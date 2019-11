Blizzard ne reviendra pas sur sa décision de bannir le joueur de Heartstone Qui avait déclaré son soutien aux manifestants de Hong Kong 0PARTAGES 4 0 Blizzard ne reviendra pas sur sa décision de bannir le joueur de Heartstone qui avait déclaré son soutien aux manifestants de Hong Kong. J. Allen Brack, le président de Blizzard, s’est en effet exprimé sur le sujet lors d’une interview avec un site spécialisé de jeux vidéo. Il a déclaré qu’il ne révoquerait pas sa décision d’avoir suspendu Bliztchung de son vrai nom Ng Wai Chung pour une durée de 6 mois.





J. Allen Brack a toutefois expliqué que malgré cette décision, Blizzard respecte la liberté d’expression et encourage non seulement les joueurs, mais aussi les employés à suivre cette voie et les incite même à s’exprimer librement. Brack a toutefois insisté sur le fait que Blizzard veut se concentrer sur les jeux. « Si nous n'avions pas agi, si nous n'avions pas fait quelque chose, cela aurait créé un scandale. Tout le monde se souviendra de notre époque comme celle où les gens peuvent faire une déclaration sur ce qu'ils veulent, sur n'importe quel sujet. C'est juste une voie que nous ne voulons pas emprunter. Nous voulons vraiment que le contenu de ces émissions officielles se concentre sur les jeux. »



Rappelons que c'est après avoir brandi un slogan (libérer Hong Kong, une révolution de notre temps !) soutenant les manifestants hongkongais devant les caméras que Blitzchung a été disqualifié de la compétition Hearthstone Grandmasters et a été suspendu pour d’autres compétitions. Un comportement dont ont été victimes les deux présentateurs qui malgré le fait qu’ils n’ont pas soutenu les propos du joueur ont été suspendus. Bien évidemment, cela n’a pas été au goût de Blizzard qui a décidé de supprimer cette séquence de sa chaîne Twitch.



Bien que Blizzard n’ait pas révoqué sa décision, son président a tenu à faire un mea-culpa lors de la cérémonie d’ouverture de l’édition 2019 de la BlizzCon. « Blizzard a eu l’occasion de rassembler le monde entier dans un moment difficile sur Hearthstone il y a environ un mois, et nous ne l’avons pas fait. Nous avons agi trop rapidement, puis trop lentement pour vous parler. Nous n’avons pas respecté les normes élevées que nous nous sommes fixées, et pour cela, je suis désolé et j’en accepte la responsabilité. Nous aspirons à rassembler le monde grâce à des divertissements épiques, et à croire au pouvoir positif des jeux vidéo. Lorsque nous y parvenons, nous créons un terrain d’entente où la communauté se réunit indépendamment des éléments qui nous divisent. Nous ferons mieux en allant de l’avant et nos actions le prouveront. Tout le monde a le droit de s’exprimer partout. »



