ABBYY organise le TechExchange 2019, une conférence dédiée aux développeurs et éditeurs de logiciel, Le 21 novembre à Paris 10PARTAGES 7 0 ABBYY est une multinationale qui fournit des logiciels de reconnaissance optique de caractères (FineReader), de capture de documents et des logiciels d'enseignement assisté par ordinateur pour micro-ordinateurs et appareils mobiles.



Le spécialiste est à l'origine de technologie de machine learning comme FlexiCapture. Cette dernière s'adresse aux entreprises qui peinent à capturer et transformer les contenus non structurés des documents, formulaires et courriers, en données structurées signifiantes afin d'automatiser leurs opérations dans le cloud ou sur site. Tous les documents en lien avec les résultats et l'expérience client sont concernés : factures, réclamations, ouverture de compte, documents d'enregistrement de nouveau client, bons de commande, lettres de transport et contrats.



Pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, ou qui veulent en savoir plus sur ses technologies, la structure lance le TechExchange 2019 ce 21 novembre à Comet Place des Victoires (Paris) une journée consacrée à ses partenaires et à la présentation des dernières technologies de reconnaissance de caractères, de capture de données et de solutions Content IQ. Les experts d'ABBYY présenteront les nouvelles technologies basées sur le Deep et Machine Learning et les nouveaux SDK intégrables dans vos technologies. L'inscription est gratuite.



Une conférence qui espère atteindre plusieurs objectifs :

permettre aux intéressés de profiter des experts ABBYY sur place, de poser leurs questions, partager les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ainsi que les idées afin de pouvoir repartir avec les conseils et l'expertise d'ABBYY ;

profiter de cette conférence pour vous tenir informés des dernières technologies et solutions ABBYY basées sur l'intelligence artificielle, des dernières API disponibles dans les nouvelles versions de vos produits, des services cloud et des technologies mobiles ;

découvrir comment tirer parti des nouvelles technologies et des possibilités d'intégration avec vos solutions.





Début des programmes avec l'OCR



Le début des programmes est prévu pour 10h15 avec la keynote Technologies intelligentes - Intelligence artificielle et apprentissage automatique en OCR et saisie de données. Il sera question ici de présenter en trois quarts d'heure des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique et la manière dont elles peuvent aider les clients ABBYY en fournissant des données, du contenu et un contexte plus précis. Les personnes qui participeront à cet évènement en sauront un peu plus sur ce qui est «sous le capot».



Le logiciel OCR (Optical Character Recognition pour les anglophones ou Reconnaissance Optique de Caractères) est doté d’une fonction de reconnaissance optique des caractères, plus ou moins perfectionnée, qui permet de transformer le format de tous les fichiers non modifiables. Le choix de la meilleure solution dépendra donc de ce que vous souhaitez en faire.



Quels que soient les besoins de votre entreprise, il est nécessaire de s’assurer que la solution choisie possède les meilleures fonctionnalités de base. Être bien conseillé est essentiel pour se repérer parmi la multitude de logiciels gratuits ou payants du secteur.



L'avantage des logiciels OCR, est qu'ils facilitent la recherche et manipulation de données. De plus, la saisie de données devient plus rapide et contribue à la hausse de la productivité de vos collaborateurs. Pour finir, ils peuvent apporter une aide précieuse aux personnes non ou malvoyantes en décodant les textes de documents scannés ou imprimés.



Le SDK FlexiCapture sera également de la partie



Juste après, ABBYY va faire la présentation des nouvelles technologies de capture de données et introduire le nouvel SDK FlexiCapture.



Il faut noter qu'ABBYY teste l'application à FlexiCapture de la technologie de traitement du langage naturel en vue d'étendre les fonctionnalités de capture aux documents non structurés. Les données non structurées seront ainsi plus faciles à comprendre, analyser et utiliser grâce à la structuration permise par la classification des contenus et l'extraction logique d'entités.



Cette nouvelle version propose d'autres améliorations de performance :

gain de 50 % du niveau de performance global de la plateforme FlexiCapture 12.3 pour les petits lots (3 à 5 pages) et de 10 % pour les lots importants (100 pages) ;

meilleure qualité d'extraction des données des factures grâce au réseau neuronal modernisé ;

meilleurs taux d'extraction et meilleure qualité de traitement des tableaux complexes grâce à de nouvelles méthodes de machine learning.





Autres thèmes abordés



ABBYY va également présenter Mobile Capture et ABBYY Mobile Web Capture, les deux nouveaux SDK de data capture pour application mobile. Cette session fournira des exemples de cas d'utilisation et sur la manière d'intégrer les SDK dans un projet plus global.



