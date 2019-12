Tony Brooker, pionnier de la programmation informatique, est décédé à l'âge de 94 ans, Son travail dans les années 50 a marqué le début des langages de programmation de haut niveau 15PARTAGES 3 0 Ralph Anthony Brooker, plus connu sous le nom de Tony Brooker, est un pionnier de la programmation informatique décédé le 20 novembre dernier à l’âge de 94 ans. Il est connu pour avoir développé le Mark 1 Autocode en 1955, un langage de programmation pour un ordinateur appelé Ferranti Mark 1, à l'université de Manchester. Le Mark 1 Autocode est également considéré comme le premier langage de programmation de haut niveau au monde. Au fil des années, les langages de haut niveau ont contribué à élargir les possibilités et les domaines dans lesquels les ordinateurs sont utilisables.



Tony Brooker est un informaticien britannique. Il est né à Fulham, dans le sud-ouest de Londres. Il a fait ses études à l'école Emanuel, à Wandsworth. En 1943, il a remporté une bourse pour étudier les mathématiques à l'Imperial College. Là, il a formé une amitié de toute une vie avec Michaelson (plus tard professeur d'informatique à l'Université d'Édimbourg). Il a obtenu son diplôme avec mention très bien en 1946. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Brooker a eu le choix de se joindre à la garde nationale ou d'observer le feu.



Il a choisi cette dernière option. Brooker a rejoint le laboratoire de Manchester en octobre 1951, juste après l'installation de l’ordinateur Ferranti Mark 1. Pour programmer la machine, les ingénieurs devaient écrire en code binaire et les écrire à l'envers, de droite à gauche, car c'est ainsi que le matériel les lit. La programmation de la machine était donc réservée à un groupe de personnes qui comprenaient ce fonctionnement. Le travail de Brooker était de rendre le Mark 1 « utilisable » par tous. Pour cela, il a écrit un langage qu'il a appelé le "Mark 1 Autocode".





Tony Brooker, à l'extrême droite, avec des collègues de l'Université d'Essex vers 1972

Il est basé sur des chiffres et des lettres ordinaires et permettait à n'importe qui de programmer la machine, et pas seulement au groupe restreint d'ingénieurs formés qui comprenaient le matériel. C'est le début de ce que l'on appellera plus tard les langages de programmation “de haut niveau”, des langages de programmation qui fournissent des moyens très simples et intuitifs de donner des commandes aux ordinateurs, depuis les ordinateurs centraux IBM des années 1960 jusqu'aux PC des années 1980 et aux smartphones d'aujourd'hui.



« Tony Brooker a regardé un tas de métal et quelques fils de fer et a donné aux gens un moyen de faire en sorte que cela fasse réellement quelque chose pour eux », a déclaré dans une interview téléphonique Tim Bergin, un professeur émérite de l'American University spécialisé dans l'histoire des langages de programmation. « Il s'est rendu compte qu'on n'a pas besoin d'écrire du code en seulement 0 et en 1. Nous pouvons utiliser des symboles et créer des langages entiers pour utiliser les ordinateurs », a-t-il ajouté.



Plus tard, il a aussi développé le Mercury Autocode pour le prochain ordinateur de l'université. En 1959, le projet informatique le plus ambitieux de l'université de Manchester était l'Atlas (lors de son installation en 1963, il fut brièvement le plus rapide du monde). À ce moment-là, les langages de programmation de haut niveau avaient commencé à proliférer et le nouvel ordinateur aurait besoin d'en offrir une demi-douzaine. Chacun aurait besoin d'un compilateur pour traduire le code du programmeur en code compréhensible par la machine.



Toutefois, faire le choix de développer autant de compilateurs aurait submergé les ressources de programmation disponibles. Brooker a donc inventé le « compiler-compiler », avec l’aide d’un collègue, Derrick Morris. Dans leur système, les règles grammaticales définissant un langage de programmation ont été utilisées pour automatiser la production d'un compilateur. Le compiler-compiler a marqué une étape importante dans le développement de la programmation dans les années 1960. Mais l’aventure ne s’est pas arrêtée là pour lui.



En 1967, Brooker est devenu professeur fondateur du département d'informatique de l'Université d'Essex. Pendant les six années suivantes, il a occupé le poste de directeur du département informatique qu’il a contribué à mettre en place. Dans le même temps, il s'est servi de ses relations personnelles pour attirer le personnel académique, encourager les programmes de recherche (notamment en intelligence artificielle et en théorie de programmation) et superviser l'élaboration de cours de premier cycle et de troisième cycle.



Il a également servi deux mandats en tant que doyen de l'école d’études mathématiques et est devenu vice-chancelier. Vers la fin de sa carrière, il s'est impliqué dans la recherche de bases de données. Il a pris sa retraite en 1988.



