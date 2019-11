La RISC-V Foundation va quitter les États-Unis pour s'installer en Suisse à cause des craintes de perturbations géopolitiques 2PARTAGES 6 0 La fondation à but non lucratif RISC-V Foundation veut faire en sorte que les universités, les gouvernements et les entreprises en dehors des États-Unis puissent aider à développer sa technologie open source, a déclaré son directeur général, Calista Redmond, dans un entretien accordé à Reuters. Elle a ajouté que la collaboration mondiale de la fondation n’était soumise à aucune restriction à ce jour, mais que ses membres étaient « préoccupés par une possible perturbation géopolitique ».



« Des quatre coins du monde, nous avons entendu dire : "si la constitution en personne morale n'était pas aux États-Unis, nous serions beaucoup plus à l'aise" », a-t-elle déclaré. Redmond a assuré que le conseil d’administration de la fondation avait approuvé le projet à l’unanimité, mais avait refusé de révéler quels membres l’avaient motivé.



Pourquoi aller en Suisse ? « S'établir en Suisse a pour effet d’apaiser les craintes de perturbation politique du modèle de collaboration ouverte (…). Cette décision atténue les craintes selon lesquelles un gouvernement limiterait les actions d’une organisation open source ».



Il est facile de comprendre les éléments qui suscitent les craintes. Aux États-Unis, le président Donald Trump a publié en mai dernier un décret qui « interdit certaines transactions impliquant des technologies ou des services de l'information et de la communication », décret qui a été suivi par un autre qui ajoutait Huawei à une « liste d'entités qui doivent "arrêter leur utilisation" de technologie américaine », obligeant Google à retirer sa licence de services incluant le Play Store Android.



Créée en 2015, la fondation RISC-V établit des normes pour l’architecture de la puce principale et permet de contrôler l’utilisation de la marque RISC-V sur les produits, comme le font d’autres organisations pour les puces Wi-Fi et Bluetooth. Elle ne possède ni ne contrôle la technologie. Plus de 325 entreprises ou autres entités paient pour devenir membres, notamment des fournisseurs de puces américains et européens tels que Qualcomm Inc et NXP Semiconductors, ainsi que le groupe chinois Alibaba Group Holding Ltd et Huawei Technologies Co Ltd.





« Si vous agissez trop sévèrement, c'est ce qui va se passer »



« Il y a un message pour le gouvernement. Le message est le suivant : "si vous agissez trop sévèrement, c'est ce qui va se passer". Dans un monde caractérisé par une chaîne d'approvisionnement mondiale, les entreprises ont le choix, et l'un d'entre eux est d'aller à l'étranger », a déclaré, William Reinsch, sous-secrétaire au commerce de l'administration des exportations dans l'administration Clinton.



Dans un communiqué à Reuters, le ministère américain du Commerce a déclaré que ses contrôles étaient conçus pour préserver la sécurité nationale des États-Unis et « pour empêcher que de mauvais acteurs acquièrent une technologie nuisible aux citoyens ou aux intérêts des États-Unis, tout en encourageant l'innovation pour alimenter le leadership technologique américain ». Selon le communiqué, le ministère a des réunions régulières avec le secteur privé pour évaluer les conditions du marché et les effets de ses réglementations.



Certains législateurs américains républicains ont déclaré craindre que les États-Unis ne perdent leur influence sur l’architecture de la puce RISC-V, qui peut être utilisée pour fabriquer des microprocesseurs pour presque tous les types de dispositifs électroniques, ce qui en fait un élément essentiel de l’économie moderne. La technologie a été fournie par des laboratoires de l’Université de Californie à Berkeley et a par la suite bénéficié d’un financement de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) du Pentagone.



Les législateurs ont averti que les membres chinois de la fondation pourraient influencer le développement de la technologie pour aider l’industrie chinoise des semi-conducteurs.



« Le Parti communiste chinois tente de contourner notre système de contrôle des exportations pour soutenir les menaces à la sécurité nationale telles que Huawei et nous ne pouvons pas le laisser réussir », a déclaré à Reuters le représentant Mike Gallagher, républicain du Wisconsin.



Le sénateur républicain de l'Arkansas, Tom Cotton, a déclaré que déplacer la fondation pour s'assurer de pouvoir fidéliser les membres chinois était « au mieux une vision à court terme ». Il a ajouté que « si des fonds publics américains étaient utilisés pour développer la technologie, cela serait aussi complètement scandaleux ».



La fondation RISC-V a annoncé lors d'une réunion en décembre dernier qu'elle chercherait un pays « neutre » avant de prendre la décision formelle de se rendre en Suisse plus tôt cette année, une décision qui n'a pas beaucoup retenu l'attention du public. Les approbations finales pour l'établissement en Suisse sont attendues dès la fin du mois de novembre, a déclaré Redmond.



Les entreprises chinoises ont accès à l’architecture RISC-V, qui est accessible au public depuis sa création, a rappelé Redmond. D'ailleurs, Alibaba a affirmé en juillet avoir mis au point le processeur RISC-V le plus rapide à ce jour.



L’initiative de la Fondation RISC-V montre que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient faire des États-Unis un endroit plus difficile pour accueillir des groupes de normalisation des technologies, selon deux avocats qui représentent ces groupes.



Source :



Et vous ?



Coup dur pour les USA ? Bonne nouvelle pour la Chine ?

D'autres sociétés / entreprises sont-elles susceptibles d'imiter l'exemple de la fondation ?

