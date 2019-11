Facebook tient tête aux menaces de démantèlement en transformant sa marque en Majuscules Afin de distinguer la société Facebook du réseau social de l'entreprise du même nom 39PARTAGES 3 0 Facebook est incontestablement le réseau social le plus utilisé dans le monde depuis plusieurs années maintenant. Cela s’est fait notamment grâce aux rachats de diverses plateformes de médias sociaux phares tels que Whatsapp et Instagram. Ces deux plateformes, en plus de l’application Facebook et de la messagerie instantanée Facebook Messenger, font de Facebook la plus grande entreprise de réseaux sociaux dans le monde. Aujourd’hui, pour dissocier sa marque de ses produits, l’entreprise a choisi de réinventer son image de marque.



Il y a quinze ans, Facebook a commencé en tant qu’une application unique. Aujourd’hui, l’entreprise dispose pas moins de quatre applications phares qui aident les personnes à communiquer avec leurs amis et leur famille, à trouver des communautés et à développer leurs activités partout dans le monde. Facebook possède l’application Facebook et la messagerie instantanée Messenger. De plus, il possède aussi l’application de messagerie instantanée



Cependant, Facebook a toujours utilisé la marque verbale de son réseau social pour représenter l'entreprise dans son ensemble, ce qui peut être source de confusion entre la marque et le produit. Pour arranger cela, l’entreprise, qui est désormais beaucoup plus étendue en tant que marque mère, a jugé qu’il est temps de se distinguer du réseau social sur lequel elle était construite. Elle possède également Instagram et WhatsApp et veut que tout le monde le sache. Elle a donc pensé à la création d’une nouvelle image de marque et un nouveau logo pour l’entreprise.



Le géant des médias sociaux a créé une nouvelle image de marque et un nouveau logo pour Facebook afin de distinguer la société Facebook du réseau social populaire de l'entreprise du même nom. Le nouveau logo est le mot Facebook épelé par opposition au “f” blanc ou bleu que Facebook utilise depuis des années. L’entreprise a dévoilé le nouveau logo cette semaine et il est censé être utilisé dans les prochaines semaines dans les produits et les supports marketing de Facebook. Les applications comme Whatsapp et Instagram montrent déjà les signes de ce changement.





En effet, le logo dit simplement “Facebook”, mais dans une police vraiment fade et générique qui semble pouvoir tenir sur une carte de crédit. Dans la même dynamique, un GIF affiche la marque verbale en différentes couleurs pour représenter les différentes marques, bleu pour Facebook proprement dit, vert pour WhatsApp, rose pour Instagram, et ainsi de suite. Le nouveau logo utilise une typographie personnalisée et selon l’entreprise, il est « conçu pour donner de la clarté », dans le but de créer une « distinction visuelle entre l'entreprise et l'application ».



« Aujourd'hui, lorsque les gens entendent Facebook, ils pensent à l'application Facebook. Il posait un défi de conception unique. Nous avons besoin du mot-symbole pour établir une distinction visuelle avec l'application Facebook et permettre une connexion plus claire à l'ensemble des technologies. Le nouveau système de marque utilise une typographie personnalisée, des angles arrondis, un suivi ouvert et une capitalisation afin de créer une distinction visuelle entre l'entreprise et l'application ».



Dans les prochaines semaines, le nouveau logo devrait apparaître dans des endroits comme l'écran de connexion et la page de configuration d'Instagram et WhatsApp. Facebook a commencé cet effort plus tôt cette année lorsqu’il a ajouté “Instagram from Facebook” et “WhatsApp from Facebook” aux deux applications, mais la nouvelle marque rend le message encore plus prononcé. Il a expliqué que l'objectif d'inclure ces liens est de faire savoir aux gens que ses applications ont "une infrastructure partagée" et s'appuient sur plusieurs équipes identiques.



