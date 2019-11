La féminisation des métiers de la tech ne progresse pas, voire recule, Selon une étude du cabinet Global Contact 5PARTAGES 15 0 « L’implication des femmes dans l’industrie high-tech n’évolue plus ou commence à prendre du recul ». C’est la conclusion que tire le rapport Gender Scan 2019 du cabinet d’étude Global Contact. Selon le rapport, l’expertise des femmes et des filles dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) ainsi que dans les postes de direction des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) demeure lente. En France, le nombre de femmes diplômées de la tech aurait baissé de 6 %, passant de 35 746 à 33 709, entre 2013 et 2017.



Selon une nouvelle étude réalisée par le cabinet d’étude et de conseil Global Contact, et remise cette semaine au secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, la féminisation des emplois de la tech ne progresse pas. Elle aurait même tendance à reculer. L'étude Gender Scan 2019 a été réalisée sur la base de données Eurostat, et d'une enquête en ligne réalisée dans 130 pays auprès de 15 000 répondants, dont 3597 en France. Elle a montré qu’il y a un réel décrochage du nombre de femmes qui sortent diplômées des formations tech et numériques dans l'enseignement supérieur en France.





Selon les chiffres de l'étude de Global Contact, le nombre de femmes diplômées de la tech, aussi bien dans l’enseignement supérieur, dans le numérique que dans l’ingénierie, a baissé de 6 % en France. Cette diminution provient de la chute de la proportion de femmes dans les cycles courts et la stagnation ou la légère diminution observées au niveau des maîtrises. Dans la seule branche du numérique, le nombre de femmes diplômées a baissé de 2 %, passant de 4067 diplômées en 2013 à 3892 en 2017.



Ces évolutions sont à rebours par rapport à celles observées dans l'Union européenne, où les effectifs de femmes diplômées progressent de 2 % dans la tech, et de 23 % dans le numérique. Pourquoi en France la tech attire-t-elle de moins en moins les femmes ? Selon Cédric O, la responsabilité est partagée entre les entreprises et le gouvernement. « Il n’y a pas de fatalité et nous devons, entreprises et gouvernement, agir pour inverser la tendance dans les prochaines années », a déclaré le secrétaire d'État, cité dans un communiqué de Global Contact.



Pour remédier à cette situation, Cédric O a déclaré dans un tweet mercredi que le gouvernement entend agir notamment avec une loi sur « l'émancipation économique des femmes » qui sera présentée en 2020. D’après lui, ces résultats montrent que la « France a encore beaucoup à faire ». Dans le même temps, l’étude a indiqué que la baisse du nombre de diplômées s'accompagne aussi d'une baisse de la mixité dans le milieu professionnel. Les femmes ne représentaient que 17 % des effectifs dans le numérique en 2018, contre 20 % en 2009.





Néanmoins, l’étude Gender Scan 2019 a précisé que la satisfaction des femmes dans la tech en France est au plus haut comparée à celle observée à l'international. « L'engagement effectif des entreprises du secteur en France génère un niveau de satisfaction des femmes de la tech nettement supérieur à celui observé à l'étranger en ce qui concerne l'organisation du travail et l'équilibre vie professionnelle/vie privée », a écrit Global Contact sur Twitter. Cela dit, le tableau est moins satisfaisant sur les questions d'égalité de salaire et d'accompagnement professionnel.





Sur ce point, le niveau de satisfaction observé est inférieur à celui observé à l’étranger. Selon Claudine Schmuck, fondatrice et directrice de Global Contact, qui travaille depuis dix ans sur ces sujets, la satisfaction des femmes travaillant dans la tech est une des raisons d'espérer une amélioration de la mixité dans les années à venir. Mais selon elle, il reste urgent de mieux coordonner les initiatives qui sont prises dans le système scolaire pour éviter que les jeunes filles ne se détournent des formations scientifiques et techniques.



« Il y a pléthore d'actions », menées par de « multiples acteurs sans aucune coordination », a déclaré Claudine Schmuck à l'AFP. « Nous avons proposé au gouvernement de cartographier ces initiatives et de mieux évaluer leur efficacité », a-t-elle ajouté. Claudine Schmuck estime qu’en Allemagne, le nombre de femmes diplômées dans le numérique a bondi de 53 % entre 2013 et 2017. Selon elle, Angela Merkel aurait contribué à cette dynamique en soutenant dès son arrivée au pouvoir le « Girl's day ».



