Une base de données contenant des informations sur les membres de Iron March, un site Web violent de la suprématie blanche, est exposée Sur Internet 0PARTAGES 11 1 Une fuite de données a révélé une mine d’informations détaillées sur plusieurs membres d'un site Web violent de la suprématie blanche. Les données appartiennent au site Web influent néonazi Iron March disparu il y a environ deux ans maintenant. Les données sont constituées en une base de données de 1 Go, contenant des informations d'au moins 1000 membres du site. La base de données SQL de 1 Go contient des informations comme les noms d'utilisateur, les messages privés, les publications publiques et les adresses IP.



Une importante fuite de données appartenant au site Web néonazi Iron March a révélé des informations détaillées sur ses membres. Le site Web Iron March, aujourd’hui supprimé, était affilié à ou offrait son soutien à au moins neuf groupes fascistes dans neuf pays différents. Selon les experts, le site a contribué à donner naissance au groupuscule terroriste Atomwaffen Division. Cette mouvance a été associée à plusieurs meurtres et crimes haineux aux États-Unis. Elle a étendu ses activités à d'autres pays, dont le Canada, le Royaume-Uni, et des pays de l'Europe de l'Est.



Iron March a été fondée en 2011 par un nationaliste russe connu sous le nom d'Alexander “Slavros” Mukhitdinov, et fermée brusquement sans explication en novembre 2017. Les membres et les groupes associés au site Web ont été impliqués dans une série de violences meurtrières après la création du site à mesure que les utilisateurs influents sont devenus plus volubiles dans leur soutien à l'extrémisme sans compromis, au génocide et au terrorisme insurrectionnel. En mai 2017, Devon Arthurs, utilisateur du site et membre de la division Atomwaffen, a assassiné deux camarades de chambre à Tampa, en Floride.





Selon le journal britannique The Guardian, la police a trouvé des ouvrages néonazis dans la maison, ainsi que des explosifs, des matières radioactives et une photo encadrée du poseur de bombe d'Oklahoma City, Timothy McVeigh. Selon le Southern Poverty Law Center, Iron March était “affiliée à au moins neuf groupes fascistes dans neuf pays différents”, dont la Serbie, la Grèce, l'Australie et l'Ukraine.



Les données ont été publiées ce mercredi sur un site Web d’archivage Internet Archive par un utilisateur anonyme portant le nom « antifa-data ». Près de 200 000 publications sur le forum ainsi que 22 000 messages privés, provenant de 1200 utilisateurs entre 2011 et 2017, ont été dévoilés. La fuite concernerait le contenu de la base de données sous-jacente du site Web Iron March. Le document peut permettre de faire correspondre les noms d'utilisateur à des adresses électroniques, des adresses IP, des messages de forum et des messages directs.



De nombreuses publications contiennent des propos haineux contre les Premières Nations, les musulmans, les juifs et la communauté LGBT. Nombre d'entre elles font l'éloge de la violence contre les minorités et des personnalités publiques. Les éléments découverts jusqu'à présent dans la fuite suggèrent que certains utilisateurs de la plateforme sont enregistrés avec des adresses électroniques personnelles existantes, y compris des adresses associées à plusieurs universités américaines. Les chercheurs ont déclaré pouvoir identifier les individus grâce à ces données.



Des messages privés montrent des membres discutant de la vie dans les Marines, la Marine, l'Armée et les réserves militaires américaines. Selon le site Web de journalisme libre Bellingcat, des messages directs suggèrent que certains membres étaient en service militaire actif au moment de leur publication. « Faites attention si vous êtes déployé avec ces putain de sable [supprimé] et de juifs », a envoyé un utilisateur qui prétend être dans la marine à un autre membre qui dit qu'il est dans les Marines et qu'il est sur le point d'être déployé.



« Ce sont tous des tas de merde glissants qui se lavent le visage dans des flaques d'eau de pluie recouvertes de terre. Nous sommes trop bons pour interagir avec ces gens, peut-être que Trump va au moins assouplir les règles d'engagement pour que ces saloperies puissent être renvoyées à Allah, aux juifs et à tous les autres », a-t-il continué. D'autres membres du forum Iron March sont des gens plus connus de la mouvance suprémaciste blanche au Canada. Un des commentateurs les plus en vue du forum écrivait sous le nom d'utilisateur Zeiger.



