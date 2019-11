La pénurie de compétences mainframe représente un risque accru pour les entreprises D'après une étude réalisée par LzLabs 0PARTAGES 8 0 Selon une étude commanditée par LzLabs, plus de 63 % des responsables informatiques ne cachent pas leurs craintes quant à un éventuel manque de compétences mainframe. Un manque qui serait causé par les départs à la retraite et qui risque de compromettre l’ensemble de leurs activités. Cette étude, menée par le cabinet d’étude de marché indépendant Vanson Bourne, révèle que cette pénurie de compétences affecte grandement les entreprises qui utilisent toujours les systèmes informatiques mainframe. Une majorité des répondants considèrent encore les applications mainframe comme un moteur pour leur métier. C'est pourquoi ils redoutent tant cette pénurie.





Cette étude a été réalisée auprès de 650 décideurs IT dans plusieurs pays d’Europe, au Royaume-Uni, au Canada, dans les régions DACH et en Amérique du Nord. Elle regroupe le secteur de la télécommunication, l’informatique, les services financiers, le secteur public et les organisations gouvernementales, tant dans le domaine privé que public.



« L’ampleur du problème des compétences mainframe est évidemment inquiétante. Cependant, le fait de voir que les responsables informatiques reconnaissent la nécessité d’agir est encourageant. Ces résultats montrent que des efforts pour renforcer les compétences du personnel existant, ou attirer de nouveaux talents vers de vieilles plateformes ne suffisent simplement pas à résoudre cette crise. C’est maintenant le moment pour les organisations de migrer leurs applications clés pour leur métier vers des systèmes ouverts modernes et d’en récolter les fruits », dit Mark Cresswell, CEO de LzLabs



Les formations sont insuffisantes



Afin de remédier à ces problèmes, il a été décidé que des efforts seront faits pour enrichir les formations. Il ne faut pas oublier que les failles proviennent surtout des formations. Une proportion massive des directeurs des systèmes d’information interrogés ont avoué que les formations leur faisaient grandement défaut. Pour preuve, 14 % d’entre eux ont affirmé ne former leurs équipes que sur une base mensuelle tandis que 37 % déclarent le faire sur une base trimestrielle et enfin, 16 % ont admis qu’ils ne le font qu’une fois par an. Si cela ne suffisait pas, l’insuffisance de cursus répondant aux demandes des entreprises confrontées aux manques de personnes spécialisées en mainframe vient accentuer le problème. Selon Thilo Rokcmann, directeur des opérations de LzLabs : « les conclusions de l’enquête de l’année dernière soulignaient la frustration des responsables informatiques face au coût et à la rigidité de leurs applications. Ce que nous constatons cette année, c’est la prise de conscience du fait que la perte de compétences mainframe constitue une menace importante dans les années à venir et que des approches fragmentées ne suffiront pas à résoudre ce problème ».



Source : Lzlabs



Et vous ?



Croyez-vous que ce manque de compétence proviendrait du manque de formation ?

Que faut-il faire pour remédier à cette pénurie de compétence mainframe ?



94 % des chefs de grandes entreprises envisageraient d'abandonner le système mainframe

Note : Il me semble que le manque de ressource vient simplement du fait qu'on dit depuis 40 ans, que c'est mort, c'est pour les vieux (l'IBM i ex AS/400 est un autre exemple de ce genre d'inepties) 3 0 Effectivement, faire de l'assembleur ou du Cobol sur Z, de prime abord ce n'est pas très attrayant mais avis aux smicards du développement oueb' : ça paie un petit peu plus que de faire joujou avec des éditeurs de texte colorés ^^Note : Il me semble que le manque de ressource vient simplement du fait qu'on dit depuis 40 ans, que c'est mort, c'est pour les vieux (l'IBM i ex AS/400 est un autre exemple de ce genre d'inepties) Membre expérimenté https://www.developpez.com

Est-ce une manière de désigner ce qui est relatif à la majorité de ce qui constitue l'informatique dans les entreprises d'aujourd'hui ? 0 0 J'ai du mal à saisir ce que signifie "mainframe" ici.Est-ce une manière de désigner ce qui est relatif à la majorité de ce qui constitue l'informatique dans les entreprises d'aujourd'hui ? Membre averti https://www.developpez.com J'ai du mal à saisir ce que signifie "mainframe" ici. J'ai du mal à saisir ce que signifie "mainframe" ici. 0 0 Je pense que l'article désigne les les ordinateurs issus de la gamme IBM 360 et 370, voir fiche wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Mainframe_computer Futur Membre du Club https://www.developpez.com



Technick 0 0 Elles sont ou les annonces de poste ? Je pense aux postes sur AS400. A part les SSII qui cherchent par principe en publiant la meme annonce systematiquement depuis des années et surtout sans avoir aucun poste a pourvoir (une fois que le candidat se présente elle regardent, argent facile) il n'y a pas d'annonces (Sur Lyon) ! Alors pénurie surement mais ou ?!Technick