En effet, durant une journée, les filles sont invitées à se lancer sur des activités techniques traditionnellement considérées comme masculines, tandis que les garçons s'essaient à des activités considérées comme féminines : le soin des autres, par exemple. L’occasion, bien souvent, de bousculer les mentalités.



Elles ne veulent pas aller dans l'informatique, on ne peut rien y faire.



Ça n'a aucun rapport avec les entreprises ou le gouvernement, les entreprises n'ont aucun problème à embaucher des femmes. À niveau d'étude, expérience et capacité à négocier égale les salaires sont égaux. Si les femmes coûtaient réellement moins cher on les embaucherait en priorité.



En Norvège et en Suède, les gouvernements sont partis très loin dans un trip égalitaire et au final 90% des infirmiers sont des femmes. Donc ça ne change rien... Tu peux forcer des petits garçons à changer des couches et des petites filles à jouer à la guerre, au final il y aura les mêmes différences. On va continuer de créer des personnages de femmes expertes en informatique et ça ne changera quasiment rien.

Les pays égalitaires sur le sexe = Moins de femmes dans les métiers STEM

Une nouvelle étude a révélé que les pays ayant une plus grande égalité entre les sexes voient une plus faible proportion de femmes diplômées en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM). Les décideurs pourraient utiliser les résultats pour reconsidérer les initiatives visant à accroître la participation des femmes dans les STEM. Une nouvelle étude a révélé que les pays ayant une plus grande égalité entre les sexes voient une(STEM). Les décideurs pourraient utiliser les résultats pour reconsidérer les initiatives visant à accroître la participation des femmes dans les STEM.

Alors que depuis la naissance les deux ont un égale accès à l'ordinateur, et personne n'a dit à la petite fille qu'elle ne pourrait pas faire de longues études. Il y a une même une Barbie ingénieure informaticienne (mais elle est un peu nulle en informatique, apparemment... c'est un peu dommage).



Il manque de femmes dans ces métiers :

Conducteurs de machines de construction et de terrassement

Ouvrier du bâtiment

Bûcheron et ouvrier forestier

Ouvrier portuaire

Pompier

Électricien

Soudeur

Plombier

Mécanicien automobile

Charpentier, menuisier, poseur de parquet

Ébéniste

Électromécanicien et monteur en électricité

Balayeur de rue et éboueur

Peintre, tapissier et décorateur

Boucher 18 0 Si il y a moins de femmes qui font des études d'informatique, c'est parce qu'il y a moins de femmes qui sont passionnées par l'informatique, on ne peut pas forcer les femmes à aimer ça...Elles ne veulent pas aller dans l'informatique, on ne peut rien y faire.Ça n'a aucun rapport avec les entreprises ou le gouvernement, les entreprises n'ont aucun problème à embaucher des femmes. À niveau d'étude, expérience et capacité à négocier égale les salaires sont égaux. Si les femmes coûtaient réellement moins cher on les embaucherait en priorité.En Norvège et en Suède, les gouvernements sont partis très loin dans un trip égalitaire et au final 90% des infirmiers sont des femmes. Donc ça ne change rien... Tu peux forcer des petits garçons à changer des couches et des petites filles à jouer à la guerre, au final il y aura les mêmes différences. On va continuer de créer des personnages de femmes expertes en informatique et ça ne changera quasiment rien.Si tu demandes à 100 000 petites filles et à 100 000 petits garçons si ils aiment l'informatique et si ils veulent faire carrière là dedans, il y a aura une majorité de oui du côté des garçons.Alors que depuis la naissance les deux ont un égale accès à l'ordinateur, et personne n'a dit à la petite fille qu'elle ne pourrait pas faire de longues études. Il y a une même une Barbie ingénieure informaticienne (mais elle est un peu nulle en informatique, apparemment... c'est un peu dommage).Il manque de femmes dans ces métiers : Modérateur https://www.developpez.com

Écarter un candidat car il n'est pas de la bonne minorité est une aberration sans nom et ça devient de plus en plus le cas.



Alors, il existe encore surement quelques abrutis qui préféreront embaucher un homme mauvais qu'une femme compétente , mais je suis pas convaincu que ce soit la majorité aujourd'hui.



