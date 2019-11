L'équipe de PrimTux annonce la sortie de PrimTux5 La distribution éducative pour l'école et la maison 0PARTAGES 6 0 L'équipe PrimTux est heureuse d'annoncer la sortie de la version 5 de sa distribution.







Deux versions sont d'ores et déjà disponibles :



- une version bâtie sur Lubuntu pour les ordinateurs les plus récents :



- une version Debian Stretch pour les ordinateurs plus anciens :





Les principales nouveautés



Les sessions élèves ne sont pas installées par défaut. Les enseignants ou parents pourront facilement créer les sessions voulues grâce à des scripts exécutables depuis la fenêtre d'accueil.





De la même façon, il est possible de choisir le lanceur d'applications des sessions : handymenu ou BNE (Bureau numérique des écoles).













Plusieurs applications adaptées des clicmenus et développées dans des technologies Web par l'équipe font leur apparition.









Menu whisker dans toutes les sessions, le thème a été revu.







Assurer la reconnaissance de la distribution



À travers l'association Collectif PrimTux, l'équipe accroît ses initiatives en vue de mieux faire reconnaître la distribution :



contacts auprès de responsables académiques de l'Éducation nationale ;



présence à divers évènements et salons (liste non exhaustive) :



Salon Robotik en Pévèle Carembault les 16 et 17 novembre 2019, Stand au POSS (Paris Open Source Summit) les 10 et 11 décembre 2019, Le libre en fête à Lannion le 29 mars 2020 (stand et conférence), Organisation de PrimTux Days à Beauvais les 22 et 23 février 2020 pour la seconde année consécutive.





Liens :

Sources du projet : https://git.framasoft.org/Steph/primtux5

Site principal : https://primtux.fr/



Et vous :



Utilisez-vous PrimTux dans un cadre familial ou scolaire ? Quelle expérience en tirez-vous ?

