à partir de Firefox 71, le navigateur reconnaît maintenant les sous-domaines et remplit automatiquement les noms de domaine à partir de Lockwise, son gestionnaire de mots de passe intégré ;

les alertes d'intrusion intégrées de Firefox Monitor sont désormais disponibles pour les utilisateurs équipés de lecteurs d'écran ;

vous pouvez désormais recevoir des notifications lorsque Firefox bloque les cryptominers ;

un décompte des trackers bloqués est désormais présent dans le panneau de protection accessible en cliquant sur le bouclier de la barre d'adresse ;

la vidéo Picture-in-Picture fait son apparition dans Firefox pour Windows. Sélectionnez l'icône bleue sur le bord droit d'une vidéo pour ouvrir une fenêtre flottante afin de continuer à la regarder tout en travaillant dans d'autres onglets ;

Firefox 71 apporte le décodage MP3 natif sous Windows, Linux et macOS ;





le panneau réseau de DevTools peut maintenant inspecter les messages WebSocket et formater automatiquement une variété de formats de structure ;

le nouveau mode d’édition multiligne de la console offre une expérience semblable à celle d’un EDI, ce qui facilite l'itération sur des extraits de code plus longs ;

le nouveau blocage des ressources du panneau Réseau peut simuler l'impact du suivi de la protection, de la sécurité, des pannes de service et de la mauvaise connectivité pour des tests plus robustes ;

des améliorations ont été apportées au visualiseur de certificat de site Web, proposant désormais plus de fonctionnalités et des informations plus détaillées ;

des améliorations ont été apportées à l’API de téléchargement des extensions pour la gestion des échecs de téléchargement ;

les fenêtres contextuelles d'extension incluent maintenant le nom de l'extension au lieu de son extension moz://url lorsque vous utilisez l’API windows.create ;

les panneaux d'extension enregistrés dans devtools interagissent désormais mieux avec les lecteurs d'écran ;

une nouvelle fonctionnalité en mode kiosque a été ajoutée à Firefox 71 et permet d’avoir un maximum d'espace à l'écran pour les affichages destinés aux clients ;

la page de configuration (about :config) a été implémentée en HTML ;

Firefox sera désormais livré avec Catalan (Valencien) (ca-valencia), Tagalog (tl), et Triqui (trs) ;

divers correctifs de sécurité ont été apportés.

Mozilla a annoncé cette semaine la sortie de Firefox 71. La nouvelle version du navigateur phare de Mozilla apporte des améliorations pour Lockwise, le gestionnaire de mots de passe intégré du navigateur, ainsi que des améliorations de la protection contre le suivi. Mozilla apporte également la fonctionnalité vidéo Picture-in-picture dans Firefox pour Windows. Désormais, vous pouvez sélectionner l'icône bleue du bord droit d'une vidéo pour ouvrir une fenêtre flottante afin de continuer à la regarder tout en travaillant dans d'autres onglets.Mozilla ajoute de plus en plus de fonctionnalités à son navigateur dans le but d’attirer plus d’utilisateurs. Selon la fondation, Firefox compte aujourd’hui environ 250 millions d'utilisateurs actifs, ce qui en fait une plateforme majeure pour les développeurs Web. Firefox 71 pour le bureau renchérit la prise en charge de la vidéo avec la fonctionnalité Picture-in-picture. Selon Mozilla, la fonctionnalité est disponible sur « tous les sites vidéo ». Firefox 71 apporte également de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour faciliter le travail aux développeurs et aux entreprises. Voici un aperçu des nouveautés et des améliorations présentées par Mozilla pour Firefox 71 :Les versions Android et iOS de Firefox n’ont pas reçu des mises à jour majeures à part quelques correctifs. Cela pourrait s’expliquer par le fait que Mozilla travaille sur Firefox Preview , une nouvelle version de Firefox pour Android piloté par le moteur GeckoView. Mozilla prévoit de lancer le nouveau Firefox pour Android dans la première moitié de 2020. Firefox Preview bénéficie de la protection de suivi améliorée. Le nouveau Firefox pour Android utilisera le mode Strict par défaut. Selon Mozilla, cela rend le navigateur jusqu'à 20 % plus rapide.Les mises à jour de Firefox pour iOS concernent essentiellement la visibilité, notamment l’amélioration du thème foncé, une visibilité accrue pour les onglets synchronisés, la correction de certains problèmes de visibilité lorsque le thème sombre est activé, etc. Enfin, notons que Mozilla est en transition vers un cycle de sortie des versions de Firefox de quatre semaines. De ce fait, Firefox 72 est actuellement prévu pour début janvier. Rappelons que Firefox 70 a été livré en octobre passé avec un nouvel interpréteur JavaScript plus rapide et active par défaut la protection de suivi améliorée. D’autres fonctionnalités ont également été intégrées.Source : Mozilla Que pensez-vous des améliorations apportées dans Firefox 71 ?