Ce dernier, un Montréalais dont le vrai nom serait Gabriel Sohier Chaput, avait été identifié l'année dernière par le Montreal Gazette. En novembre, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait lancé un mandat d'arrestation à contre lui pour promotion de la haine. Un autre utilisateur canadien prolifique de Iron March écrivait sous le nom de Dark Foreigner. Il a été identifié comme étant l'un des propagandistes clés d'Atomwaffen Division et son adresse IP provient d'Ottawa. Selon les chercheurs, cette fuite de données pourrait permettre d'identifier des centaines d'extrémistes dans le monde.



La Société Radio-Canada serait arrivée à identifier 87 utilisateurs dont l'adresse IP provenait du Canada. Le Canadian Anti-Hate Network, un groupe d'activisme antiraciste, avait accès aux publications du forum Iron March depuis deux ans, mais cette fuite leur permettra d'identifier « les pires d'entre eux », selon son directeur, Evan Balgord. « Nous allons en trouver le plus possible. Tout individu qui participait à ce forum est une menace à la sécurité publique. C'est un forum ouvertement néofasciste », a-t-il déclaré à CBC.



Une liste des domaines utilisés dans les enregistrements d'email montre deux domaines provenant d'universités américaines. D'autres extrémistes identifiés par le passé par des activistes ont été contraints de se cacher ou de retirer leur contenu du Web.



Sources : The Guardian, Liste des domaines



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



6 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Candidat au Club https://www.developpez.com Faut pas se leurrer, ce n'est pas une victoire de la Vertu contre le Mal, mais une bataille entre deux idéologies, toutes aussi dégueulasse l'une que l'autre. Cela n'a rien pour me réjouir, cela n'a pour effet que de radicaliser encore plus chaque côté, et on a vu ce que cela a donné entre 1929 et 1933… Faut pas se leurrer, ce n'est pas une victoire de la Vertu contre le Mal, mais une bataille entre deux idéologies, toutes aussi dégueulasse l'une que l'autre. Cela n'a rien pour me réjouir, cela n'a pour effet que de radicaliser encore plus chaque côté, et on a vu ce que cela a donné entre 1929 et 1933…



Le communiste résistant anti-fasciste qui se fait fusiller au Mont Valérien est aussi « dégueulasse » que le nazi qui l'assassine ? Bravo. Oui juste une petite erreur, il s'est trompé de côté du fusil. Ils sont vraiment con ces antifas. 2 1 Donc l’avènement du nazisme est dû aux anti-nazis ? Ah ouais pas mal, encore une logique de la pensée complexe !Le communiste résistant anti-fasciste qui se fait fusiller au Mont Valérien est aussi « dégueulasse » que le nazi qui l'assassine ? Bravo. Oui juste une petite erreur, il s'est trompé de côté du fusil. Ils sont vraiment con ces antifas. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Bill Fassinou Envoyé par En mai 2017, Devon Arthurs, utilisateur du site et membre de la division Atomwaffen, a assassiné deux camarades de chambre à Tampa, en Floride. 1 1 Sans doute un déséquilibré, il faut arrêter avec tous ces amalgames qui veulent juste nous jeter les uns contre les autres. Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par ddoumeche Envoyé par Sans doute un déséquilibré, il faut arrêter avec tous ces amalgames qui veulent juste nous jeter les uns contre les autres.