Cette décision vous semble-t-elle surprenante dans le contexte actuel ? La fondation à but non lucratif RISC-V Foundation veut faire en sorte que les universités, les gouvernements et les entreprises en dehors des États-Unis puissent aider à développer sa technologie open source, a déclaré son directeur général, Calista Redmond, dans un entretien accordé à Reuters. Elle a ajouté que la collaboration mondiale de la fondation n’était soumise à aucune restriction à ce jour, mais que ses membres étaient « préoccupés par une possible perturbation géopolitique ».« Des quatre coins du monde, nous avons entendu dire : "si la constitution en personne morale n'était pas aux États-Unis, nous serions beaucoup plus à l'aise" », a-t-elle déclaré. Redmond a assuré que le conseil d’administration de la fondation avait approuvé le projet à l’unanimité, mais avait refusé de révéler quels membres l’avaient motivé.Pourquoi aller en Suisse ? « S'établir en Suisse a pour effet d’apaiser les craintes de perturbation politique du modèle de collaboration ouverte (…). Cette décision atténue les craintes selon lesquelles un gouvernement limiterait les actions d’une organisation open source ».Il est facile de comprendre les éléments qui suscitent les craintes. Aux États-Unis, le président Donald Trump a publié en mai dernier un décret qui « interdit certaines transactions impliquant des technologies ou des services de l'information et de la communication », décret qui a été suivi par un autre qui ajoutait Huawei à une « liste d'entités qui doivent "arrêter leur utilisation" de technologie américaine », obligeant Google à retirer sa licence de services incluant le Play Store Android.Créée en 2015, la fondation RISC-V établit des normes pour l’architecture de la puce principale et permet de contrôler l’utilisation de la marque RISC-V sur les produits, comme le font d’autres organisations pour les puces Wi-Fi et Bluetooth. Elle ne possède ni ne contrôle la technologie. Plus de 325 entreprises ou autres entités paient pour devenir membres, notamment des fournisseurs de puces américains et européens tels que Qualcomm Inc et NXP Semiconductors, ainsi que le groupe chinois Alibaba Group Holding Ltd et Huawei Technologies Co Ltd.« Il y a un message pour le gouvernement. Le message est le suivant : "si vous agissez trop sévèrement, c'est ce qui va se passer". Dans un monde caractérisé par une chaîne d'approvisionnement mondiale, les entreprises ont le choix, et l'un d'entre eux est d'aller à l'étranger », a déclaré, William Reinsch, sous-secrétaire au commerce de l'administration des exportations dans l'administration Clinton.Dans un communiqué à Reuters, le ministère américain du Commerce a déclaré que ses contrôles étaient conçus pour préserver la sécurité nationale des États-Unis et « pour empêcher que de mauvais acteurs acquièrent une technologie nuisible aux citoyens ou aux intérêts des États-Unis, tout en encourageant l'innovation pour alimenter le leadership technologique américain ». Selon le communiqué, le ministère a des réunions régulières avec le secteur privé pour évaluer les conditions du marché et les effets de ses réglementations.Certains législateurs américains républicains ont déclaré craindre que les États-Unis ne perdent leur influence sur l’architecture de la puce RISC-V, qui peut être utilisée pour fabriquer des microprocesseurs pour presque tous les types de dispositifs électroniques, ce qui en fait un élément essentiel de l’économie moderne. La technologie a été fournie par des laboratoires de l’Université de Californie à Berkeley et a par la suite bénéficié d’un financement de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) du Pentagone.Les législateurs ont averti que les membres chinois de la fondation pourraient influencer le développement de la technologie pour aider l’industrie chinoise des semi-conducteurs.« Le Parti communiste chinois tente de contourner notre système de contrôle des exportations pour soutenir les menaces à la sécurité nationale telles que Huawei et nous ne pouvons pas le laisser réussir », a déclaré à Reuters le représentant Mike Gallagher, républicain du Wisconsin.Le sénateur républicain de l'Arkansas, Tom Cotton, a déclaré que déplacer la fondation pour s'assurer de pouvoir fidéliser les membres chinois était « au mieux une vision à court terme ». Il a ajouté que « si des fonds publics américains étaient utilisés pour développer la technologie, cela serait aussi complètement scandaleux ».La fondation RISC-V a annoncé lors d'une réunion en décembre dernier qu'elle chercherait un pays « neutre » avant de prendre la décision formelle de se rendre en Suisse plus tôt cette année, une décision qui n'a pas beaucoup retenu l'attention du public. Les approbations finales pour l'établissement en Suisse sont attendues dès la fin du mois de novembre, a déclaré Redmond.Les entreprises chinoises ont accès à l’architecture RISC-V, qui est accessible au public depuis sa création, a rappelé Redmond. D'ailleurs, Alibaba a affirmé en juillet avoir mis au point le processeur RISC-V le plus rapide à ce jour.L’initiative de la Fondation RISC-V montre que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient faire des États-Unis un endroit plus difficile pour accueillir des groupes de normalisation des technologies, selon deux avocats qui représentent ces groupes.Source : Reuters Coup dur pour les USA ? Bonne nouvelle pour la Chine ?D'autres sociétés / entreprises sont-elles susceptibles d'imiter l'exemple de la fondation ?Cette décision vous semble-t-elle surprenante dans le contexte actuel ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

JAVA DEVELOPER - French Speaking (H/F) ↳ Sogeti Luxembourg SA - France - Metz Technicien Support Applicatif H/F ↳ Page Personnel - Nord Pas-de-Calais - Villeneuve-d'Ascq (59260) Chef de projet AMOA / MOE (H/F) ↳ Sodifrance - Rhône Alpes - Lyon (69002) Voir plus d'offres