Les réseaux sociaux tels qu'on les connaît actuellement sont confrontés à plusieurs problèmes du fait qu'ils soient centralisés. Une des lacunes auxquelles ils sont confrontés est la difficulté de lutter contre les abus en ligne, de supprimer la désinformation ou encore la modération de contenu à grande échelle. Dans le but de résoudre tous ces problèmes, Jack Dorsey, le PDG de Twitter Inc a annoncé mercredi dernier, que son entreprise mettra sur pied et financera une équipe de recherche indépendante dont le but sera de créer une norme open source et décentralisée pour les réseaux sociaux.



Le projet s'appelle Bluesky et personne n'y travaille encore. Le directeur technique de Twitter ,Parag Agrawal est chargé de trouver un responsable pour le projet, qui constituera une équipe de 5 personnes au maximum. Ils devront être des architectes, des ingénieurs et des concepteurs de logiciels open source. Dorsey a précisé que leur travail se fera de manière transparente et ne sera la propriété d’aucune société privée.



La vision est que Twitter devienne finalement un utilisateur du réseau social décentralisé que Bluesky va construire. Selon Dorsey, l'utilisation de la plate-forme comme base technique permettra au réseau social de devenir plus compétitif en libérant des ressources pour des tâches telles que la création de meilleurs algorithmes de recommandation de contenu.





Dorsey a également précisé que l’équipe financée par Twitter ne travaillera pas seule : « Nous nous attendons à ce que cette équipe développe non seulement une norme décentralisée pour les réseaux sociaux, mais aussi à ce qu’elle construise une communauté ouverte autour d'elle, comprenant des entreprises, des organisations, des chercheurs, des dirigeants de la société civile et tous ceux qui réfléchissent profondément aux conséquences, positives et négatives ».



Dorsey a aussi expliqué comment la technologie blockchain peut fournir un modèle pour décentraliser l'hébergement de contenu, la surveillance, et même la monétisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux décentralisés existent déjà et le système le plus connu est probablement Mastodon qui est basé sur un protocole de mise en réseau open source appelé ActivityPub. Il n’est pas exclu que ce système puisse être utilisé par les chercheurs, tout comme ils pourraient également en créer un nouveau à partir de zéro.



C’est un projet ambitieux, et même s’il porte ses fruits, cela risque de prendre beaucoup de temps avant que nous puissions en voir les effets. Mais cela promet au moins d'exposer des questions intéressantes sur la façon dont un Internet qui n'est pas plein de jardins clos pourrait fonctionner.



