AWS s'associe à trois fournisseurs pour donner un accès aux systèmes d'informatique quantique Aux utilisateurs souhaitant tester leurs algorithmes sur différents types de matériel 0PARTAGES 9 0 Amazon Web Services s'est associé à trois fournisseurs pour mettre en place un aperçu de l'informatique quantique, permettant aux utilisateurs de tester leurs algorithmes sur différents types de matériel. Appelé Braket (d'après la notation bra-ket pour faciliter l’écriture des équations de la mécanique quantique, mais aussi pour souligner l’aspect vectoriel de l’objet représentant un état quantique), le service donne accès au matériel de Rigetti, IonQ et D-Wave.



AWS fournit des outils multiplateformes dans un seul environnement Braket, notamment des notebooks Jupyter. Un notebook est une interface web dans laquelle vous pouvez taper du code Python, l'exécuter et voir directement les résultats, y compris une visualisation à l'aide de graphiques. Les notebooks supportent aussi les commentaires formatés, ce qui vous permettra d'expliquer ce que vous faites et commenter les résultats.



Pour démarrer rapidement, les utilisateurs ont le choix entre des notebooks Jupyter avec des outils de développement pré-installés, des exemples d’algorithmes et des didacticiels.



Braket prend en charge les algorithmes hybrides quantiques et classiques pouvant être utilisés pour créer des systèmes itératifs afin de limiter les erreurs inhérentes à l'informatique quantique actuelle. Les résultats des simulations de Braket sont stockés dans le service de stockage AWS S3, l'utilisation des ressources étant désactivée lorsque les travaux sont terminés.





Fonctionnement de Braket

Dans son annonce, Amazon indique que :



« Amazon Braket est un service entièrement géré qui vous aide à débuter en informatique quantique en fournissant un environnement de développement permettant d’explorer et de concevoir des algorithmes quantiques, de les tester sur des ordinateurs quantiques simulés et de les exécuter à votre choix avec différentes technologies de matériel quantique.



« L'informatique quantique a le potentiel de résoudre des problèmes informatiques hors de la portée des ordinateurs classiques en exploitant les lois de la mécanique quantique pour créer des outils plus puissants de traitement de l'information. Cette approche informatique permet de transformer des domaines tels que le stockage d'énergie, le génie chimique, la science des matériaux, la découverte de médicaments, l'optimisation et l'apprentissage automatique. Mais définir ces problèmes et programmer des ordinateurs quantiques pour les résoudre nécessite un nouvel ensemble de compétences. Dans le même temps, avoir accès à du matériel informatique quantique pour exécuter vos algorithmes et optimiser vos conceptions peut s'avérer coûteux et peu pratique. Il a donc été difficile d’évaluer l’état actuel de la technologie et de prévoir le moment opportun pour investir vos ressources afin d’optimiser son potentiel.



« Amazon Braket aide à surmonter ces défis en fournissant un service qui permet aux développeurs, aux chercheurs et aux scientifiques d'explorer, d'évaluer et d'expérimenter l'informatique quantique. Amazon Braket vous permet de concevoir vos propres algorithmes quantiques à partir de zéro ou de choisir parmi un ensemble d'algorithmes prédéfinis. Une fois que vous avez défini votre algorithme, Amazon Braket fournit un service de simulation entièrement géré pour vous aider à dépanner et vérifier votre implémentation. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez exécuter votre algorithme sur votre choix d'ordinateurs quantiques différents. Pour faciliter le développement d'algorithmes hybrides associant des tâches classiques et quantiques, Amazon Braket aide à gérer les ressources de calcul classiques et à établir des connexions à faible temps de latence avec le matériel quantique. Avec Amazon Braket, vous pouvez explorer l'informatique quantique, évaluer son potentiel et développer une expertise pour l'avenir ».



Outre les simulations de systèmes quantiques, AWS prévoit que Braket pourrait être utilisé pour explorer la résolution de problèmes d'optimisation dans des secteurs tels que les services financiers, la logistique et l'apprentissage automatique.



Boeing est un des premiers utilisateurs de Braket et il expérimente l'informatique quantique pour résoudre des problèmes liés à la science des matériaux, à l'optimisation de systèmes complexes et à la sécurité des communications, a déclaré Charles Toups, general manager of disruptive computing and networks chez Boeing, lors de la conférence orienté développeurs AWS Re:Invent à Las Vegas.