A ce moment là on prend le problème à la base et on impose une part égale de chaque sexe et chaque origine ethnique dans toutes les classes / promos. Parce que la problématique suivante ça va être que les développeurs en plus d'être des sexistes sont aussi des raciste; Vous comprenez y'a plus de vert que de bleus (je choisi vert et bleu pour éviter de choquer les délicats ...) 8 0 La mixité c'est un cancer. Le seul critère valable pour embaucher quelqu'un ça devrait être sa compétence.Écarter un candidat car il n'est pas de la bonne minorité est une aberration sans nom et ça devient de plus en plus le cas.Alors, il existe encore surement quelques abrutis qui préféreront embaucher un homme mauvais qu'une femme compétente , mais je suis pas convaincu que ce soit la majorité aujourd'hui.A ce moment là on prend le problème à la base et on impose une part égale de chaque sexe et chaque origine ethnique dans toutes les classes / promos. Parce que la problématique suivante ça va être que les développeurs en plus d'être des sexistes sont aussi des raciste; Vous comprenez y'a plus de vert que de bleus (je choisi vert et bleu pour éviter de choquer les délicats ...) Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par L33tige Envoyé par Ça vient principalement de l'environnement dans lequel les gens grandissent









De toute façon pourquoi on veut absolument plus de femmes informaticienne, alors qu'on ne veut pas plus de femmes plombier ?

L'important c'est que si une femme veut devenir informaticienne elle ne rencontrera jamais de frein, sa familles, des proches, ses professeurs vont tous l'encourager. Elle n'aura pas plus de difficulté qu'un homme à trouver un poste.

Quand j'étais en Master, il y avait des femmes et certaines faisaient parti des meilleurs de la classe, donc je ne vois pas le problème... 6 0 Je n'y crois pas une seconde. On peut faire plein de films destinées aux enfants avec des femmes informaticienne, ça ne créera pas tant de vocations que ça.De toute façon pourquoi on veut absolument plus de femmes informaticienne, alors qu'on ne veut pas plus de femmes plombier ?L'important c'est que si une femme veut devenir informaticienne elle ne rencontrera jamais de frein, sa familles, des proches, ses professeurs vont tous l'encourager. Elle n'aura pas plus de difficulté qu'un homme à trouver un poste.Quand j'étais en Master, il y avait des femmes et certaines faisaient parti des meilleurs de la classe, donc je ne vois pas le problème... Membre éclairé https://www.developpez.com Envoyé par Ryu2000 Envoyé par

À l'origine, l'informatique, ce n'était pas un truc de bonhomme Il parait qu'avant 1980, 30% des salariés dans le domaine de l'informatique était des femmes :

Et en effet, il y avait beaucoup beaucoup plus de femme à cette période dans l'IT.



J'ai essayé de retrouver l'article de ma source sans succès 7 1 A cette époque, l'informatique et le développement, c'était principalement : perforer et ranger des cartes (les cartes à perforer datent de 1730 environ) et les ranger etc : un travail minutieux très apprécié des femmes et moins des hommes de l'époque.Et en effet, il y avait beaucoup beaucoup plus de femme à cette période dans l'IT.J'ai essayé de retrouver l'article de ma source sans succès Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par L33tige Envoyé par Bref, je ne suis absolument pas d'accord avec toi, pour moi le sexe n'à rien à voir avec un choix de carrière.



Mais bon, il ne faut pas que les individus fassent ce qu'ils ont envie de faire, il faut qu'ils choisissent leur métiers en fonction de tes envies, afin d'avoir un joli chiffre qui te satisfera, peut importe ce qu'il y aura derrière. 5 0 Et c'est pour cela qu'on retrouve les plus grosses disparités dans les pays les plus égalitaires, qu'on retrouve des différences de comportements dans le règne animal chez des espèces plus ou moins proches de la nôtre, ainsi que des différences de comportements à travers les cultures, sans compter au plus jeune âge des nourrissons.Mais bon, il ne faut pas que les individus fassent ce qu'ils ont envie de faire, il faut qu'ils choisissent leur métiers en fonction de, afin d'avoir un joli chiffre qui te satisfera, peut importe ce qu'il y aura derrière. Membre éclairé https://www.developpez.com Envoyé par L33tige Envoyé par Ça vient principalement de l'environnement dans lequel les gens grandissent, rose = fille, garcon = bleu, princesses, femmes au foyer etc.

