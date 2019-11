Mark Text : un éditeur Markdown simple et élégant axé sur la rapidité et la convivialité selon son développeur Disponible pour macOS, Windows et Linux 0PARTAGES 3 0 Mark Text est un éditeur Markdown à l'interface simple affichant une prévisualisation en temps réel grâce au moteur de rendu Snabbdom. Mark Text est un projet open source publié sous licence MIT. C’est un éditeur Markdown proposant une prévisualisation en temps réel, gratuit et open source, qui prend en charge CommonMark Spec et GitHub Flavored Markdown Spec. C’est un éditeur de texte concis, dédié à l'amélioration de l'efficacité de votre écriture. Mark Text est toujours en développement, mais vous pouvez le télécharger et l’essayer.



Mark Text est un nouvel éditeur Markdown multiplateforme. Il est disponible en open source et gratuitement sur les systèmes d’exploitation macOS, Windows et Linux. Il propose une interface minimaliste et sans distraction, ce qui permet de se concentrer sur sa rédaction, sans pour autant perdre en fonctionnalités. Il est conçu pour être simple, élégant et axé sur la rapidité et la confidentialité. Il a été créé et publié sous licence MIT par Luo Ran (@jocs), qui le maintient également. Le projet est aussi parrainé par Patreon et OpenCollective.





En effet, Markdown est un langage de balisage léger créé en 2004 par John Gruber en collaboration avec d'Aaron Swartz. Son but est d'offrir une syntaxe facile à lire et à écrire. Un document balisé par Markdown peut être lu en l'état sans donner l’impression d'avoir été balisé ou formaté par des instructions particulières. Un document balisé par Markdown peut être converti vers HTML, PDF ou vers d'autres formats. La syntaxe de Markdown est influencée par de nombreux filtres de conversion de texte existants vers HTML dont Setext, atx, Textile, ect.



Mark Text propose un thème sombre et un thème clair et peut être utilisé aussi bien pour saisir du texte que pour écrire du code source. Il réagit instantanément à la syntaxe que vous utilisez afin de générer le bon rendu qui va bien grâce au moteur Snabbdom. Autrement dit, Mark Text adapte automatiquement son interface à la syntaxe utilisée pour afficher la prévisualisation adéquate en temps réel. De plus, si vous faites usage des emojis, vous serez peut-être content d’apprendre que Mark Text prend en charge l’autocomplétion des emojis.



En plus de proposer deux thèmes, fond blanc ou fond noir, il vous permet de basculer en mode « Typewriter » pour l’utiliser comme une simple machine à écrire, ou en mode « Source Code » pour disposer d’une numérotation des lignes et écrire votre code. De même, Mark Text dispose d'un mode « Focus » vous permettant de vous concentrer sur l'écriture d'un paragraphe précis et propose d'exporter vos travaux au format HTML ou PDF. D’un autre côté, le module de coloration syntaxique reconnaît de nombreux langages de programmation. Selon les explications fournies par son créateur sur la page GitHub et le site Web du projet, Mark Text dispose des caractéristiques suivantes :



il prend en charge la prévisualisation en temps réel (WYSIWYG) et dispose d’une interface claire et simple pour offrir une expérience d'écriture sans distraction ;

il prend en charge les spécifications CommonMark, GitHub Flavored Markdown, etc.

il prend en charge les extensions Markdown comme les expressions mathématiques (KaTeX) et les émoticônes ;

clôture de code pour toutes les langues populaires ;

il prend en charge les paragraphes de support et les raccourcis de style en ligne pour améliorer votre efficacité d'écriture ;

il prend en charge différents modes d'édition et thèmes : mode code source, mode machine à écrire, mode focus ;

il vous permet d’exporter vos fichiers en HTML ou en PDF.

À la question de savoir pourquoi écrire encore un autre éditeur Markdown, Luo Ran, auteur de Mark Text, a répondu qu’aucun de ceux qui existent ne répond pleinement à ses besoins. « Il y a de nombreux éditeurs Markdown et ils ont tous leurs propres mérites, certains ont des caractéristiques que d'autres n'ont pas. Il est difficile de satisfaire les besoins de chaque utilisateur Markdown », a-t-il déclaré. Selon lui, Mark Text utilise un DOM virtuel pour le rendu des pages, ce qui présente l'avantage supplémentaire d'être très efficaces et d'être open source.



« De cette façon, toute personne qui aime rédiger et écrire peut utiliser Mark Text. Nous espérons que Mark Text sera en mesure de satisfaire chaque utilisateur de Markdown autant que possible. Bien que la dernière version de Mark Text ne soit pas encore parfaite, nous essaierons de le rendre le mieux possible », a-t-il conclu.



