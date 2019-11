Découvrez comment FlexiCapture 12 SDK permet aux développeurs de créer des apps capables d'extraire des informations de tout type de document En participant au webinaire du mardi 3 décembre 5PARTAGES 5 0 ABBYY FlexiCapture SDK permet aux développeurs de logiciels de créer rapidement des applications capables d’extraire le sens des documents. FlexiCapture SDK est idéal pour les intégrateurs de systèmes, les développeurs et les fournisseurs de services qui veulent intégrer de puissantes fonctionnalités de capture des données (LAD/RAD) à leurs solutions. Grâce à l’apprentissage par les machines et à l’IA d’ABBYY, les utilisateurs finaux peuvent traiter davantage de transactions, plus vite et avec moins d’erreurs, ce qui améliore le service aux clients, réduit les coûts et permet de rendre les processus décisionnels plus intelligents.



FlexiCapture SDK, prestation en option de la plateforme FlexiCapture, donne aux développeurs des outils modulables et efficaces pour intégrer facilement les technologies de pointe d’ABBYY pour la capture des données à leurs propres produits et services afin de répondre aux besoins verticaux du marché.



FlexiCapture SDK est un ensemble de librairies mises à disposition des développeurs pour un environnement Windows afin de :

Exporter des données : Capable de retrouver des informations précises sur un document doté de technologies OCR primées et d’une classification de pointe, offrant également un auto-apprentissage basé sur la technologie d’apprentissage par les machines, FlexiCapture SDK garantit une précision exceptionnelle des données. Intégration étroite aux applications : FlexiCapture SDK permet aux développeurs d’intégrer en toute fluidité la capture de données à leurs applications et de garder la totale maîtrise sur le traitement des documents, les données extraites et l’acheminement des documents. Traitement des documents automatisé et optimisé : Pour atteindre un haut niveau d’efficacité, FlexiCapture SDK fournit un éventail complet de technologies et d’outils qui optimisent le traitement des documents et formulaires, tant structurés que non structurés, y compris la vérification des données, la classification perfectionnée des documents, l’apprentissage grâce au feedback, et l’export pour traitement ultérieur et archivage. Programme dans des environnements familiers : L’API du SDK est conforme aux normes COM et peut être facilement utilisée dans C/C++, Visual Basic, Java ou tout autre outil de développement compatible avec les éléments COM.



« Optimisée par les technologies de ML et IA, ABBYY FlexiCapture est la plateforme la plus complète, robuste et technologiquement avancée actuellement disponible en soutien des stratégies numériques des entreprises », commente Bruce Orcutt, vice-président senior en charge du marketing produit chez ABBYY. « Nos clients et partenaires traitent davantage de transactions plus rapidement, avec moins d'erreurs, ils améliorent le service client, réduisent les coûts et prennent de meilleures décisions ».



Pour les développeurs et les éditeurs de logiciel, ABBYY fournit un pack de développement, pour faciliter la mise en place initiale du processus de capture de données, les développeurs / distributeurs reçoivent, en même temps que FlexiCapture 12 SDK, le pack de développement FlexiCapture 12. Il inclut la station de paramétrage des projets FlexiCapture et FlexiLayout Studio. Le pack de développement peut être utilisé pour paramétrer des projets FlexiCapture pour une utilisation ultérieure dans FlexiCapture SDK. Tous les projets FlexiCapture créés dans le pack de développement FlexiCapture et envoyés avec FlexiCapture SDK peuvent être utilisés dans FlexiCapture SDK et inversement.



Parmi les fonctionnalités apportées par ABBYY FlexiCapture SDK, nous pouvons citer :

la capture des données pour tous les types de documents : ABBYY FlexiCapture SDK fournit les outils capables d’extraire les données des formulaires figés, ainsi que des documents semi-structurés et non structurés. Toutes les données requises peuvent être rapidement localisées et extraites dans le format approprié.

ABBYY FlexiCapture SDK fournit les outils capables d’extraire les données des formulaires figés, ainsi que des documents semi-structurés et non structurés. Toutes les données requises peuvent être rapidement localisées et extraites dans le format approprié. Une classification de pointe des documents : la classification intégrée des documents permet aux développeurs de créer à partir de zéro un outil de classification, de l’exercer grâce aux résultats de la vérification et de mettre en œuvre l’auto-apprentissage pour améliorer la précision des résultats.

la classification intégrée des documents permet aux développeurs de créer à partir de zéro un outil de classification, de l’exercer grâce aux résultats de la vérification et de mettre en œuvre l’auto-apprentissage pour améliorer la précision des résultats. Un traitement des factures prêt à l’emploi : FlexiCapture SDK fournit des Projets clé en main pour le traitement des factures. Les champs principaux sont tout de suite extraits, sans qu’aucune configuration supplémentaire ne soit nécessaire.

FlexiCapture SDK fournit des Projets clé en main pour le traitement des factures. Les champs principaux sont tout de suite extraits, sans qu’aucune configuration supplémentaire ne soit nécessaire. Un apprentissage grâce au feedback : FlexiCapture SDK permet aux développeurs de mettre en place un apprentissage pour les procédures d’extraction des champs et de classification. Alimentée par le feedback fourni par l’utilisateur, cette technologie améliore considérablement la précision de l’extraction des champs et de la classification.

FlexiCapture SDK permet aux développeurs de mettre en place un apprentissage pour les procédures d’extraction des champs et de classification. Alimentée par le feedback fourni par l’utilisateur, cette technologie améliore considérablement la précision de l’extraction des champs et de la classification. Un paramétrage basé sur l’API : l'API de FlexiCapture SDK permet aux développeurs de paramétrer les procédures en partant de zéro ou de peaufiner une procédure existante sans avoir recours à des outils visuels. Par exemple, ils peuvent créer des définitions de projets et de documents, puis les utiliser pour traiter des documents et exercer le système. Ils peuvent aussi développer leurs propres outils pour administrer les projets FlexiCapture.

l'API de FlexiCapture SDK permet aux développeurs de paramétrer les procédures en partant de zéro ou de peaufiner une procédure existante sans avoir recours à des outils visuels. Par exemple, ils peuvent créer des définitions de projets et de documents, puis les utiliser pour traiter des documents et exercer le système. Ils peuvent aussi développer leurs propres outils pour administrer les projets FlexiCapture. Une bibliothèque d’échantillons de code : un ensemble complet d’échantillons de codes explique comment programmer l’utilisation du SDK. Chaque section de la bibliothèque possède des extraits de code accompagnés de consignes pas-à-pas sur la façon d’effectuer telle ou telle tâche. Les développeurs peuvent également réutiliser les échantillons de code dans leurs programmes.





Mardi 3 décembre 2019, à l'occasion d'un webinaire qui aura lieu à 14h00 CET, vous aurez l'opportunité de découvrir comment FlexiCapture 12 SDK permet aux développeurs de logiciels de rapidement créer des applications capables d’extraire des informations de tout type de document. Selon le spécialiste, ce SDK est une solution idéale pour les éditeurs de logiciel et toute équipe de développement qui souhaitent intégrer des fonctionnalités de data capture dans leurs produits.



FlexiCapture SDK fournit aux développeurs une boîte à outils efficace et modulable pour intégrer facilement les technologies de pointe ABBYY pour la capture des données, afin de booster leurs propres produits et services en fonction des besoins verticaux du marché.



