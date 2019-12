ONLYOFFICE 10.5 est disponible : Un aperçu des nouveautés de la plateforme de collaboration multifonctionnelle 37PARTAGES 1 0 Le projet letton ONLYOFFICE par Ascencio System SIA, qui fournit les éditeurs des documents et les outils de productivité (présentés dans





ONLYOFFICE 10.5 est d’ores et déjà disponible en mode SAAS et en version auto-hébergée. Les mises à jour communes sont listées ci-après.



Dans la gestion des documents :



mentions dans les commentaires pour solliciter la contribution ou la révision d’un utilisateur de portail concerné ;

sauvegarde des versions intermédiaires du document ;

enregistrement de chaque session d’édition comme une version du document à part ;

partage du document contenant un signet via le lien spécial permettant d’indiquer un extrait marqué ;

interface utilisateur du lecteur multimédia épurée.

Dans le module Mail :



modèles de courriel ;

téléchargement de toutes les pièces jointes au mail sous la forme d’une archive.

Dans le module Projets :



tâches personnalisées ;

suppression en masse de projets.

Au niveau de la sécurité, une nouvelle méthode du chiffrement de documents de bout en bout est appliquée.



Quant à la version auto-hébergée, les améliorations particulières ont été apportées à la solution ONLYOFFICE Enterprise Edition (suite bureautique en ligne ONLYOFFICE intégrée avec la plateforme de collaboration du même concepteur) qui représente un espace de travail collectif sur votre propre serveur :



interface de la sauvegarde repensée : onglet « Stockages tiers » et section « Nouveau stockage » ;

suivi d’activité des utilisateurs amélioré ;

envoi par mail des avertissements aux utilisateurs invités sur le portail à l’aide de la fonction LDAP.

Pour mettre à niveau ONLYOFFICE Enterprise Edition vers la version 10.5 via le Panneau de configuration, consultez



