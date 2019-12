Le premier quartier imprimé en 3D au monde a maintenant ses premières maisons Une imprimante 3D d'Icon, une société de technologie de construction, imprime une maison en seulement 24h 3PARTAGES 10 0 Le premier quartier imprimé en 3D au monde a maintenant ses premières maisons - Une imprimante 3D géante presse actuellement de nouvelles maisons dans le Mexique rural. Chacune d'entre elles prend 24 heures et permet aux familles locales de se mettre à niveau.



Icon, une société de technologie de la construction dédiée à la révolution de la construction résidentielle, et New Story, une organisation internationale à but non lucratif œuvrant à mettre fin au sans-abrisme dans le monde ont démarré la construction de maisons imprimées en 3D dans les régions rurales du Mexique comme annoncé plus tôt cette année. Chacune des maisons durerait 24 heures à être totalement imprimée et permet ainsi aux familles locales de passer d'une cabane à une maison de deux chambres à coucher.



Le premier quartier imprimé en 3D est actuellement en construction dans le sud du Mexique. Avec une superficie de 152,4 mètres carrés chacune, les ingénieurs d’Icon ont indiqué que les maisons prennent seulement 24 heures à être imprimées. Pour l’impression des maisons, Icon utilise une nouvelle imprimante 3D géante de 3,3 mètres de haut baptisée Vulcan II. Elle utilise une technologie plus améliorée que celle utilisée par Vulcan I, qui construisait les maisons en environ 48 heures.





La nouvelle imprimante Vulcan II d'Icon coûterait environ 4500 Euros. Il peut fonctionner en cas de panne de courant et est équipé d'un éclairage LED pour l'impression de nuit. Vulcan II est commandée à l'aide de commandes intuitives à partir d’une tablette, de sorte que seuls quelques travailleurs sont nécessaires pour imprimer une maison. D’après les explications d’Icon et certaines vidéos, le processus d'impression est relativement simple : Vulcan II produit des couches de ciment en béton qui s'amassent pour former les murs de la maison.



Selon le site Web d’Icon, Vulcan II est conçue spécialement pour produire des bâtiments résilients d'un seul étage plus rapidement, de façon plus abordable et avec plus de liberté de conception. Elle a étendu la superficie au sol de la capacité d'impression de l’ancienne imprimante à environ 185 mètres carrés. Elle a une largeur ajustable (pour accommoder différentes tailles de dalles) et est transportée grâce à une remorque sur mesure sans aucun assemblage requis et seulement 4 à 6 personnes suffisent pour la faire fonctionner.



Cela est en grande partie dû aux diverses améliorations apportées au côté automatisation, mécatronique et logiciels. Vulcan II est dotée d'une surveillance et d'une assistance à distance. Elle a une suite logicielle personnalisée garantissant une configuration, un fonctionnement et une maintenance aussi simples et directs que possible. Selon Icon, Vulcan II bénéficie d’un taux de dépôt rapide compris entre 13 et 18 centimètres par seconde. En matière de matériaux de construction, l’imprimante 3D serait exclusivement compatible avec la technologie Lavacrete d’Icon.



C’est un matériau fabriqué à partir de ciment Portland qui offrirait une résistance à la compression de 413 bars lors de l’impression, une élasticité et une masse thermique élevée. Vulcan II serait également livrée avec Icon Studio, une plateforme de planification de la CAO (conception assistée par ordinateur) et de l’impression, et d’une suite de capteurs permettant une impression rapide, fiable et précise. L’entreprise entend également commercialiser Vulcan II à partir de 2020. Toutefois, elle n’a pour le moment communiqué aucun prix.



Avec la technologie d'Icon, New Story prouve que l'impression 3D peut fournir des maisons aux familles les plus démunies et vivants en dessous du seuil de pauvreté. L'imprimante Vulcan II d'Icon a été spécialement conçue pour les rigueurs de l'impression en milieu rural, où les ressources limitées, les conditions météorologiques imprévisibles et le manque de fiabilité de l'alimentation électrique rendent la construction traditionnelle presque impossible.





