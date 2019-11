Richard Biener, ingénieur GCC Toolchain SUSE, a annoncé cette semaine la disponibilité de la version 7.5 du compilateur. La version GCC 7.5 apporte plus de 215 corrections de bogues par rapport à GCC 7.4. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités dans GCC 7.5. Les nouvelles fonctionnalités du compilateur portent sur GCC 10, qui fera son voyage inaugural au début de 2020. La dernière version de GCC est la version 9.2 sortie en août dernier.Écrit à l’origine par Richard Stallman , le logiciel GCC (GNU Compiler Collection) est le compilateur de référence du monde du logiciel libre. Il accepte des codes sources écrits en C, C++, Objective-C, Fortran, Java, Go et Ada et fonctionne sur une multitude d’architectures. Il est utilisé pour le développement de la plupart des logiciels libres. Le projet GCC a modifié son schéma de version en août 2014 pour faire coïncider l’année 2015 avec la version GCC 5 et ainsi de suite pour donner : 2016 → GCC 6, puis 2017 → GCC 7. Ainsi, nous devrions avoir GCC 10 en 2020.D’autres programmeurs utilisent encore des versions inférieures aux versions de cette année. Pour ceux qui sont toujours sur la série GCC 7, l’équipe du compilateur a publié GCC 7.5 cette semaine comme la dernière version de la branche GCC 7. GCC 7.5 est une version corrigée de la branche GCC 7 contenant des correctifs importants pour les régressions et les bogues graves dans GCC 7.4 avec plus de 215 bogues corrigés depuis la version précédente.D’après les précisions de Richard Biener, à partir de maintenant, GCC 7 ne recevra plus de corrections. Il a aussi précisé que GCC continue d'être maintenu sur les branches 8 et 9 et sur le tronc de développement. La version 8.1 est sortie en mai 2018. Jakub Jelinek, développeur chez Red Hat avait expliqué que GCC 8.1 représentait une version majeure apportant de nouvelles fonctionnalités importantes non disponibles dans GCC 7.x et les versions précédentes de GCC.À ce stade, le front-end C++ a apporté un support expérimental pour certaines fonctionnalités de la norme C++2a avec les options -std=c++2a et -std=gnu++2a. La version 8.2 a été publiée en juillet 2018 pour des raisons de correction de bogues. Dans la version 8.2, l'équipe GCC a corrigé une centaine de bogues tout en apportant d'autres améliorations. Au niveau des améliorations générales, les problèmes de performance LTO (link-time optimization ou optimisation à l'édition des liens) dus à un débordement dans l'algorithme de partitionnement lors de la création de gros fichiers binaires ont été corrigés.Les corrections ont continué dans la branche 8.x avec la sortie de la version 8.3 du compilateur en février dernier. Cette version a été une version de correction de bugs contenant des correctifs pour les régressions dans GCC 8.2 par rapport aux versions précédentes de GCC. L’équipe de GCC a lancé une nouvelle branche le 3 mai en publiant la version 9.1 de GCC qui a été présentée comme une mise à jour majeure du compilateur contenant d’importantes nouvelles fonctionnalités non disponibles dans GCC 8.x ou dans ses versions antérieures.Dans cette version, le support pour la prise en charge de C++ 17 qui est introduite depuis la version 8.1 du compilateur n’est plus expérimental. Ainsi, la prise en charge de C++ 17 est désormais effective. Le frontal C++ implémente l’ensemble du langage C++ 17 et le support de la bibliothèque standard C++ est presque terminé. Le front-end et la bibliothèque C++ ont également de nombreuses autres fonctionnalités brouillonnes de C++ 2a. En plus, GCC a une nouvelle interface pour le langage D. GCC 9.1 a aussi apporté la prise en charge partiellement d'OpenMP 5.0.GCC 9 représente une version solide du compilateur qui a apporté des fonctionnalités et des améliorations très importantes afin d’améliorer les performances des développeurs. La version GCC 9.2 a été publiée en août passé et la version 10 du compilateur est prévue pour 2020.Source : GNU Qu'en pensez-vous ?