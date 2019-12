La police russe a effectué un raid dans le bureau de Nginx à Moscou Après que Rambler, un moteur de recherche russe, ait revendiqué la pleine propriété du code du serveur Web Nginx 0PARTAGES 4 0 Dans la journée de ce jeudi, Forbes Russie a rapporté que la police russe a effectué une descente dans les locaux de Nginx Inc., la société qui détient le serveur Web Nginx, le serveur Web le plus utilisé sur Internet, à Moscou. Selon les informations partagées par Forbes Russie, cela s’est produit après que Rambler, un géant russe des moteurs de recherche, ait revendiqué la propriété du code source du serveur Web Nginx. Rambler estime que le créateur de Nginx travaillait pour lui à l’époque où il a écrit le code source du serveur Web donc la paternité lui revient.



En effet, Nginx Inc. est une société américaine créée par Igor Sysoev et Maxim Konovalov, anciens employés de Rambler. Nginx Inc. est l'une des startups informatiques les plus célèbres et les plus prospères avec des racines russes. En mars 2019, la société américaine F5 a racheté Nginx Inc. pour 670 millions de dollars et a développé un serveur Web Nginx, qui est utilisé par des géants de l'informatique comme Facebook, Netflix, Apple, Yandex et beaucoup d'autres, au total plus de 350 millions de sites. Ce serait aussi le serveur Web le plus utilisé sur Internet.



La descente des autorités russes hier au bureau de Nginx à Moscou s’est fondée sur une allégation d'atteinte au droit d'auteur de Lynwood Investments CY Ltd, une société basée en Chypre associée au copropriétaire de Rambler Alexander Mamut, un investisseur russe. En 2013, Mamut est devenu copropriétaire du géant de la recherche Rambler en compagnie de Vladimir Potanin, et a racheté la participation de Potanin trois ans plus tard. Le groupe Rambler est la société mère de rambler.ru, l'un des plus grands moteurs de recherche et portails Internet de la Russie.





La nouvelle du raid est devenue virale lorsqu'un employé de Nginx a affiché une capture d'écran du mandat de perquisition sur Twitter. Il a ensuite supprimé le tweet à la demande de la police russe. Le raid a été confirmé par d'autres employés. Le même employé a déclaré que deux employés de NGINX ont été arrêtés pendant le raid, y compris le créateur de NGINX, le cofondateur de Nginx Inc. et actuel directeur technique Igor Sysoev, ainsi que son cofondateur Maxim Konovalov. Selon la rumeur, ils ont été libérés après avoir été interrogés.



D’après les copies, Rambler affirme que Igor Sysoev a développé Nginx alors qu'il travaillait en tant qu'administrateur système pour la société, et qu'ils sont donc les propriétaires légitimes du projet. « Nous avons constaté que le droit exclusif de Rambler Internet Holding sur le serveur Web Nginx a été violé par les actions de tiers. À cet égard, Rambler Internet Holding a cédé à Lynwood Investments les droits d'intenter des réclamations et des poursuites liées à des violations de droits envers Nginx », a déclaré un porte-parole de Rambler à Forbes.



D'après Forbes, les autorités estiment à 51,4 millions de roubles (820 000 dollars) les pertes subies par Rambler du fait de la prétendue violation du droit d'auteur. Sysoev n'a jamais nié avoir créé Nginx en travaillant chez Rambler. Dans une interview de 2012, Sysoev a affirmé qu'il a développé Nginx dans son temps libre et que Rambler n'était même pas au courant de cela pendant des années. Il a dit que le serveur a d'abord été déployé sur les sites Web rate.ee et zvuki.ru et Rambler a commencé à l'utiliser seulement après qu'un collègue se soit renseigné à ce sujet.



Un porte-parole de Nginx Inc. a confirmé le raid, mais n’a pas ajouté plus d’informations sur le sujet, affirmant que la société est toujours en train de recueillir les faits. De l’autre côté, un porte-parole de Rambler n'a pas pu commenter l’affaire non plus, citant une mauvaise connaissance de la langue anglaise. Toutefois, Rambler aurait fourni des déclarations en russe aux médias locaux Kommersant et The Bell, confirmant qu'ils avaient effectivement déposé une plainte contre Nginx Inc. le 4 décembre. Cela dit, certains ont désapprouvé l’action de la police russe.



Leonid Volkov, le chef du cabinet du candidat à la présidence Alexei Navalny, a critiqué le raid et l'action en justice, affirmant qu'après 15 ans, le délai de prescription est expiré pour déposer une plainte pour violation du droit d'auteur.



Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



Voir aussi



F5 acquiert NGINX pour faire le pont entre les NetOps et les DevOps et fournir aux clients des services applicatifs cohérents



Serveurs Web : Nginx détient désormais un tiers des parts de marché tandis qu'Apache chute en dessous des 50 %, d'après W3Tech



Créer un serveur Web Nginx + PHP7 + Maria DB (Mysql) + PhpMyAdmin sous Debian 9 Stretch



Mise en production d'un site Django en utilisant Nginx et Gunicorn Dans la journée de ce jeudi, Forbes Russie a rapporté que la police russe a effectué une descente dans les locaux de Nginx Inc., la société qui détient le serveur Web Nginx, le serveur Web le plus utilisé sur Internet, à Moscou. Selon les informations partagées par Forbes Russie, cela s’est produit après que Rambler, un géant russe des moteurs de recherche, ait revendiqué la propriété du code source du serveur Web Nginx. Rambler estime que le créateur de Nginx travaillait pour lui à l’époque où il a écrit le code source du serveur Web donc la paternité lui revient.En effet, Nginx Inc. est une société américaine créée par Igor Sysoev et Maxim Konovalov, anciens employés de Rambler. Nginx Inc. est l'une des startups informatiques les plus célèbres et les plus prospères avec des racines russes. En mars 2019, la société américaine F5 a racheté Nginx Inc. pour 670 millions de dollars et a développé un serveur Web Nginx, qui est utilisé par des géants de l'informatique comme Facebook, Netflix, Apple, Yandex et beaucoup d'autres, au total plus de 350 millions de sites. Ce serait aussi le serveur Web le plus utilisé sur Internet.La descente des autorités russes hier au bureau de Nginx à Moscou s’est fondée sur une allégation d'atteinte au droit d'auteur de Lynwood Investments CY Ltd, une société basée en Chypre associée au copropriétaire de Rambler Alexander Mamut, un investisseur russe. En 2013, Mamut est devenu copropriétaire du géant de la recherche Rambler en compagnie de Vladimir Potanin, et a racheté la participation de Potanin trois ans plus tard. Le groupe Rambler est la société mère de rambler.ru, l'un des plus grands moteurs de recherche et portails Internet de la Russie.La nouvelle du raid est devenue virale lorsqu'un employé de Nginx a affiché une capture d'écran du mandat de perquisition sur Twitter. Il a ensuite supprimé le tweet à la demande de la police russe. Le raid a été confirmé par d'autres employés. Le même employé a déclaré que deux employés de NGINX ont été arrêtés pendant le raid, y compris le créateur de NGINX, le cofondateur de Nginx Inc. et actuel directeur technique Igor Sysoev, ainsi que son cofondateur Maxim Konovalov. Selon la rumeur, ils ont été libérés après avoir été interrogés.D’après les copies, Rambler affirme que Igor Sysoev a développé Nginx alors qu'il travaillait en tant qu'administrateur système pour la société, et qu'ils sont donc les propriétaires légitimes du projet. « Nous avons constaté que le droit exclusif de Rambler Internet Holding sur le serveur Web Nginx a été violé par les actions de tiers. À cet égard, Rambler Internet Holding a cédé à Lynwood Investments les droits d'intenter des réclamations et des poursuites liées à des violations de droits envers Nginx », a déclaré un porte-parole de Rambler à Forbes.D'après Forbes, les autorités estiment à 51,4 millions de roubles (820 000 dollars) les pertes subies par Rambler du fait de la prétendue violation du droit d'auteur. Sysoev n'a jamais nié avoir créé Nginx en travaillant chez Rambler. Dans une interview de 2012, Sysoev a affirmé qu'il a développé Nginx dans son temps libre et que Rambler n'était même pas au courant de cela pendant des années. Il a dit que le serveur a d'abord été déployé sur les sites Web rate.ee et zvuki.ru et Rambler a commencé à l'utiliser seulement après qu'un collègue se soit renseigné à ce sujet.Un porte-parole de Nginx Inc. a confirmé le raid, mais n’a pas ajouté plus d’informations sur le sujet, affirmant que la société est toujours en train de recueillir les faits. De l’autre côté, un porte-parole de Rambler n'a pas pu commenter l’affaire non plus, citant une mauvaise connaissance de la langue anglaise. Toutefois, Rambler aurait fourni des déclarations en russe aux médias locaux Kommersant et The Bell, confirmant qu'ils avaient effectivement déposé une plainte contre Nginx Inc. le 4 décembre. Cela dit, certains ont désapprouvé l’action de la police russe.Leonid Volkov, le chef du cabinet du candidat à la présidence Alexei Navalny, a critiqué le raid et l'action en justice, affirmant qu'après 15 ans, le délai de prescription est expiré pour déposer une plainte pour violation du droit d'auteur.Source : Forbes Russie Qu'en pensez-vous ?