The shooter, police said, was their roommate, 18-year-old Devon Arthurs, later described as a former neo-Nazi who converted to Islam and shot the pair after they mocked him. The shooter, police said, was their roommate, 18-year-old Devon Arthurs, later described as aneo-Nazi who converted to Islam and shot the pair after they mocked him. The bushy-haired Arthurs arrived at 8:13 p.m. He has spent more than a year at the Florida State Hospital in Chattahoochee, undergoing treatment to make him competent to face trial. The bushy-haired Arthurs arrived at 8:13 p.m. He has spentat the Florida Statein Chattahoochee, undergoing treatment to make him competent to face trial. A judge will likely appoint a local mental health expert to assess whether Arthurs is, indeed, well enough to understand the proceedings and to assist his defense attorneys. An order in his court file directs jail personnel to continue administering any medication that Arthurs is prescribed. A judge will likely appoint a local mental health expert to assess whether Arthurs is, indeed, well enough to understand the proceedings and to assist his defense attorneys. An order in his court file directs jail personnel to continue administering any medication that Arthurs is prescribed. During an interrogation, he said he had shot the pair because they were neo-Nazis and they had ridiculed his conversion to Islam. During an interrogation, he said he had shot the pairand they had https://www.tampabay.com/news/public...ital-20190326/



Donc voilà a priori, y'a déjà des choses de fausses en fouillant un peu... 0 0 Si j'en crois l'un des premiers résultats sur lequel je tombe, l'information semble être malhonnête.Donc voilà a priori, y'a déjà des choses de fausses en fouillant un peu... Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Neckara Envoyé par Si j'en crois l'un des premiers résultats sur lequel je tombe, l'information semble être malhonnête.



La phase 1 de Youri Bezmenov est presque complète 0 0 Un néonazi se convertissant à l'Islam, ce pauvre garçon avait pété un fusible. C'est comme si l'extrême-gauche laïque ou le larbor soutenaient les ayathollah ou les écolos soutenaient le nucléaire, nous viverions une période de profonds désordres.La phase 1 de Youri Bezmenov est presque complète Expert éminent sénior https://www.developpez.com



Par contre, comme d'habitude, ils n'ont aucun respect des lois, et cela se transforme en chasse aux sorcières. Ce qui ne facilite en rien le travail de la Justice, et peut même mettre en danger la vie d'innocents.



Il ne passe quoi si un des e-mail utilisé vient d'un compte hacké ? Il ne passe quoi si la personne a plusieurs homonymes ? Il se passe quoi si la personne usurpait une identité, ou en a créé une fausse correspondant à une existent ? Il se passe quoi si quelques comptes correspondaient à des journalistes, chercheurs, ou policiers qui regardaient les activités du site dans le cadre de leur activité ? Il se passe quoi si une personne malhonnête insère des fausses informations ou si une autre se trompe dans son investigation pour retrouver les identités réelles ?



Ce sont des sacrifices qu'on est prêt à faire au nom de la Bonne Cause ?



Faut pas se leurrer, ce n'est pas une victoire de la Vertu contre le Mal, mais une bataille entre deux idéologies, toutes aussi dégueulasse l'une que l'autre. Cela n'a rien pour me réjouir, cela n'a pour effet que de radicaliser encore plus chaque côté, et on a vu ce que cela a donné entre 1929 et 1933… 1 2 Pour le reste les média américains, les antifa, et autres associations ont tellement hurlé au loup et menti sur ce genre de sujet, que je ne saurais même pas dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Ils ont gagné… maintenant quand ils dénoncent des vrais nazi, on ne sait plus si on doit les croire ou non.Par contre, comme d'habitude, ils n'ont aucun respect des lois, et cela se transforme en chasse aux sorcières. Ce qui ne facilite en rien le travail de la Justice, et peut même mettre en danger la vie d'innocents.Il ne passe quoi si un des e-mail utilisé vient d'un compte hacké ? Il ne passe quoi si la personne a plusieurs homonymes ? Il se passe quoi si la personne usurpait une identité, ou en a créé une fausse correspondant à une existent ? Il se passe quoi si quelques comptes correspondaient à des journalistes, chercheurs, ou policiers qui regardaient les activités du site dans le cadre de leur activité ? Il se passe quoi si une personne malhonnête insère des fausses informations ou si une autre se trompe dans son investigation pour retrouver les identités réelles ?Ce sont des sacrifices qu'on est prêt à faire au nom de la Bonne Cause ?Faut pas se leurrer, ce n'est pas une victoire de la Vertu contre le Mal, mais une bataille entre deux idéologies, toutes aussi dégueulasse l'une que l'autre. Cela n'a rien pour me réjouir, cela n'a pour effet que de radicaliser encore plus chaque côté, et on a vu ce que cela a donné entre 1929 et 1933… Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par el_dge Envoyé par Donc l’avènement du nazisme est dû aux anti-nazis ? Ah ouais pas mal, encore une logique de la pensée complexe !