AWS s'est également associé à 1Qbit, Rahko, Rigetti, QCWare QSimulate, Xanadu et Zapata pour former le laboratoire collaboratif de solutions Amazon Quantum afin de découvrir de nouvelles applications et de trouver des moyens de déployer l'informatique quantique au sein des organisations.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette initiative ?

Êtes-vous intéressez par l'informatique quantique ?

Aimeriez-vous pouvoir tester vos algorithmes sur ce genre de matériel ? Amazon Web Services s'est associé à trois fournisseurs pour mettre en place un aperçu de l'informatique quantique, permettant aux utilisateurs de tester leurs algorithmes sur différents types de matériel. Appelé Braket (d'après la notation bra-ket pour faciliter l’écriture des équations de la mécanique quantique, mais aussi pour souligner l’aspect vectoriel de l’objet représentant un état quantique), le service donne accès au matériel de Rigetti, IonQ et D-Wave.AWS fournit des outils multiplateformes dans un seul environnement Braket, notamment des notebooks Jupyter. Un notebook est une interface web dans laquelle vous pouvez taper du code Python, l'exécuter et voir directement les résultats, y compris une visualisation à l'aide de graphiques. Les notebooks supportent aussi les commentaires formatés, ce qui vous permettra d'expliquer ce que vous faites et commenter les résultats.Pour démarrer rapidement, les utilisateurs ont le choix entre des notebooks Jupyter avec des outils de développement pré-installés, des exemples d’algorithmes et des didacticiels.Braket prend en charge les algorithmes hybrides quantiques et classiques pouvant être utilisés pour créer des systèmes itératifs afin de limiter les erreurs inhérentes à l'informatique quantique actuelle. Les résultats des simulations de Braket sont stockés dans le service de stockage AWS S3, l'utilisation des ressources étant désactivée lorsque les travaux sont terminés.Dans son annonce, Amazon indique que :« Amazon Braket est un service entièrement géré qui vous aide à débuter en informatique quantique en fournissant un environnement de développement permettant d’explorer et de concevoir des algorithmes quantiques, de les tester sur des ordinateurs quantiques simulés et de les exécuter à votre choix avec différentes technologies de matériel quantique.« L'informatique quantique a le potentiel de résoudre des problèmes informatiques hors de la portée des ordinateurs classiques en exploitant les lois de la mécanique quantique pour créer des outils plus puissants de traitement de l'information. Cette approche informatique permet de transformer des domaines tels que le stockage d'énergie, le génie chimique, la science des matériaux, la découverte de médicaments, l'optimisation et l'apprentissage automatique. Mais définir ces problèmes et programmer des ordinateurs quantiques pour les résoudre nécessite un nouvel ensemble de compétences. Dans le même temps, avoir accès à du matériel informatique quantique pour exécuter vos algorithmes et optimiser vos conceptions peut s'avérer coûteux et peu pratique. Il a donc été difficile d’évaluer l’état actuel de la technologie et de prévoir le moment opportun pour investir vos ressources afin d’optimiser son potentiel.« Amazon Braket aide à surmonter ces défis en fournissant un service qui permet aux développeurs, aux chercheurs et aux scientifiques d'explorer, d'évaluer et d'expérimenter l'informatique quantique. Amazon Braket vous permet de concevoir vos propres algorithmes quantiques à partir de zéro ou de choisir parmi un ensemble d'algorithmes prédéfinis. Une fois que vous avez défini votre algorithme, Amazon Braket fournit un service de simulation entièrement géré pour vous aider à dépanner et vérifier votre implémentation. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez exécuter votre algorithme sur votre choix d'ordinateurs quantiques différents. Pour faciliter le développement d'algorithmes hybrides associant des tâches classiques et quantiques, Amazon Braket aide à gérer les ressources de calcul classiques et à établir des connexions à faible temps de latence avec le matériel quantique. Avec Amazon Braket, vous pouvez explorer l'informatique quantique, évaluer son potentiel et développer une expertise pour l'avenir ».Outre les simulations de systèmes quantiques, AWS prévoit que Braket pourrait être utilisé pour explorer la résolution de problèmes d'optimisation dans des secteurs tels que les services financiers, la logistique et l'apprentissage automatique.Boeing est un des premiers utilisateurs de Braket et il expérimente l'informatique quantique pour résoudre des problèmes liés à la science des matériaux, à l'optimisation de systèmes complexes et à la sécurité des communications, a déclaré Charles Toups, general manager of disruptive computing and networks chez Boeing, lors de la conférence orienté développeurs AWS Re:Invent à Las Vegas.AWS s'est également associé à 1Qbit, Rahko, Rigetti, QCWare QSimulate, Xanadu et Zapata pour former le laboratoire collaboratif de solutions Amazon Quantum afin de découvrir de nouvelles applications et de trouver des moyens de déployer l'informatique quantique au sein des organisations.Source : Amazon Que pensez-vous de cette initiative ?Êtes-vous intéressez par l'informatique quantique ?Aimeriez-vous pouvoir tester vos algorithmes sur ce genre de matériel ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre éprouvé https://www.developpez.com

