Google Assistant : le mode interprète débarque sur les smartphones Android et iOS compatibles Permettant de traduire en temps réel des conversations dans 44 langues

Au début de l'année, durant le CES, Google a annoncé que son assistant vocal allait se doter d'un nouveau « mode interprète », capable de traduire en temps réel afin que vous puissiez converser avec une personne ne partageant pas la même langue.



Dans la démo, les utilisateurs pouvaient dire des choses telles que « Hé, Google, aide-moi à parler français » ou « Hé, Google, soit mon interprète en français », et Google Assistant affichait le texte sur un écran (smartphone, tablette) qui est une traduction des mots à mesure que l'utilisateur s'exprime. Ensuite, lorsque l'interlocuteur s’exprime dans sa langue, Google Assistant traduit également les mots au fur et à mesure sur l'écran et les lit par la suite.



Dans un premier temps, ce mode était en mesure de détecter 27 langues, notamment :

l’arabe le chinois le tchèque le danois le néerlandais l’anglais le finlandais le français l’allemand le grec l’hindi le hongrois l’indonésien l’italien le japonais le coréen le polonais le portugais le roumain le russe le slovaque l’espagnol le suédois le thaïlandais le turc l’ukrainien le vietnamien

Durant le CES, qui a eu lieu à Las Vegas, Google a proposé une démonstration dans un hôtel. La raison ? Vous pouvez avoir plusieurs visiteurs internationaux qui voudraient demander des renseignements. Ils voudraient savoir par exemple où ils peuvent se rendre pour dîner, où bien localiser une personne en particulier.





Rien de bien transcendant à ce moment là dans la mesure où il saurait difficilement applicable à une conversation ordinaire. En effet, bien que cela apportait une très grosse amélioration face au problème de ne pas être en mesure de comprendre une langue étrangère, il reste quelques problèmes à résoudre. En pratique, c’est un peu contre nature: vous devez parler, attendre que la traduction soit traitée et répéter jusqu’à la fin de votre conversation. Il est même possible que Google manque simplement certaines de vos phrases. Ce processus peut être fatiguant pour de longues conversations.



L’assistant Google est capable de comprendre deux langues à la fois depuis la parution d’une mise à jour en août 2018. Pour rendre l’Assistant réceptif à deux langues simultanément, la société a créé un nouveau modèle d’identification de la langue (appelé LangID) qui s’exécute dès que le logiciel détecte la parole. Assistant exécutait en fait LangID en parallèle avec deux modèles de traitement de langue distincts qui tentent de transcrire ce qui a été dit dans les deux langues prédéfinies de l’utilisateur.



Quelques semaines après avoir été présenté au CES, le mode interprète faisait ses débuts sur les enceintes connectées de Google.





C'est désormais autour des smartphones d'en bénéficier. Si vous dites à présent « Hé Google, sois mon interprète » à votre smartphone, suivi d'un communiqué adressé à un serveur de restaurant en Allemagne ou à un chauffeur de taxi en Thaïlande, Google Assistant va le traduire à haute voix et ce, dans l'une des 44 langues qu'il maîtrise désormais. Le système sélectionne automatiquement la langue sur base de votre localisation, même si vous pouvez aussi la choisir manuellement ou lui commander « traduis cela en russe » par exemple. À l'inverse, vous pouvez également tendre votre micro à votre interlocuteur, après quoi Google Assistant prononce directement la traduction française. Pour l'activer, vous pouvez également dire « OK Google, soit mon interprète en – langue de votre choix – ».



Sur l’écran du smartphone, l’Assistant retranscrit les phrases prononcées en version texte et propose également des réponses intelligentes qui peuvent accélérer la conversation en vous permettant de répondre sans avoir à parler. Le mode interprète est déployé dès aujourd’hui sur Android et iOS.



Dans un billet de blog, Google explique que « les voyageurs se tournent déjà vers l'assistant pour rechercher et vérifier les vols, trouver des recommandations de restaurants locaux et plus encore. Pour vous aider encore plus pendant votre voyage, la fonction de traduction en temps réel de l'Assistant, le mode interprète, commence à être déployée aujourd'hui sur les téléphones Android et iOS compatibles avec l'Assistant dans le monde entier. En utilisant votre téléphone, vous pouvez avoir une conversation avec une personne parlant une langue étrangère».



Vous pouvez demander à l'Assistant Google de traduire dans l'une des langues suivantes.



Arabe Bengali Birman Cambodgien (également appelé khmer) Tchèque Danois Néerlandais Anglais Estonien Filipino (Tagalog) Finnois Français Allemand Grec Gujarati Hindi Hongrois Indonésien Italien Japonais Javanais Kannada Coréen Malayalam Marathi Népalais Mandarin Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Cingalais Slovaque Espagnol Soudanais Suédois Tamoul Télougou Thaï Turc Ukrainien Ourdou Vietnamien

Source :



Et vous ?



Comment préparez-vous vos voyages lorsque vous devez vous rendre dans un pays dont vous ne maîtrisez pas la langue ?

Faites-vous appel à un traducteur ou misez vous sur une langue tierce (comme l'Anglais) ?

Ce genre d'application vous intéresse-t-il ? Envisagez-vous de l'utilisez ?

Quelle solution avez-vous jusque là utilisé ? Si elle est numérique, sur quelle plateforme ?

