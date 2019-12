L'ICANN a retardé l'approbation de vente du registre .org à Ethos Capital Pour effectuer une évaluation approfondie de cet accord suite aux plaintes soulevées par différents organismes 0PARTAGES 3 0 L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est l’autorité de régulation de l'Internet ayant pour principales missions d'administrer les ressources numériques d'Internet, telles que l'adressage IP et les noms de domaines de premier niveau (TLD), et de coordonner les acteurs techniques. Dans le cadre de ses prérogatives, plus tôt cette année, l'ICANN a sollicité les commentaires du public sur un nouveau contrat pour le Public Interest Registry (PIR), une association sans but lucratif, créée par l'Internet Society en 2002 pour assurer la gestion du domaine Internet de premier niveau .org. Il faut noter que l’ICANN a lancé un processus similaire pour .biz/info/asia mais il semble moins intéresser les intervenants.



L'objectif déclaré de l'ICANN est d'aligner le contrat .org sur le contrat de base des nouveaux gTLD; le contrat utilisé pour les centaines de nouvelles extensions publiées au cours des dernières années. La justification en est qu'il est tout simplement plus facile de gérer administrativement et de traiter les opérateurs de registre de manière équitable entre les nouveaux gTLD et les gTLD existants.



C'est dans ce contexte qu'un nouvel accord de vente de l'organisation responsable de la distribution des domaines .org à une société de capital-investissement à but lucratif a été passé. Le PIR a annoncé avoir été vendu à Ethos Capital contre 1,135 milliard de dollars. Cette somme correspondra à un fonds qu'elle investira en tant que fonds de dotation et les revenus issus de cet investissement seront consacrés à financer son travail afin de remplir sa mission sur une plus grande échelle.



« Notre mission est de soutenir et de promouvoir le développement de l'Internet à travers le monde – un Internet ouvert, connecté au monde, sécurisé et digne de confiance. Notre accord avec Ethos Capital nous permettra d'accélérer nos initiatives basées sur un financement plus durable et plus fiable, de nous engager dans des investissements à plus long terme et de faire beaucoup plus pour que l'Internet soit accessible à tous »,peut-on lire dans le billet qui annonce cette nouvelle.



« Ce financement est suffisant pour fournir à l'Internet Society des revenus annuels largement équivalents à ce que nous recevons actuellement du PIR. Et grâce à des investissements responsables et bien gérés, nous pensons que ce fonds fournira un niveau de financement comparable à l'Internet Society à perpétuité », a déclaré l'Internet Society.



Mais cet accord suscite des inquiétudes des experts et des activistes d'Internet, qui affirment qu'il irait à l'encontre de l'intention du système .org, pourrait nuire à Internet et faire monter les prix sur les organismes sans but lucratif. Des organisations telles que l’Internet Commerce Association (ICA), ont affirmé que cette vente va saper l’objet même du domaine .org, en rendant la vie plus difficile pour les organisations à but non lucratif déjà en difficulté.



L’ICA a continué en disant que désormais, sous propriété privée, les promesses sont probablement vides. « Vous pouvez sûrement maintenant apprécier la terrible erreur que vous avez commise », a déclaré l'organisme. Toutefois, il a notifié à l’ICANN : « Heureusement, la prétendue vente du registre .org vous offre la possibilité de suspendre votre approbation, de résilier le contrat de registre en ce qui concerne toute transaction effectuée et de soumettre le contrat à une offre concurrentielle ».





L'ICANN réagit



Il aura fallu attendre Décembre pour voir la réaction de l'ICANN.



« Le projet d'acquisition de Public Interest Registry (PIR) par Ethos Capital a été annoncé le 13 novembre 2019 par les parties et l'Internet Society (ISOC). Cette annonce a soulevé de nombreuses questions. À la lumière de cela, nous voulons être transparents quant à l'endroit où nous nous trouvons dans le processus.



« Le 14 novembre 2019, PIR a officiellement informé l'ICANN de la transaction proposée. En vertu de l'accord de registre .ORG, PIR doit obtenir l'approbation préalable de l'ICANN avant toute transaction qui entraînerait un changement de contrôle de l'opérateur de registre. En règle générale, les demandes similaires adressées à l'ICANN sont confidentielles; nous avons demandé au PIR l'autorisation de publier la notification et ils ont refusé notre demande.



« Selon l'accord de registre .ORG et nos processus d'examen de ces demandes, l'ICANN dispose de 30 jours pour demander des informations supplémentaires sur la transaction proposée, y compris des informations sur la partie qui acquiert le contrôle, son entité mère ultime et si l'entité est conforme aux critères de registre pour les opérateurs adoptés par l'ICANN (en plus de voir si elle dispose des ressources financières et des capacités opérationnelles et techniques).



