signal.



Le problème s'est aggravé, Apple ayant d'abord publié une mise à jour logicielle pour corriger une soi-disant erreur dans la façon dont les barres d'antenne étaient affichées, avant d'admettre finalement le défaut et de fournir aux clients de l'iPhone 4 des étuis gratuits.



Apple Watch Edition



Apple Watch constitue la gamme de montres connectées de la firme. Mais dans la période précédant la sortie de la montre originale d'Apple en 2015, un modèle “Edition” en or 18 carats a commencé à apparaître aux poignets de célébrités comme Beyoncé. Sans surprise, l’on apprendra plus tard que la montre de luxe était un projet de passion de Jony Ive. Mais peu de gens pouvaient être convaincus de dépenser jusqu'à 17 000 dollars pour un objet portable qui serait obsolète en quelques années, comparé à l'intemporalité de quelque chose comme une Rolex.



Selon Bloomberg, les ventes ont atteint des dizaines de milliers et ont chuté quelques semaines seulement après le lancement. Avec les versions ultérieures de l'Apple Watch Edition, Apple est passé à un boîtier en céramique et a réduit le prix de façon spectaculaire.



(Lecteur de Google)



Google Reader était un lecteur de flux d'informations au format RSS et Atom sur Internet. Créé par Google, il est mis à disposition du public le 7 octobre 2005 et passe en version stable le 17 septembre 2007. L'outil propose une interface proche de celle de Gmail. Cependant, cette année, Google Reader a finalement été placé au cimetière, peu de temps après Google +, l’alternative de Google pour contrer l’expansion de Facebook. C'est sans doute la raison pour laquelle les gens ont tendance à parler du cimetière de produits de Google. Ce n'était pas la première ou la dernière fois que Google a étouffé une idée.



Samsung Galaxy Fold



Considérez-vous le premier smartphone pliable de Samsung comme un flop ? Certains l’ont mis dans leur liste des bides de ces 10 dernières années, estimant que le lancement s’est fait précipitamment avec plusieurs bogues. L’écran serait trop fragile selon ces derniers. Certains testeurs ont constaté qu'une partie de l’écran tombait en panne au bout de quelques heures. Pour les autres, il s’agit d’une mauvaise manipulation plus qu’un dysfonctionnement : ils ont retiré l’écran de protection du téléphone, pensant qu’il s’agissait d’un film plastique.



La firme coréenne a annoncé qu’elle allait réaliser des tests approfondis et prendre des mesures de protection des écrans. En attendant, Samsung pourrait se faire rattraper par son concurrent Huawei, qui prépare lui aussi un smartphone de ce type. Sa date de lancement n’a pas encore été annoncée.



Il y a bien d’autres ratés dans le monde informatique, peut-être même plus gros que ceux cités dans cet article. Cette liste n’est donc pas exhaustive. Il y a eu de nombreux autres projets qui n'ont pas abouti ou ont tous fini au cimetière au cours de ces dix dernières années, notamment Google Daydream, Google Glass, la TV 3D, Apple Maps,



Et vous ?



Quel est votre avis sur le sujet ?

Quels autres projets informatiques considérez-vous comme un gros bide ou échec ces 10 dernières années ?



8 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre confirmé https://www.developpez.com 3 1 Que dire de la blockchain , un des plus beaux vaporware de la décennie Membre confirmé https://www.developpez.com 2 0 J'aurais ajouté les téléviseurs 3D. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com 1 0 Le produit/projet qui m'a le plus vendu du rêve et qui a échoué ce sont les Google Glass. Nouveau membre du Club https://www.developpez.com

A ce jour son utilisation reste anecdotique dans des domaines tres ciblés (ex :formation) ou ca se limite a rendre la chose ludique (un peu comme la 3D au cinema ou sur les TV 3D comme vous le citez, on l'apprecie 10 min et apres on peut largement s'en passer car c'est du superflu).

Ce n'est que mon avis. 2 2 J'aurai ajouté la VR.A ce jour son utilisation reste anecdotique dans des domaines tres ciblés (ex :formation) ou ca se limite a rendre la chose ludique (un peu comme la 3D au cinema ou sur les TV 3D comme vous le citez, on l'apprecie 10 min et apres on peut largement s'en passer car c'est du superflu).Ce n'est que mon avis. Membre habitué https://www.developpez.com

.

Pour le 1er c'est un produit de luxe très cher qui forcément ne sais pas vendu beaucoup, cela me semble logique.