Selon Antonio Lucio, directeur du marketing de Facebook, les gens devraient savoir quelles entreprises fabriquent les produits qu'ils utilisent. Ainsi, le but de cette initiative est de s'assurer que les utilisateurs de ces produits sachent qu'ils appartiennent à Facebook. « Toutes les recherches que nous avons menées auprès de la génération Z et des millénaires (génération Y) ont été très insistantes sur la nécessité de savoir d'où viennent leurs marques », a déclaré Antonio Lucio, dans une interview accordée à Bloomberg.





« Nous devons être plus transparents avec nos utilisateurs en montrant que tout vient de la même société », a-t-il ajouté. Selon Lucio, la plupart des gens ne savaient pas qu'Instagram et WhatsApp appartenaient à Facebook. Il a cité une étude de Pew selon laquelle 29 % seulement des Américains savaient que Facebook possédait les deux applications. D'après lui, quand les gens le découvrent finalement, cela améliore leur perception de Facebook en tant que société. « Quand ils le savent, l'appréciation globale de la famille Facebook grandit réellement », a-t-il déclaré.



Cela dit, certains estiment que l’entreprise a commencé par mettre de l’ordre dans ses affaires internes pour tenter d’échapper aux menaces de démantèlement qui pèsent sur elle depuis l’année dernière. Plusieurs appels au démantèlement du géant des réseaux sociaux ont lieu au cours de l’année comme celui de



Elizabeth Warren a accusé plus tôt dans l’année Facebook et d’autres entreprises de ce genre d’user de pratiques anticoncurrentielles. « Ce qui serait vraiment “pouilleux”, c'est si nous ne réparons pas un système corrompu qui permet à des entreprises géantes comme Facebook de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles illégales, de porter atteinte aux droits des consommateurs en matière de protection de la vie privée et de s'acquitter à répétition de leur responsabilité à protéger notre démocratie », avait-elle écrit sur Twitter en début d’année.



De plus, Facebook pourrait certainement avoir besoin d'un coup de pouce après des années de lutte contre les campagnes de désinformation et la mauvaise gestion des données des utilisateurs privés. Facebook fait actuellement l'objet d'une enquête pour une concurrence potentiellement étouffante



Cette réputation ternie signifie également que si l'alignement de WhatsApp et Instagram avec Facebook peut améliorer l'image globale de l'entreprise, cela pourrait avoir un effet négatif sur certaines des marques. Selon Lucio, l'association de Facebook à Instagram ne présente aucune différence sur la façon dont un utilisateur se sent par rapport à Instagram. Cependant, cette même association a un impact négatif sur la perception qu'ont les utilisateurs de WhatsApp parce que l'application de messagerie est censée être un lieu de communication sûr et privé.



Le bilan de Facebook en matière de protection de la vie privée n'est pas très bon. Toutefois, Lucio a déclaré que Facebook ne cherchait pas à échapper aux problèmes auxquels il est confronté, mais qu’il est dans une dynamique de séparer ses produits de la marque de l’entreprise. Selon lui, un tel changement de marque pourrait prendre de cinq à dix ans. Antonio Lucio a également déclaré à Bloomberg que Facebook avait envisagé de changer son nom, ainsi que d'autres moyens de distinguer la société mère de son réseau social de base.



En fin de compte, Facebook a décidé de conserver le nom. Ils ne voulaient pas que l’on ait l'impression que Facebook essayait de fuir les problèmes associés à sa marque. « Cela aurait été perçu comme un mensonge par le reste du monde. Nous voulons faire face à ce à quoi nous devons faire face », a déclaré Lucio. Selon le communiqué que l’entreprise a fait cette semaine sur le changement de son logo, le système de marque est né de la volonté d'être clair, empathique et à créer de l'espace pour que les histoires des gens puissent transparaître. « Au fur et à mesure que l'entreprise continue d'évoluer, nous espérons que cette marque pourra nous aider à mieux communiquer les progrès que nous faisons », a-t-elle conclu.