Voilà maintenant Amazone Braket...



Après l'hybridation Clouds privé/public, la seconde vague d'hybridation, classique/quantique, émerge...

Et il y a fort à parier que dans un futur très proche, la programmation quantique ne restera pas chasse gardée des doctorants et des physiciens (Microsoft a d'ailleurs fait un beau boulot de vulgarisation au travers de ses "Quantum katas").



Dans son blog, un PM de Rigetti explique comment coder le comportement d'un dé quantique à 8 faces, ça prend 10 lignes de code :



https://medium.com/rigetti/how-to-wr...s-540224ac6b45



Oui...

Vous savez déjà faire ça avec votre langage favori...

Et en effet, vous n'avez pas besoin d'un algo quantique...

Là n'est pas la question...



Le point notable, c'est que les API/SDK et le nombre croissant de bibliothèques disponibles vont évoluer en masquant la complexité sous-jacente de la mécaQ. Et l'algo quantique, ça n'est pas que de la crypto... Je ne serais pas étonné par exemple de voir cette génération de nouvelles applications faire irruption dans mon secteur d'expertise avant que je ne sois à la retraite, je pense notamment au routage dynamique (dont le théorie s'appuie en grande partie sur la théorie des graphes, on devrait pouvoir faire des choses intéressantes avec l'algorithme de Grover par exemple).



On arrive à un point d'inflexion dans l'histoire de la programmation je pense...



-VX 0 0 Il y a eu les annonces d'IBM Q puis d'Azure QDK...Voilà maintenant Amazone Braket...Après l'hybridation Clouds privé/public, la seconde vague d'hybridation, classique/quantique, émerge...Et il y a fort à parier que dans un futur très proche, la programmation quantique ne restera pas chasse gardée des doctorants et des physiciens (Microsoft a d'ailleurs fait un beau boulot de vulgarisation au travers de ses "Quantum katas").Dans son blog, un PM de Rigetti explique comment coder le comportement d'un dé quantique à 8 faces, ça prend 10 lignes de code :Oui...Vous savez déjà faire ça avec votre langage favori...Et en effet, vous n'avez pas besoin d'un algo quantique...Là n'est pas la question...Le point notable, c'est que les API/SDK et le nombre croissant de bibliothèques disponibles vont évoluer en masquant la complexité sous-jacente de la mécaQ. Et l'algo quantique, ça n'est pas que de la crypto... Je ne serais pas étonné par exemple de voir cette génération de nouvelles applications faire irruption dans mon secteur d'expertise avant que je ne sois à la retraite, je pense notamment au routage dynamique (dont le théorie s'appuie en grande partie sur la théorie des graphes, on devrait pouvoir faire des choses intéressantes avec l'algorithme de Grover par exemple).On arrive à un point d'inflexion dans l'histoire de la programmation je pense...-VX Membre habitué https://www.developpez.com Envoyé par vxlan.is.top Envoyé par Vous savez déjà faire ça avec votre langage favori...



-VX 0 0 Non

Développeur Java/J2EE ↳ Computer Futures - France - Nantes Développeur C# Dot Net H/F ↳ Effia - Ile de France - Paris (75012) Analyste SAP SCM - Industrie Pharmaceutique (H/F) ↳ Cognizant - Ile de France - Paris (75009) Voir plus d'offres