Les batailles en pleine rues ont fait monté l'insécurité et a fatigué l'opinion publique qui voulait, entre autre, une personne capable de régler ce problème.



C'est d'ailleurs, toute proportion gardée, ce qui s'est passée en lors des élections de 2016 en Amérique. Trump n'aurait jamais gagné si ses opposants n'avaient pas été aussi agressifs, se tirant par là même constamment des balles dans le pied. Il a gagné énormément de votes parce que ses opposants qualifiaient tout le monde de racistes/homophobes/sexistes/… d'une part décomplexant ceux qui l'étaient, et d'autre par s'attirant la sympathie des autres qui se faisaient insulter de la sorte.



Pareil, les sites conspirationnistes n'auraient jamais eu le succès qu'ils ont aujourd'hui, si les médias n'avaient de cesse de faire du travail de faible qualité sans vérifier l'information ou en mentant délibérément. Fox News ne serait jamais ce qu'il est aujourd'hui, si les autres médias ne s'étaient pas fait rattrapés par leurs mensonges/biais, et n'avaient pas persisté envers et contre tout. On ne pardonne pas à ceux qui trahissent notre confiance, d'autant plus quand ils se revendiquent de la vertu et ont une réputation de qualité. En revanche, on est plus tolérant envers ceux qui n'ont pas cette image. On sait que Fox News raconte de la merde, donc on est plus tolérant quand il le fait, cela ne surprend pas. On n'est trahi que par ceux à qui on fait confiance.



C'est tout bonnement des phénomènes de réactances.



Envoyé par el_dge Envoyé par Le communiste résistant anti-fasciste qui se fait fusiller au Mont Valérien est aussi « dégueulasse » que le nazi qui l'assassine ? Bravo. Oui juste une petite erreur, il s'est trompé de côté du fusil. Ils sont vraiment con ces antifas.



Sachant que les premiers datent de 1941, on est bien en dehors des dates que je cite, mais passons.



Les communistes en France étaient les idiots utiles du régime soviétique. Faut voir ce que cela aurait donné une fois au pouvoir…



Tes gentils communistes, tu savais que c'était les allier des nazis au début de la seconde guerre mondiale ?

Tu savais qu'ils ont aussi commis leurs lots de petits massacres, et n'ont rien eu à envier aux nazis ?

Puis bon, ils étaient aussi l'une des raisons pour laquelle on n'a pas pu libérer Auschwiz dès 1943, l’insurrection était pourtant prête dès 1940.

C'est aussi marrant de massacrer des intellectuels polonais dans une forêt, puis d'accuser les méchants nazi. Mieux, on invite les résistants polonais pour fêter la libération d'une ville polonaise… et on en profite pour les massacrer...



Les communistes étaient tellement gentils que la 9ème et 12ème armée allemande, au lieu de se rendre ou de fuir, ont préféré percer les lignes soviétiques et établir un corridor pour sauver les civils afin qu'ils puissent se rendre auprès des alliés. D'ailleurs, les polonais ont aussi adorés vivre sous le joug communiste, de même que les Hongrois avec leur monument à la gloire (des victimes) du communisme à Prague.



Faut pas non plus oublier qu'actuellement, les antifa, c'est ceux qui tabassent leur opposition politique (tout ce qui est plus à droite que l'extrême-gauche) dans la rue et est actuellement une organisation terroriste domestique en Amérique. Faut pas oublier leur idéologie raciste et sexiste. Faut-il rappeler ce qu'il s'est passé à Evergreen en 2016 (de tête) ? Faut-il rappeler ce qu'il s'est passé sur plusieurs campus nord-américains ? Faut-il parler des campagnes de doxxing, harcèlement, harcèlement physiques, et guets-apens ? Mais ça les média français en ont rien à foutre.



Au prétexte qu'ils s'attaquent à des méchants, il faudrait fermer les yeux et nier l'humanité et les droits des méchants ?

