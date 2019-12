Quelles sont les entreprises technologiques qui ont donné les plus grosses rémunérations aux ingénieurs logiciels en 2019 ? Quelques éléments de réponse 0PARTAGES 4 0 Quels sont les éléments qui pourraient vous motiver à postuler pour une entreprise ? Pour louer les services des meilleurs ingénieurs logiciels et surtout les garder, il ne faut pas hésiter à mettre la main à la poche. Les ingénieurs talentueux étant une denrée rare, c’est donc à coup de dollars que les entreprises se battent pour attirer les plus brillants ingénieurs et les rendre heureux.



Dans son rapport annuel, Levels.fyi s'est intéressé à faire un classement des entreprises technologiques qui payent le mieux leurs ingénieurs logiciels. Ils ont expliqué que leurs chiffres reflètent la rémunération annuelle totale médiane, y compris le salaire, les actions et les primes. Comme toujours, la rémunération et le nivellement dépendent de divers facteurs, notamment la performance à l'entretien d'embauche, l'expérience passée, les offres concurrentielles, etc. Il faut garder à l'esprit que les chiffres de la rémunération ici sont pour les entreprises technologiques les mieux rémunérées et peuvent ne pas refléter la rémunération du reste du marché.



Ingénieurs débutants (ingénieur niveau 1)



Il s'agit d'ingénieurs logiciels avec une expérience professionnelle de moins de 2 ans. Ce sont les nouveaux diplômés avec peu ou pas d'expérience dans l'industrie. Ils doivent développer et maintenir des composants bas et moyennement complexes en travaillant en équipe. Ils reçoivent généralement les conseils et le soutien de membres d'équipe plus expérimentés.



Les trois entreprises sur le podium sont basées à San Francisco en Californie. Nous avons en tête de liste Lyft où les ingénieurs débutants ont obtenu une rémunération médiane de 234 000 dollars. Suivi par Stripe avec 223 000 dollars par an, et Airbnb avec 207 000 dollars par an.





Ingénieur niveau 2



Il s'agit d'ingénieurs logiciels avec une expérience professionnelle comprise entre 2 et 5 ans. Ils doivent développer des composants d'une complexité pouvant aller de modérée à élevée. Ils peuvent être conduits à diriger une petite équipe ou un petit projet. Ils disposent de la capacité à encadrer des ingénieurs, à fournir des conseils techniques, des révisions de code, à concevoir et à exécuter des petits projets de bout en bout. L'impact est généralement à la portée immédiate de l'équipe. Dans de nombreuses entreprises, cela est considéré comme un « niveau de carrière », car vous pouvez passer le reste de votre carrière à travailler à ce niveau.



Ici, c'est Airbnb qui s'empare de la première place avec une rémunération médiane de 334 000 $ apportée à ses ingénieurs software. LinkedIn prend la seconde place avec une rémunération médiane de 300 000 $, suivi par Lyft à 295 000 $.





Ingénieur senior (niveau 3)



Il s'agit ici d'ingénieurs logiciel avec au moins 5 ans d'expérience. Généralement, moins de 30% des employés d'une entreprise sont à ce niveau. Ils sont supposés pouvoir diriger et faire preuve d'initiatives techniques complexes. Ils commencent à définir la vision et l'orientation future de l'équipe. Ils ont un impact sur plusieurs équipes liées au sein d'une organisation. Leur rôle s'oriente davantage vers la conception plutôt que la mise en œuvre en fonction de la taille et des attentes de l'entreprise.



Pinterest vient en tête avec 505 000 $ annuels, suivi par Stripe (443 000 $) et Airbnb (434 000 $).





Staff Engineer (niveau 4)



Il s'agit d'ingénieurs avec au moins 10 ans d'expérience professionnelle. Ce niveau est beaucoup plus convoité que les précédents. Généralement, moins de 10% des employés d'une entreprise sont à ce niveau. L'impact s'étend à travers les organisations. Confié à des projets stratégiques et à la définition d'une vision technique pour une organisation ou plusieurs organisations. Ils sont responsable d'examiner et de fournir des commentaires sur les conceptions techniques dans une organisation. Ils font peu ou pas de développement au jour le jour. Le rôle dépend fortement des besoins de l'organisation et de l'entreprise et est défini de manière vague. Ils ont la parfois la possibilité d'agir de manière totalement autonome.



C'est Snap qui occupe la première place avec 600 000 $ annuels, suivi par Lyft (550 000 $) et Airbnb (530 000 $).





Principal Engineer (niveau 5)



Généralement il a plus de 15 années d'expérience. Habituellement, moins de 3% des employés d'une entreprise sont à ce niveau. Les petites entreprises peuvent ne pas avoir de personnes à ce niveau. L'impact s'étend à travers l'entreprise et parfois l'industrie. Ils ont la possibilité d'agir de manière totalement autonome.



C'est ici que Facebook fait enfin son entrée (avec 950 000 $), suivi par Google (710 000 $) et Pinterest (575 000 $).





« Nous croyons que les gens devraient être payés équitablement et la première étape vers cela est la transparence. Pour ce faire, nous visons à trouver et à présenter le jeu de données le plus précis et le plus complet disponible partout. Au cours des prochains mois, nous ajouterons des données plus riches, notamment des avis, des avantages, etc. Bien que nos données sur la rémunération soient l'ensemble de données externalisées les plus précises en ligne, nous sommes déterminés à faire mieux. Nous avons commencé sur cette voie lorsque nous avons commencé à collecter des lettres d'offre vérifiées et nous sommes impatients de continuer à innover et à relever la barre.



« Au fil des ans, nous avons constaté que nos données anonymes ne sont pas seulement utiles aux demandeurs d'emploi, mais également aux recruteurs et aux analystes en rémunération. Grâce à des conversations, nous avons réalisé le besoin de normaliser et de nettoyer nos données. Nous avons travaillé avec plusieurs entreprises autour de la rémunération et du nivellement. L'année prochaine, nous élargirons encore nos offres dans ce domaine ».



La situation en France



Du côté de l'Hexagone, Glassdoor a dressé la liste des 15 entreprises qui ont le mieux payé en France. Le podium était occupé par les industries technologiques. Les 15 entreprises qui ont le mieux payé en France en 2019 sont :

Oracle avec un salaire de Base Médian de 70 000 € ; SAP avec un salaire de Base Médian de 65 000 € ; Microsoft avec un salaire de Base Médian de 63 000 € ; Criteo avec un salaire de Base Médian de 57 000 € ; Sia Partners avec un salaire de Base Médian de 53 500 €. Ce n'est donc qu'à la quatrième place qu'une entreprise issu d'une industrie autre que technologique (consulting) fait son irruption dans le classement ; Nokia avec un salaire de Base Médian de 52 500 € ; Capgemini Invent avec un salaire de Base Médian de 51 000 € ; GE avec un salaire de Base Médian de 50 000 € ; Accenture avec un salaire de Base Médian de 46 000 € ; Amadeus avec un salaire de Base Médian de 45 710 € ; Deloitte avec un salaire de Base Médian de 45 000 € ; Air Liquide avec un salaire de Base Médian de 45 000 € ; DXC Technology avec un salaire de Base Médian de 44 500 € ; BearingPoint avec un salaire de Base Médian de 44 500 € ; Wavestone avec un salaire de Base Médian de 43 000 €.

Source : Glassdoor



Et vous ?



Quels sont les éléments qui pourraient vous motiver à postuler pour une entreprise ?

Comment pouvez-vous expliquer le grand écart dans les rémunérations américaines et les rémunérations en France ?

Êtes-vous surpris de ne pas voir des entreprises comme Apple dans le top 5 ?



