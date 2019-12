La collaboration entre humains et agents IA changera pour toujours la façon dont les tâches professionnelles sont exécutées Selon un rapport d'étude 0PARTAGES 2 0 L'intelligence artificielle (IA) est la capacité des machines à exécuter des fonctions cognitives généralement associées à l'esprit humain, comme le raisonnement, l'apprentissage, la prise de décisions, la résolution de problèmes et parfois la créativité. Mais, malgré les progrès remarquables réalisés dans le domaine de l’IA, les humains n'ont encore pas été rendus entièrement redondants. Les humains restent toujours ceux qui doivent intervenir et prendre la responsabilité d'agir. Alors, comment la paire humains-IA changera-t-elle le travail pour toujours ?



L'IA est bonne pour identifier des modèles et faire des prédictions, mais elle est encore incapable d’expliquer pourquoi (par opposition à "comment") une décision a été prise ou même d’effectuer un raisonnement contre-factuel. Cela reste du ressort de l'intelligence humaine. Ainsi, plutôt que de remplacer complètement les personnes, les compétences de l'homme et de l'IA sont combinées sous la forme "d'hybrides homme-IA", ce qui représente des systèmes intelligents composés à la fois d'agents artificiels, algorithmes d'apprentissage automatique, et de personnes.



Selon un rapport d’étude publié par le Warwick Business School, un département de l'université de Warwick en Angleterre, les agents humains et artificiels sont capables d'accomplir ensemble des tâches à une vitesse, à une portée et à une échelle plus grandes que celles que les gens peuvent accomplir seuls. Ils le font de trois façons : par substitution de tâches, où l'IA se substitue aux humains ; par augmentation de tâches, où les humains se complètent ; ou par assemblage de tâches, où l'IA et les humains sont rassemblés dynamiquement pour fonctionner comme une unité intégrée.





Selon le rapport, la substitution de tâches est la plus couramment rencontrée via les assistants virtuels omniprésents. Dans l’augmentation des tâches, les informations de conception sont introduites dans un logiciel de conception générative utilisant une intelligence artificielle afin de produire rapidement toute une gamme de solutions de conception. Les humains peuvent aussi compléter le logiciel en appliquant une perspective morale pour s'assurer que l'intelligence artificielle permet d'atteindre les objectifs de la tâche dans certaines limites éthiques acceptables.



Dans le troisième cas, le rapport estime que, bien que l'assemblage des tâches n'ait pas encore fait son chemin sur les plateformes de travail numériques, les personnes et les agents d'IA travaillent déjà en tant qu'unités intégrées dans des domaines comme la chirurgie mini-invasive ou dans la fabrication où les humains portent des dispositifs robotiques pour améliorer leur performance. Selon le rapport, ce sont là les trois façons dont la paire humain/IA sera en mesure de remodeler la façon dont les tâches professionnelles sont exécutées.



Cela dit, le rapport indique que la perturbation de la répartition des tâches et des performances, utilisant des hybrides humain-IA, soulève un certain nombre de questions importantes tant pour les organisations que pour la société en général. Pour les auteurs du rapport, l'implication la plus évidente est peut-être que dans de nombreux domaines de travail, y compris ceux qui étaient auparavant considérés comme hors de la portée des robots, les travailleurs vont se retrouver dans une concurrence constante avec les agents artificiels.



« Cela aura pour conséquence de pousser les gens à se recycler et à acquérir des connaissances plus spécialisées lorsqu'ils se bousculeront pour se positionner dans le monde du travail, faute de quoi ils risquent d'être concurrencés par des agents humains plus spécialisés ou même par des agents d'IA », ont écrit les auteurs du rapport. Selon eux, cette situation va générer des frustrations au sein des travailleurs que les chefs d’entreprises et les gouvernements devront gérer à l’avenir. D’après eux, les offres cloud de Google, Amazon et Apple sont par exemple des plateformes numériques qui facilitent la vie des travailleurs.





Ils fournissent une infrastructure cloud facilitant l'accessibilité et le stockage des données, ainsi que de nombreux outils et algorithmes prêts à l'emploi à utiliser dans les activités professionnelles. En plus de cela, ces plateformes accumulent de grandes quantités de données, ce qui leur permet d’améliorer les capacités de leurs agents d'IA. Résultat des courses, elles monopolisent progressivement la substitution, l'augmentation et l'assemblage des tâches. Plus les entreprises exploitent ces plateformes, plus elles sont en mesure d'en tirer profit.



En conclusion, les auteurs du rapport estiment qu’il devient de plus en plus clair désormais que les personnes capables d'exploiter le potentiel de l'IA pour optimiser l'exécution des tâches seront les plus susceptibles de réussir dans un monde de travail perturbé numériquement.