« Les annonces publiques faites par PIR, ISOC et Ethos Capital contiennent des faits pertinents qui n'étaient pas requis dans la demande d'approbation. Aujourd'hui, nous avons envoyé au PIR une demande d'informations supplémentaires pour nous assurer que nous comprenons parfaitement cette acquisition proposée. Nous avons demandé au PIR de fournir des informations concernant la continuité des opérations du registre .ORG, la nature de la transaction proposée, comment la nouvelle structure de propriété proposée continuerait à respecter les termes de notre accord actuel avec le PIR, et comment elle a l'intention de respecter ses promesses de servir la communauté .ORG avec plus de 10 millions d'enregistrements de noms de domaine.



« L'ICANN évaluera en profondeur les réponses, puis l'ICANN disposera de 30 jours supplémentaires pour donner ou refuser son consentement à cette requête. Le contrat de registre requiert une norme de caractère raisonnable pour la détermination de l'ICANN.



« Nous reconnaissons les questions et préoccupations qui sont soulevées et adressées à l'ISOC, au PIR et à l'ICANN concernant ce changement. Pour atténuer ces inquiétudes et maintenir la confiance dans la communauté .ORG, nous invitons le PIR, l'ISOC et Ethos Capital à agir de manière ouverte et transparente tout au long de ce processus. Nous avons envoyé une lettre à l'ISOC et au PIR aujourd'hui, leur demandant de bien vouloir être clairs et ouverts dans toutes leurs communications. Nous avons indiqué notre volonté de publier la demande et les documents connexes impliqués dans l'examen de l'ICANN, y compris la demande d'approbation, la demande d'informations supplémentaires et les réponses du PIR.



« L'ICANN prend sa responsabilité dans l'évaluation de cette transaction proposée très au sérieux. Nous évaluerons de manière réfléchie et approfondie l'acquisition proposée pour nous assurer que le registre .ORG reste sécurisé, fiable et stable ».



Source :



Voir aussi :



Mounir Mahjoubi confirme que des pirates ont effectivement attaqué l'ICANN, l'annuaire central de l'internet

Pour protéger Internet, l'ICANN appelle la communauté à un déploiement complet de DNSSEC pour prévenir les attaques du système de noms de domaine

Internet serait-il en proie à une vague d'attaques inédites du système de noms de domaine ? C'est un risque selon l'ICANN