Pour le second c'est surtout un prototype, le 1er smartphone avec cette technologie, mais les smartphones pliable pourrais devenir la norme d'ici quelques années, quand ils serons mieux conçu (tant niveau hardware que software) et quand ils serons aussi beaucoup moins cher.



Dans les 2 cas c'étais des produits vitrines juste pour dire que sa existe. 1 1 je ne suis pas d'accord pour l'Apple Watch Edition et le Samsung Galaxy FoldPour le 1er c'est un produit de luxe très cher qui forcément ne sais pas vendu beaucoup, cela me semble logique.Pour le second c'est surtout un prototype, le 1er smartphone avec cette technologie, mais les smartphones pliable pourrais devenir la norme d'ici quelques années, quand ils serons mieux conçu (tant niveau hardware que software) et quand ils serons aussi beaucoup moins cher.Dans les 2 cas c'étais des produits vitrines juste pour dire que sa existe. Membre éclairé https://www.developpez.com Envoyé par Bill Fassinou Envoyé par



Google Reader était un lecteur de flux d'informations au format RSS et Atom sur Internet. Créé par Google, il est mis à disposition du public le 7 octobre 2005 et passe en version stable le 17 septembre 2007. L'outil propose une interface proche de celle de Gmail. Cependant, cette année, Google Reader a finalement été placé au cimetière, peu de temps après Google +, l’alternative de Google pour contrer l’expansion de Facebook. C'est sans doute la raison pour laquelle les gens ont tendance à parler du cimetière de produits de Google. Ce n'était pas la première ou la dernière fois que Google a étouffé une idée. Google Reader (Lecteur de Google)Google Reader était un lecteur de flux d'informations au format RSS et Atom sur Internet. Créé par Google, il est mis à disposition du public le 7 octobre 2005 et passe en version stable le 17 septembre 2007. L'outil propose une interface proche de celle de Gmail. Cependant, cette année, Google Reader a finalement été placé au cimetière, peu de temps après Google +, l’alternative de Google pour contrer l’expansion de Facebook. C'est sans doute la raison pour laquelle les gens ont tendance à parler du cimetière de produits de Google. Ce n'était pas la première ou la dernière fois que Google a étouffé une idée.

Reader était utilisé et a été tué (ça a couté une nuit blanche à pas mal de personnes de netvibes à l'époque pour monter en charge l'architecture) et la politique Google était de militer contre le RSS pour pousser Google+ qui devait révolutionner les flux RSS et la veille (avec le credo que ce serait mieux qu'un flux RSS car on pourrait te recommander des informations etc.). 0 0 J'ai du mal à voir en quoi Google Reader était un bide/raté. c'est google+ qui fut un bide/raté.Reader était utilisé et a été tué (ça a couté une nuit blanche à pas mal de personnes de netvibes à l'époque pour monter en charge l'architecture) et la politique Google était de militer contre le RSS pour pousser Google+ qui devait révolutionner les flux RSS et la veille (avec le credo que ce serait mieux qu'un flux RSS car on pourrait te recommander des informations etc.). Membre chevronné https://www.developpez.com



Quels autres projets informatiques considérez-vous comme un gros bide ou échec ces 10 dernières années ? Quels autres projets informatiques considérez-vous comme un gros bide ou échec ces 10 dernières années ? ... Ou encore Ntymail le "mail vert" qui a fait un bide total fin 2017 .



Le projet Google Fi avec Google comme opérateur télécom



Je mettrai aussi le projet de numéro fixe/mobile paneuropéen brièvement coupé en 2011 avec +388 ... Quand l'UE a voulu impulsé un indicatif générique pour des communications entre pays de l'UE, tout en s'affranchissant des +33/+32/+49 ...



La fin de voila.fr en 2015 , le mail gratuit by "Orange" 0 0 Bonjour,On pourrait aussi parler des flops de Ox.io ! Le webmail secure conclurent de de Protonmail qui n'a pas vu le jour... Ou encore Ntymail le "mail vert"qui a fait un bide total fin 2017 .Le projet Google Fi avec Google comme opérateur télécomJe mettrai aussi le projet de numéro fixe/mobile paneuropéen brièvement coupé en 2011 avec +388... Quand l'UE a voulu impulsé un indicatif générique pour des communications entre pays de l'UE, tout en s'affranchissant des +33/+32/+49 ...La fin de voila.fr en 2015 , le mail gratuit by "Orange" Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com 0 0 Microsoft silverlight! Poster une réponse Signaler un problème

