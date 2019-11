Facebook admet qu'un bogue a causé l'accès par inadvertance à la caméra de son application iOS Un correctif serait déjà disponible 0PARTAGES 4 0 Facebook a déclaré cette semaine qu’un bogue dans son application iPhone a occasionné un accès par inadvertance à la caméra. Facebook a fait cette déclaration après que certains utilisateurs d’iOS ont signalé sur Twitter un comportement inapproprié de l’application lorsqu’ils parcourent leur flux d’actualités. Cela a provoqué une vague d'inquiétudes sur le fait que la caméra pourrait enregistrer secrètement les gens pendant qu'ils utilisent l'application. Certains ont évoqué la piste de l’espionnage vu la longue liste de scandales entourant le nom de l’entreprise.



Des utilisateurs d’iPhone ont récemment signalé que l’application Facebook utilise secrètement l'appareil photo de leurs téléphones pendant que ces derniers défilent leurs flux d’actualités. Le problème est devenu plus apparent après qu'un utilisateur d’iPhone du nom de Joshua Maddux a utilisé Twitter pour signaler le comportement inhabituel qui se produit dans l'application Facebook pour iOS. Dans les séquences qu'il a partagées, vous pouvez voir sa caméra travailler activement en arrière-plan pendant qu'il fait défiler son flux d’actualités.



En effet, les utilisateurs d’iPhone ont remarqué que leurs appareils photo étaient activés derrière l'application Facebook lorsqu'ils regardaient des vidéos ou des photos sur le réseau social. Après qu’ils aient cliqué sur une vidéo pour l'afficher en plein écran, son retour à la normale crée un bogue dans lequel la disposition du mobile de Facebook était légèrement décalée vers la droite. L’espace ouvert à gauche, vous permet maintenant de voir l'appareil photo du téléphone activé en arrière-plan. L’incident le plus récent ayant eu lieu le 2 novembre.





Sur Twitter, Joshua Maddux, qui a exposé le bogue dans une petite vidéo à la fin de la semaine écoulée, a indiqué que le bogue n’affecte que les appareils iPhone fonctionnant sous iOS 13.2.2. Il a expliqué avoir trouvé le même problème sur cinq appareils iPhone fonctionnant sous iOS 13.2.2, mais qu'il a été incapable de le reproduire sous iOS 12. « Je note que les iPhone fonctionnant sous iOS 12 ne montrent pas l'appareil photo (pour ne pas dire qu'il n'est pas utilisé) », a-t-il déclaré. Certains tests ont pu montrer que Joshua Maddux a vu juste.



Alors que les iPhone sous iOS 13.2.2 montrent en effet que la caméra travaille activement en arrière-plan, le problème ne semble pas affecter iOS 13.1.3. Il a aussi été remarqué que le problème ne se produit que si vous avez donné l'accès à l'application Facebook à votre appareil photo. Sinon, il semble que l'application Facebook tente d'y accéder, mais iOS bloque la tentative. Dans la foulée, certains ont pensé à une nouvelle espionnage de Facebook à cause des antécédents de l’entreprise en matière de violation de données, atteinte à la vie privée, etc.





Cependant, Facebook a assuré qu’il s’agissait bel et bien d’un bogue dans l’application. Guy Rosen, vice-président de l'intégrité chez Facebook, a tweeté mardi que cela semble être un bogue et que l'entreprise est en train d'examiner la question. Dans un autre tweet, Rosen a dit que Facebook a soumis un correctif à l'App Store mardi. Rosen a plus tard confirmé que Facebook n'avait pas capturé de photos ou de vidéos en arrière-plan, notant qu'il était en mode prévisualisation. Il a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve que cela avait été fait.



« Nous avons récemment découvert que notre application iOS ne se lançait pas correctement en mode paysage », a déclaré Rosen. « En corrigeant cela la semaine dernière dans la version 246, nous avons introduit par inadvertance un bogue où l'application accède partiellement à l'écran de la caméra lorsqu'une photo est touchée. Nous n'avons aucune preuve de photos/vidéos téléchargées à cause de cela », a-t-il expliqué. Selon Guy Rosen, l’entreprise a déjà transmis un correctif à l'App Store dans le cadre d’une mise à jour pour corriger le bogue.





Daryl Lasafin, directeur créatif de l'agence de marketing Dame Digital aux Philippines, a déclaré qu'il avait négligé le problème lorsqu'il l'a remarquée pour la première fois dimanche matin, pensant que c'était un petit problème. Puis, alors qu'il continuait à utiliser l'application Facebook tout au long de la journée, il n'a pas pu s'empêcher de remarquer que sa caméra restait activée en arrière-plan. « Je pensais que c'était juste mon téléphone ou l'application qui faisait des siennes », a déclaré Daryl Lasafin dans un message direct.



« Puis j'ai observé qu'il est devenu plus persistant ce soir-là », a-t-il ajouté. Le problème peut être résolu entre-temps en révoquant l'accès de Facebook à la caméra. Pour ce faire, accédez à l’application Paramètres et accédez à l’option Facebook. Cliquez sur cette icône pour afficher un certain nombre d’autorisations accordées à cette application, notamment la possibilité d’accéder à la caméra. Cette option peut être désactivée en modifiant la bascule. Mais ce mode opératoire peut avoir des incidences les autres fonctionnalités légitimes de l’application.



Cela signifie que Facebook ne pourra plus accéder à l'appareil photo pour des fonctions ou des caractéristiques plus légitimes, comme la possibilité de capturer et de télécharger une photo directement depuis l'application. Ce comportement inattendu de l’application Facebook est intervenu environ deux mois après qu’iOS 13



La caméra active pourrait devenir un autre volet indésirable de la protection de la vie privée pour Facebook, qui