C'est pas inné d'aimer ou pas l'informatique, ça résulte de tout les clichés et préjugés dont t'as pu faire preuve en grandissant.

Pour avoir une augmentation des femmes dans l'info, faut surtout arrêter d'en avoir quelque-chose à foutre, et faut arrêter d’embêter les gens qui y vont/qui veulent y aller/qui s'y intéressent.

C'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on à des sujets du genre, bizarrement le nombre de messages augmente très vite, pour au final être blindé de gens non concernés, c'est à dire des hommes et ça se comprends parce-que le seul but de ces articles, c'est de foutre le bordel.



Et si on ne me crois pas, il suffit d'ouvrir un carnet de jouets pour noël, on comprends vite la source du problème.

Alors c'est un petit peut facile de toujours sortir l'excuse du formatage de la société...



Pareil pour les catalogues de jouer, tu peut en avoir non "genré" mais ça donnera moins envie au gens de le consulter et donc d'acheter. J'me rappel quand j'étais gamin, le code coleur me permettait surtout de vite aller trouver les jouets que je voulais plutôt que de parcourir le catalogue dans tous les sens. Et bon sang, le nombre d'homme qui porte du rose de nos jours, ils ont pourtant vécue ce formatage de la société rose=fille et bleu = garçon, idem pour le nombre de fille qui porte du bleu... Alors quoi ? Le formatage rose = fille et bleu = garçon ça formate les filles à pas aimer l'informatique, mais n'influence pas le choix des couleurs de vêtement ?



On est d'accord que c'est pas inné d'aimer ou non l'informatique. Mais tu vois, ma sœur et moi on c'est battue étant gamin pour pouvoir jouer sur l'ordinateur et mon père ayant une forte préférence pour ma soeur, j'y ai pas toucher beaucoup au PC. Pourtant aujourd'hui j'suis dedans alors qu'elle déteste tout ce qui est informatique. Et pourtant à une époque mes parents la voyez comme la pro de l'informatique de la maison.

Et des amies gameuses j'en ai pas mal aussi, pourquoi aucune d'elles sauf deux ne s'intéresse à l'informatique ? Elles baignent dedans mais sont pourtant infirmière, comptable, avocate, chômeuse, caissière ou femme de ménage. Et pourtant certaine ont tenter, ou on des connaissances basique.

C'est pas juste une question de formatage, c'est une question de centre d'intérêt.



Je forme d'ailleurs une cousine à l'informatique parce qu'elle s'y intéresse et qu'elle adore ça. Alors qu'une autre de mes cousines qui à fait toutes ses études jusqu'au bac dans le domaine scientifique (avec des cours d'informatique) à préférer arrêter parce totalement inintéressant pour elle. Ce sont donc encore deux exemples que le parcours initial et la prétendue influence de la société n'a pas autant d’impacte que ça...

Et des exemples du genre j'en ai plein autour de moi. Et j'pense pas vivre dans un autre monde, j'côtoie des gens de la campagne et des gens de la ville. Y'a clairement une minorité de nana qui ce sont faire bouffer à une époque de leur vie et qui n'ont plus confiance en elles. Mais c'est la même pour les hommes. Et là aussi je sais de quoi je parle, j'ai fait partie de ses personnes dont leur confiance en soit approcher du zéro absolue (ce qui donne un - 273 environs !). Faut seulement arrêter de ne parler que des femmes pour le comprendre...



Tout ça pour dire qu'il faut arrêter de chercher des excuses. Pour moi une femme doit pouvoir faire ce qu'elle souhaite comme métier tout comme un homme. Proposer à chacun l'opportunité de faire ses métiers et leur en parler pour que tous soit informé des différentes possibilité c'est top !

Mais chercher absolument à favoriser un sexe ou un autre dans un domaine sous couvert de parité je suis contre. Sa n'a aucun sens et n'aide en rien l'égalité homme/femme. La seule chose qui aide dans ce sens c'est de ne pas bloquer l'accès à un poste ou à des études sous couvert de "tu est un homme" ou "tu est une femme". Point.