RGPD : la justice allemande rejette la demande d'injonction de l'ICANN et devient la première à appliquer le nouveau règlement sur les données L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est l’autorité de régulation de l'Internet ayant pour principales missions d'administrer les ressources numériques d'Internet, telles que l'adressage IP et les noms de domaines de premier niveau (TLD), et de coordonner les acteurs techniques. Dans le cadre de ses prérogatives, plus tôt cette année, l'ICANN a sollicité les commentaires du public sur un nouveau contrat pour le Public Interest Registry (PIR), une association sans but lucratif, créée par l'Internet Society en 2002 pour assurer la gestion du domaine Internet de premier niveau .org. Il faut noter que l’ICANN a lancé un processus similaire pour .biz/info/asia mais il semble moins intéresser les intervenants.L'objectif déclaré de l'ICANN est d'aligner le contrat .org sur le contrat de base des nouveaux gTLD; le contrat utilisé pour les centaines de nouvelles extensions publiées au cours des dernières années. La justification en est qu'il est tout simplement plus facile de gérer administrativement et de traiter les opérateurs de registre de manière équitable entre les nouveaux gTLD et les gTLD existants.C'est dans ce contexte qu'un nouvel accord de vente de l'organisation responsable de la distribution des domaines .org à une société de capital-investissement à but lucratif a été passé. Le PIR a annoncé avoir été vendu à Ethos Capital contre 1,135 milliard de dollars. Cette somme correspondra à un fonds qu'elle investira en tant que fonds de dotation et les revenus issus de cet investissement seront consacrés à financer son travail afin de remplir sa mission sur une plus grande échelle.« Notre mission est de soutenir et de promouvoir le développement de l'Internet à travers le monde – un Internet ouvert, connecté au monde, sécurisé et digne de confiance. Notre accord avec Ethos Capital nous permettra d'accélérer nos initiatives basées sur un financement plus durable et plus fiable, de nous engager dans des investissements à plus long terme et de faire beaucoup plus pour que l'Internet soit accessible à tous »,peut-on lire dans le billet qui annonce cette nouvelle.« Ce financement est suffisant pour fournir à l'Internet Society des revenus annuels largement équivalents à ce que nous recevons actuellement du PIR. Et grâce à des investissements responsables et bien gérés, nous pensons que ce fonds fournira un niveau de financement comparable à l'Internet Society à perpétuité », a déclaré l'Internet Society.Mais cet accord suscite des inquiétudes des experts et des activistes d'Internet, qui affirment qu'il irait à l'encontre de l'intention du système .org, pourrait nuire à Internet et faire monter les prix sur les organismes sans but lucratif. Des organisations telles que l’Internet Commerce Association (ICA), ont affirmé que cette vente va saper l’objet même du domaine .org, en rendant la vie plus difficile pour les organisations à but non lucratif déjà en difficulté. Dans une lettre publique adressée à l'ICANN le mois dernier , l’ICA a indiqué que la décision de plafonnement de prix dans les domaines .org devrait être boquée. Cependant, s’adressant à la communauté .org, le Public Interest Registry a déclaré n’avoir « aucun plan spécifique pour tout changement de prix » pour le domaine .org.L’ICA a continué en disant que désormais, sous propriété privée, les promesses sont probablement vides. « Vous pouvez sûrement maintenant apprécier la terrible erreur que vous avez commise », a déclaré l'organisme. Toutefois, il a notifié à l’ICANN : « Heureusement, la prétendue vente du registre .org vous offre la possibilité de suspendre votre approbation, de résilier le contrat de registre en ce qui concerne toute transaction effectuée et de soumettre le contrat à une offre concurrentielle ».Il aura fallu attendre Décembre pour voir la réaction de l'ICANN.« Le projet d'acquisition de Public Interest Registry (PIR) par Ethos Capital a été annoncé le 13 novembre 2019 par les parties et l'Internet Society (ISOC). Cette annonce a soulevé de nombreuses questions. À la lumière de cela, nous voulons être transparents quant à l'endroit où nous nous trouvons dans le processus.« Le 14 novembre 2019, PIR a officiellement informé l'ICANN de la transaction proposée. En vertu de l'accord de registre .ORG, PIR doit obtenir l'approbation préalable de l'ICANN avant toute transaction qui entraînerait un changement de contrôle de l'opérateur de registre. En règle générale, les demandes similaires adressées à l'ICANN sont confidentielles; nous avons demandé au PIR l'autorisation de publier la notification et ils ont refusé notre demande.« Selon l'accord de registre .ORG et nos processus d'examen de ces demandes, l'ICANN dispose de 30 jours pour demander des informations supplémentaires sur la transaction proposée, y compris des informations sur la partie qui acquiert le contrôle, son entité mère ultime et si l'entité est conforme aux critères de registre pour les opérateurs adoptés par l'ICANN (en plus de voir si elle dispose des ressources financières et des capacités opérationnelles et techniques).« Les annonces publiques faites par PIR, ISOC et Ethos Capital contiennent des faits pertinents qui n'étaient pas requis dans la demande d'approbation. Aujourd'hui, nous avons envoyé au PIR une demande d'informations supplémentaires pour nous assurer que nous comprenons parfaitement cette acquisition proposée. Nous avons demandé au PIR de fournir des informations concernant la continuité des opérations du registre .ORG, la nature de la transaction proposée, comment la nouvelle structure de propriété proposée continuerait à respecter les termes de notre accord actuel avec le PIR, et comment elle a l'intention de respecter ses promesses de servir la communauté .ORG avec plus de 10 millions d'enregistrements de noms de domaine.« L'ICANN évaluera en profondeur les réponses, puis l'ICANN disposera de 30 jours supplémentaires pour donner ou refuser son consentement à cette requête. Le contrat de registre requiert une norme de caractère raisonnable pour la détermination de l'ICANN.« Nous reconnaissons les questions et préoccupations qui sont soulevées et adressées à l'ISOC, au PIR et à l'ICANN concernant ce changement. Pour atténuer ces inquiétudes et maintenir la confiance dans la communauté .ORG, nous invitons le PIR, l'ISOC et Ethos Capital à agir de manière ouverte et transparente tout au long de ce processus. Nous avons envoyé une lettre à l'ISOC et au PIR aujourd'hui, leur demandant de bien vouloir être clairs et ouverts dans toutes leurs communications. Nous avons indiqué notre volonté de publier la demande et les documents connexes impliqués dans l'examen de l'ICANN, y compris la demande d'approbation, la demande d'informations supplémentaires et les réponses du PIR.« L'ICANN prend sa responsabilité dans l'évaluation de cette transaction proposée très au sérieux. Nous évaluerons de manière réfléchie et approfondie l'acquisition proposée pour nous assurer que le registre .ORG reste sécurisé, fiable et stable ».Source : ICANN