Mais mon petit gars, tout le monde est un méchant à leurs yeux. Si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux.



Mais bon, c'est toujours une bonne idée de réduire au silence toute opposition politique. 0 2 Cela a en effet grandement contribué à la radicalisation des deux côtés, partiellement par effets de réactances.Les batailles en pleine rues ont fait monté l'insécurité et a fatigué l'opinion publique qui voulait, entre autre, une personne capable de régler ce problème.C'est d'ailleurs, toute proportion gardée, ce qui s'est passée en lors des élections de 2016 en Amérique. Trump n'aurait jamais gagné si ses opposants n'avaient pas été aussi agressifs, se tirant par là même constamment des balles dans le pied. Il a gagné énormément de votes parce que ses opposants qualifiaient tout le monde de racistes/homophobes/sexistes/… d'une part décomplexant ceux qui l'étaient, et d'autre par s'attirant la sympathie des autres qui se faisaient insulter de la sorte.Pareil, les sites conspirationnistes n'auraient jamais eu le succès qu'ils ont aujourd'hui, si les médias n'avaient de cesse de faire du travail de faible qualité sans vérifier l'information ou en mentant délibérément. Fox News ne serait jamais ce qu'il est aujourd'hui, si les autres médias ne s'étaient pas fait rattrapés par leurs mensonges/biais, et n'avaient pas persisté envers et contre tout. On ne pardonne pas à ceux qui trahissent notre confiance, d'autant plus quand ils se revendiquent de la vertu et ont une réputation de qualité. En revanche, on est plus tolérant envers ceux qui n'ont pas cette image. On sait que Fox News raconte de la merde, donc on est plus tolérant quand il le fait, cela ne surprend pas. On n'est trahi que par ceux à qui on fait confiance.C'est tout bonnement des phénomènes de réactances.J'ai bien parlé d'idéologie dégueulasse.Sachant que les premiers datent de 1941, on est bien en dehors des dates que je cite, mais passons.Les communistes en France étaient les idiots utiles du régime soviétique. Faut voir ce que cela aurait donné une fois au pouvoir…Tes gentils communistes, tu savais que c'était les allier des nazis au début de la seconde guerre mondiale ?Tu savais qu'ils ont aussi commis leurs lots de petits massacres, et n'ont rien eu à envier aux nazis ?Puis bon, ils étaient aussi l'une des raisons pour laquelle on n'a pas pu libérer Auschwiz dès 1943, l’insurrection était pourtant prête dès 1940.C'est aussi marrant de massacrer des intellectuels polonais dans une forêt, puis d'accuser les méchants nazi. Mieux, on invite les résistants polonais pour fêter la libération d'une ville polonaise… et on en profite pour les massacrer...Les communistes étaient tellement gentils que la 9ème et 12ème armée allemande, au lieu de se rendre ou de fuir, ont préféré percer les lignes soviétiques et établir un corridor pour sauver les civils afin qu'ils puissent se rendre auprès des alliés. D'ailleurs, les polonais ont aussi adorés vivre sous le joug communiste, de même que les Hongrois avec leur monument à la gloire (des victimes) du communisme à Prague.Faut pas non plus oublier qu'actuellement, les antifa, c'est ceux qui tabassent leur opposition politique (tout ce qui est plus à droite que l'extrême-gauche) dans la rue et est actuellement une organisation terroriste domestique en Amérique. Faut pas oublier leur idéologie raciste et sexiste. Faut-il rappeler ce qu'il s'est passé à Evergreen en 2016 (de tête) ? Faut-il rappeler ce qu'il s'est passé sur plusieurs campus nord-américains ? Faut-il parler des campagnes de doxxing, harcèlement, harcèlement physiques, et guets-apens ? Mais ça les média français en ont rien à foutre.Au prétexte qu'ils s'attaquent à des méchants, il faudrait fermer les yeux et nier l'humanité et les droits des méchants ?Mais mon petit gars, tout le monde est un méchant à leurs yeux. Si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux.Mais bon, c'est toujours une bonne idée de réduire au silence toute opposition politique. Poster une réponse Signaler un problème