Et de ce que je peux observer autour de moi et de ce que j'ai pu lire comme étude, que la société nous "formate" ou non ça ne change pas grand chose sur le nombre d'homme/femme dans les métier dit d'homme ou les métiers dit de femme. Et pourtant dans les pays du nord ils sont bien plus avancer que nous sur ses questions.

Alors il faudrait peut être admettre à un moment que les femmes sont naturellement moins attirée par certain métier tous comme les hommes sont naturellement moins attiré par d'autre métier...



Au passage, si le problème ce sont les hommes (parce qu'on y viens même si dans le discours ce n'est pas clairement dit !) alors pourquoi les hommes ne serait ils pas concerné ?



Au passage bis, si sur un forum d'informatique y'a une majorité d'homme pour débattre de l'égalité homme/femme c'est peut être parce qu'il y à une majorité d'homme dans l'informatique...



A bon entendeur... 5 1 Justement les études montre que dans les pays ou l'éducation rose = fille et bleu = garçon, y'a pas eu de regain d'intéressement des filles pour les métiers dit "de garçon" et vis versa.Alors c'est un petit peut facile de toujours sortir l'excuse du formatage de la société...Pareil pour les catalogues de jouer, tu peut en avoir non "genré" mais ça donnera moins envie au gens de le consulter et donc d'acheter. J'me rappel quand j'étais gamin, le code coleur me permettait surtout de vite aller trouver les jouets que je voulais plutôt que de parcourir le catalogue dans tous les sens. Et bon sang, le nombre d'homme qui porte du rose de nos jours, ils ont pourtant vécue ce formatage de la société rose=fille et bleu = garçon, idem pour le nombre de fille qui porte du bleu... Alors quoi ? Le formatage rose = fille et bleu = garçon ça formate les filles à pas aimer l'informatique, mais n'influence pas le choix des couleurs de vêtement ?On est d'accord que c'est pas inné d'aimer ou non l'informatique. Mais tu vois, ma sœur et moi on c'est battue étant gamin pour pouvoir jouer sur l'ordinateur et mon père ayant une forte préférence pour ma soeur, j'y ai pas toucher beaucoup au PC. Pourtant aujourd'hui j'suis dedans alors qu'elle déteste tout ce qui est informatique. Et pourtant à une époque mes parents la voyez comme la pro de l'informatique de la maison.Et des amies gameuses j'en ai pas mal aussi, pourquoi aucune d'elles sauf deux ne s'intéresse à l'informatique ? Elles baignent dedans mais sont pourtant infirmière, comptable, avocate, chômeuse, caissière ou femme de ménage. Et pourtant certaine ont tenter, ou on des connaissances basique.C'est pas juste une question de formatage, c'est une question de centre d'intérêt.Je forme d'ailleurs une cousine à l'informatique parce qu'elle s'y intéresse et qu'elle adore ça. Alors qu'une autre de mes cousines qui à fait toutes ses études jusqu'au bac dans le domaine scientifique (avec des cours d'informatique) à préférer arrêter parce totalement inintéressant pour elle. Ce sont donc encore deux exemples que le parcours initial et la prétendue influence de la société n'a pas autant d’impacte que ça...Et des exemples du genre j'en ai plein autour de moi. Et j'pense pas vivre dans un autre monde, j'côtoie des gens de la campagne et des gens de la ville. Y'a clairement une minorité de nana qui ce sont faire bouffer à une époque de leur vie et qui n'ont plus confiance en elles. Mais c'est la même pour les hommes. Et là aussi je sais de quoi je parle, j'ai fait partie de ses personnes dont leur confiance en soit approcher du zéro absolue (ce qui donne un - 273 environs !). Faut seulement arrêter de ne parler que des femmes pour le comprendre...Tout ça pour dire qu'il faut arrêter de chercher des excuses. Pour moi une femme doit pouvoir faire ce qu'elle souhaite comme métier tout comme un homme. Proposer à chacun l'opportunité de faire ses métiers et leur en parler pour que tous soit informé des différentes possibilité c'est top !Mais chercher absolument à favoriser un sexe ou un autre dans un domaine sous couvert de parité je suis contre. Sa n'a aucun sens et n'aide en rien l'égalité homme/femme. La seule chose qui aide dans ce sens c'est de ne pas bloquer l'accès à un poste ou à des études sous couvert de "tu est un homme" ou "tu est une femme". Point.Et de ce que je peux observer autour de moi et de ce que j'ai pu lire comme étude, que la société nous "formate" ou non ça ne change pas grand chose sur le nombre d'homme/femme dans les métier dit d'homme ou les métiers dit de femme. Et pourtant dans les pays du nord ils sont bien plus avancer que nous sur ses questions.Alors il faudrait peut être admettre à un moment que les femmes sont naturellement moins attirée par certain métier tous comme les hommes sont naturellement moins attiré par d'autre métier...Au passage, si le problème ce sont les hommes (parce qu'on y viens même si dans le discours ce n'est pas clairement dit !) alors pourquoi les hommes ne serait ils pas concerné ?Au passage bis, si sur un forum d'informatique y'a une majorité d'homme pour débattre de l'égalité homme/femme c'est peut être parce qu'il y à une majorité d'homme dans l'informatique...A bon entendeur... Membre averti https://www.developpez.com



