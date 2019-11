90% des internautes ne veulent pas vendre leurs données personnelles D'après un sondage réalisé par BritePool 4PARTAGES 6 0 La vente de données personnelles devient de plus en plus courante. C’est à partir de ces données que les entreprises identifient les besoins et les attentes des prospects. Aujourd'hui, de plus en plus de plateformes proposent ce service, qui d’ailleurs commence à prendre énormément d’ampleur. Cependant, cette tendance est grandement décriée, les gens craignant que leurs données soient utilisées à mauvais escient. Vu le nombre de personnes malveillantes, il n’est pas étonnant qu’ils se montrent méfiants, car personne ne veut voir ses informations divulguées sur le Net. Bien que cette tendance se soit généralisée, il a été montré qu’environ 90 % des internautes ne veulent pas vendre leurs informations personnelles.





Récemment, BritePool et le Centre de relations publiques Annenberg de l’USC (université de Californie du Sud) ont mené une enquête auprès de 1004 Américains (adultes) concernant la vente de données personnelles. Les résultats du sondage démontrent que les internautes sont préoccupés par la confidentialité. Si cela ne tenait qu’à eux, ils refuseraient de transférer ou de vendre leurs données personnelles à des tiers. En ce sens, après de nombreuses plaintes des consommateurs, une loi a été promulguée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Il s’agit du CCPA (California Consumer Privacy Act) qui permet aux consommateurs d’avoir le contrôle sur leurs informations personnelles et de protéger leur vie privée. Elle stipule également que les pages d’accueil des sites doivent inclure une option « ne pas vendre mes informations personnelles ». Mais cette réglementation n’est valable que dans l’État de Californie. Le reste du monde devra attendre quelque temps avant que cette loi n’entre en vigueur dans leur pays.



D’après le sondage, 90 % des personnes interrogées ont choisi l’option « ne pas vendre » sur un site web. Parmi les consommateurs interrogés, les personnes les plus réceptives se situaient entre 18-34 ans. Environ la moitié d’entre eux ont déclaré qu’ils choisiraient l’option « ne pas vendre ». 21 % ont cependant choisi l’option « Je veux être récompensé pour la vente de mes informations personnelles ». Cela démontre du fait que certaines personnes risquent bien de se laisser tenter par la vente de leurs données.



L'étude révèle aussi que la majorité des internautes n’apprécient pas le fait que leurs données personnelles soient transférées par les sites web. Les adeptes de ce service ont toutefois déclaré avoir confiance aux entreprises qui utilisent leurs informations. Pour eux, cela ne pose aucun problème.



Mais quel est l’intérêt de vendre ses informations personnelles ?



La raison pour laquelle les internautes décident de vendre leurs informations personnelles est simple : profiter d’un revenu supplémentaire. Les tarifs proposés par les plateformes varient toutefois selon le genre et la qualité des informations, ainsi que leur caractère sensible… Toujours est-il que pour le vendeur, cela constitue un revenu en plus. Lors d’un échange d’informations contre un contrôle technique, l’avantage est de taille. Rappelons qu’en 2018, faire un contrôle technique à une voiture coûtait très cher, donc nécessitait un budget conséquent. Pour l’internaute qui décide de faire cet échange, l’économie réalisée est donc non négligeable.



Source :



Et vous ?



Pensez-vous que la vente d’informations personnelles est bénéfique pour les consommateurs ?

Aimeriez-vous vendre vos informations personnelles ?

Pensez-vous que les données personnelles peuvent-elles être utilisées à bon escient ?



Voir aussi :



Les données personnelles de 7,5 millions d'utilisateurs d’Adobe Creative cloud exposées



Des sites web préfèrent fermer au lieu de se mettre en conformité avec le RGPD La vente de données personnelles devient de plus en plus courante. C’est à partir de ces données que les entreprises identifient les besoins et les attentes des prospects. Aujourd'hui, de plus en plus de plateformes proposent ce service, qui d’ailleurs commence à prendre énormément d’ampleur. Cependant, cette tendance est grandement décriée, les gens craignant que leurs données soient utilisées à mauvais escient. Vu le nombre de personnes malveillantes, il n’est pas étonnant qu’ils se montrent méfiants, car personne ne veut voir ses informations divulguées sur le Net. Bien que cette tendance se soit généralisée, il a été montré qu’environ 90 % des internautes ne veulent pas vendre leurs informations personnelles.Récemment, BritePool et le Centre de relations publiques Annenberg de l’USC (université de Californie du Sud) ont mené une enquête auprès de 1004 Américains (adultes) concernant la vente de données personnelles. Les résultats du sondage démontrent que les internautes sont préoccupés par la confidentialité. Si cela ne tenait qu’à eux, ils refuseraient de transférer ou de vendre leurs données personnelles à des tiers. En ce sens, après de nombreuses plaintes des consommateurs, une loi a été promulguée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Il s’agit du CCPA (California Consumer Privacy Act) qui permet aux consommateurs d’avoir le contrôle sur leurs informations personnelles et de protéger leur vie privée. Elle stipule également que les pages d’accueil des sites doivent inclure une option «». Mais cette réglementation n’est valable que dans l’État de Californie. Le reste du monde devra attendre quelque temps avant que cette loi n’entre en vigueur dans leur pays.D’après le sondage, 90 % des personnes interrogées ont choisi l’option «» sur un site web. Parmi les consommateurs interrogés, les personnes les plus réceptives se situaient entre 18-34 ans. Environ la moitié d’entre eux ont déclaré qu’ils choisiraient l’option «». 21 % ont cependant choisi l’option «». Cela démontre du fait que certaines personnes risquent bien de se laisser tenter par la vente de leurs données.L'étude révèle aussi que la majorité des internautes n’apprécient pas le fait que leurs données personnelles soient transférées par les sites web. Les adeptes de ce service ont toutefois déclaré avoir confiance aux entreprises qui utilisent leurs informations. Pour eux, cela ne pose aucun problème.La raison pour laquelle les internautes décident de vendre leurs informations personnelles est simple : profiter d’un revenu supplémentaire. Les tarifs proposés par les plateformes varient toutefois selon le genre et la qualité des informations, ainsi que leur caractère sensible… Toujours est-il que pour le vendeur, cela constitue un revenu en plus. Lors d’un échange d’informations contre un contrôle technique, l’avantage est de taille. Rappelons qu’en 2018, faire un contrôle technique à une voiture coûtait très cher, donc nécessitait un budget conséquent. Pour l’internaute qui décide de faire cet échange, l’économie réalisée est donc non négligeable.Source : Marketing Land Pensez-vous que la vente d’informations personnelles est bénéfique pour les consommateurs ?Aimeriez-vous vendre vos informations personnelles ?Pensez-vous que les données personnelles peuvent-elles être utilisées à bon escient ?