Il est prévu un échange sur le thème OCR et classification basée sur l’IA : ce que vous devez savoir sur le nouveau FineReader Engine. Ici, les participants vont profiter d'explication et Démo en direct des fonctionnalités de la dernière version du SDK ABBYY FineReader Engine v12. ABBY va aborder l’utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour obtenir des résultats d’OCR et de classification plus performants - avec moins de training et moins de développement. Vous pourrez alors découvrir les nouvelles fonctionnalités en action.



La journée va se solder par un cocktail dinatoire à 17h45.



En savoir plus et s'inscrire gratuitement ABBYY est une multinationale qui fournit des logiciels de reconnaissance optique de caractères (FineReader), de capture de documents et des logiciels d'enseignement assisté par ordinateur pour micro-ordinateurs et appareils mobiles.Le spécialiste est à l'origine de technologie de machine learning comme FlexiCapture. Cette dernière s'adresse aux entreprises qui peinent à capturer et transformer les contenus non structurés des documents, formulaires et courriers, en données structurées signifiantes afin d'automatiser leurs opérations dans le cloud ou sur site. Tous les documents en lien avec les résultats et l'expérience client sont concernés : factures, réclamations, ouverture de compte, documents d'enregistrement de nouveau client, bons de commande, lettres de transport et contrats.Pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, ou qui veulent en savoir plus sur ses technologies, la structure lance le TechExchange 2019 ce 21 novembre à Comet Place des Victoires (Paris) une journée consacrée à ses partenaires et à la présentation des dernières technologies de reconnaissance de caractères, de capture de données et de solutions Content IQ. Les experts d'ABBYY présenteront les nouvelles technologies basées sur le Deep et Machine Learning et les nouveaux SDK intégrables dans vos technologies. L'inscription est gratuite.Une conférence qui espère atteindre plusieurs objectifs :Le début des programmes est prévu pour 10h15 avec la keynote. Il sera question ici de présenter en trois quarts d'heure des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique et la manière dont elles peuvent aider les clients ABBYY en fournissant des données, du contenu et un contexte plus précis. Les personnes qui participeront à cet évènement en sauront un peu plus sur ce qui est «sous le capot».Le logiciel OCR (pour les anglophones ou Reconnaissance Optique de Caractères) est doté d’une fonction de reconnaissance optique des caractères, plus ou moins perfectionnée, qui permet de transformer le format de tous les fichiers non modifiables. Le choix de la meilleure solution dépendra donc de ce que vous souhaitez en faire.Quels que soient les besoins de votre entreprise, il est nécessaire de s’assurer que la solution choisie possède les meilleures fonctionnalités de base. Être bien conseillé est essentiel pour se repérer parmi la multitude de logiciels gratuits ou payants du secteur.L'avantage des logiciels OCR, est qu'ils facilitent la recherche et manipulation de données. De plus, la saisie de données devient plus rapide et contribue à la hausse de la productivité de vos collaborateurs. Pour finir, ils peuvent apporter une aide précieuse aux personnes non ou malvoyantes en décodant les textes de documents scannés ou imprimés.Juste après, ABBYY va faire la présentation des nouvelles technologies de capture de données et introduire le nouvel SDK FlexiCapture.Il faut noter qu'ABBYY teste l'application à FlexiCapture de la technologie de traitement du langage naturel en vue d'étendre les fonctionnalités de capture aux documents non structurés. Les données non structurées seront ainsi plus faciles à comprendre, analyser et utiliser grâce à la structuration permise par la classification des contenus et l'extraction logique d'entités.Cette nouvelle version propose d'autres améliorations de performance :ABBYY va également présenter Mobile Capture et ABBYY Mobile Web Capture, les deux nouveaux SDK de data capture pour application mobile. Cette session fournira des exemples de cas d'utilisation et sur la manière d'intégrer les SDK dans un projet plus global.Il est prévu un échange sur le thème. Ici, les participants vont profiter d'explication et Démo en direct des fonctionnalités de la dernière version du SDK ABBYY FineReader Engine v12. ABBY va aborder l’utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour obtenir des résultats d’OCR et de classification plus performants - avec moins de training et moins de développement. Vous pourrez alors découvrir les nouvelles fonctionnalités en action.La journée va se solder par un cocktail dinatoire à 17h45. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Technicien support réseaux et systèmes week end (H/F) ↳ Item Services - Rhône Alpes - Saint-Priest (69800) Gestionnaire D'applications (f/h) ↳ Expectra - Rhône Alpes - Savigneux (42600) Testeur Système d'Information (H/F) ↳ Efluid - Lorraine - Metz (57000) Voir plus d'offres