1/ Il n'y a pas de discrimination à l'embauche c'est vraiment une histoire de choix. Plein de femmes ne veulent pas être devant un ordinateur toute la journée, ce n'est pas assez 'humain'.



2/ Toutes les femmes de l'IT que je connais sont plutôt contentes d'être minoritaires (les ambiances de 'filles' ce n'est pas trop leurs trucs.) 4 0 Où est le problème en fait ?1/ Il n'y a pas de discrimination à l'embauche c'est vraiment une histoire de choix. Plein de femmes ne veulent pas être devant un ordinateur toute la journée, ce n'est pas assez 'humain'.2/ Toutes les femmes de l'IT que je connais sont plutôt contentes d'être minoritaires (les ambiances de 'filles' ce n'est pas trop leurs trucs.) Expert éminent sénior https://www.developpez.com

Combien de fois faudra-t-il le répéter ?



De plus, à part obtenir des jolis chiffres qui leur plairont, au préjudice des individus, quel est leur but ? 4 1 Différences statistiques constatées n'est pas inégalité injuste...Combien de fois faudra-t-il le répéter ?De plus, à part obtenir des jolis chiffres qui leur plairont, au préjudice des individus, quel est leur but ? Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par L33tige Envoyé par ...pour moi le sexe n'à rien à voir avec un choix de carrière.



Voilà, pour toi le sexe n'a rien à voir avec le choix de carrière, mais la nature elle, pense le contraire, et c'est la nature qui gagne ! 4 1 Et les femmes et les hommes produisent les mêmes hormones ? Ha ben non ! Mais les hormones n'ont aucune incidence sur la psychologie des individus ? Ha ben si !Voilà, pour toi le sexe n'a rien à voir avec le choix de carrière, mais la nature elle, pense le contraire, et c'est la nature qui gagne ! Membre éclairé https://www.developpez.com Envoyé par Kikuts Envoyé par

Et en effet, il y avait beaucoup beaucoup plus de femme à cette période dans l'IT.



J'ai essayé de retrouver l'article de ma source sans succès A cette époque, l'informatique et le développement, c'était perforer des cartes (les cartes à perforer datent de 1730 environ) et les ranger etc : un travail minutieux très apprécié des femmes et moins des hommes de l'époque.Et en effet, il y avait beaucoup beaucoup plus de femme à cette période dans l'IT.J'ai essayé de retrouver l'article de ma source sans succès



D'ailleurs des que l’informatique c'est passer de ses bandes troués pour fonctionner, le nombre de femme à décrus très rapidement... 4 1 Tu à raison. J'ai connus y'a 10 ans une gardienne de parking d'une cinquantaine d'année qui me disais qu'à ses débuts elle était dans le codage de logiciel. Je trouvais ça top puis quand je lui ai demander si elle pouvais m'apprendre, c'est là qu'elle m'a dit que sont travail consister à percer des trous dans du papier pour faire fonctionner la machine. Et que c'était un travail qui demander beaucoup de minutie car à la moindre erreur, il fallait tout refaire depuis le début, impossible de corriger comme on peut le faire maintenant. Bref ça n'avais rien à voir à l'époque avec ce qui existe aujourd'hui.D'ailleurs des que l’informatique c'est passer de ses bandes troués pour fonctionner, le nombre de femme à décrus très rapidement... Poster une réponse Signaler un problème

