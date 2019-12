PowerShell 7.0 intègre le support LTS de .NET Core 3.1

Image du conteneur Docker du SDK .NET pour PowerShell 7.0

L’outil global .NET

NET Core 3.1 (LTS) ;

enveloppe de compatibilité Windows ;

notification de nouvelle version ;

nouvelle vue d'erreur et cmdlet Get-Error ;

opérateurs de chaîne de pipeline (&& et |||) ;

opérateur ternaire (a ? b : c) ;

opérateurs d'assignation nulle et de coalescence ( ??? et ??=) ;

invoke-DscResource multiplateforme (expérimental) ;

out-GridView, -ShowWindowWindow et autres cmdlets de l'interface graphique sont de retour sous Windows ;

etc.

Microsoft a annoncé cette semaine qu’après plusieurs aperçus pour PowerShell 7.0, une première release candidate (RC) est disponible, avant la sortie officielle de PowerShell 7.0 prévu pour le mois prochain. La RC1 de PowerShell 7.0 introduit de nouvelles fonctionnalités à l’outil en ligne de commande de Microsoft, notamment le support à long terme (LTS) de .NET Core 3.1, l’opérateur ternaire « a ? b : c », l’opérateur d'affectation et de coalescence nulle « ?? and ??= » et une version expérimentale de Invoke-DscResource multiplateforme.Microsoft a publié .NET Core 3.1 au début de ce mois, deux mois après avoir publié .NET Core 3.0. Microsoft a précisé qu'il s'agit essentiellement d'un petit ensemble de corrections et d’améliorations apportées à .NET Core 3.0. Les modifications apportées à .NET Core 3.1 concernaient principalement Blazor et Windows Desktop. Cela inclut la prise en charge de C ++/CLI, une demande habituelle des développeurs ciblant Windows. L’entreprise a également précisé qu’il s’agit d’une version prise en charge à long terme (LTS).Microsoft en a aussi amélioré l’expérience de travail avec .NET Core 3.0 et 3.1 dans PowerShell 7.0. « Nous avons travaillé plus étroitement que jamais avec l'équipe .NET, non seulement avec les prévisualisations .NET Core 3.0 et 3.1, mais en travaillant main dans la main avec les développeurs .NET pour améliorer la performance de PowerShell. Comparé aux années passées où le passage à des versions de .NET pouvait être un processus fastidieux, le passage de .NET Core 2.1 à 3.0 est relativement facile, et le passage à 3.1 est totalement indolore », a-t-il déclaré.À partir de .NET Core 3.0, l'équipe .NET a commencé à inclure PowerShell Core dans ses images du docker SDK .NET. Selon Microsoft, c'est idéal pour n'importe quel développeur .NET Core développant des applications multiplateformes, lui permettant d'écrire ses scripts de construction, de test et de déploiement dans un seul langage de script (PowerShell), et indépendamment de la plateforme ou du fait qu'ils fonctionnent localement ou dans une solution CI/CD comme Azure Pipelines. Les images du SDK .NET Core 3.1 seront mises à jour avec le RC de PowerShell 7.0 lors de leur prochaine sortie régulière en janvier.L’outil global .NET est un moyen facile d'installer des paquets NuGet spéciaux en tant qu'applications complètes pour les utilisateurs qui ont déjà le SDK .NET installé sur leurs machines. Il vous suffit d’exécuter la commande « dotnet install --global powershell » sur n'importe quel système d’exploitation et vous obtiendrez un binaire pwsh à exécuter dans votre environnement. De plus, Microsoft a ajouté que vous pouvez également mettre à jour vers de nouvelles versions tout aussi facilement avec la commande « dotnet --global powershell ».Comme pour les images de conteneurs SDK, l’outil global pour PowerShell 7.0 RC est déjà disponibles. Cependant, notez qu'en raison de la façon dont le versionnage fonctionne dans NuGet, vous devrez utiliser cette commande d'installation spécifique jusqu'à ce que la version stable de PowerShell 7.0 soit publiée : « dotnet tool install --global PowerShell --version 7.0.0.0-rc.1 ». Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une installation antérieure d'un outil global, utilisez : « dotnet tool update --global PowerShell --version 7.0.0.0-rc.1 ».En attendant la sortie de la version stable de PowerShell 7.0 en janvier prochain, voici un bref aperçu de certains des éléments les plus intéressants que Microsoft propose dans PowerShell 7.0.Sources : Microsoft Qu'en pensez-vous ?