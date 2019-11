L'industrie chinoise des semi-conducteurs dépend largement de la technologie américaine, mais la Chine travaille depuis longtemps pour assurer son autonomie sur le plan technologique. Dans le sillage de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la Chine semble tenir compte des appels urgents à se sevrer des semi-conducteurs et de la propriété intellectuelle des États-Unis et à accélérer sa propre industrie des semi-conducteurs - ce qui, selon certains, pourrait nuire aux intérêts américains à long terme.C’est dans ce contexte que Pékin a récemment lancé la création d’un fonds pour les semi-conducteurs soutenu par l'État, pour faire progresser ses initiatives nationales en matière de semi-conducteurs et réduire sa dépendance à la technologie américaine. Le fonds s'élève actuellement à 204 milliards de yuans (28,9 milliards de dollars) et est le deuxième du genre, le premier ayant été lancé en 2014 pour soutenir d'importantes initiatives de fabrication de puces.La Chine est le plus grand consommateur de semi-conducteurs au monde et Bloomberg rapporte que la Chine importe pour environ 200 milliards de dollars de semi-conducteurs américains par an. Ces dernières années, la Chine a pris des mesures pour stimuler sa propre industrie de semi-conducteurs, mais les tensions entre les États-Unis et la Chine ont rappelé à Beijing l'urgence de s’affranchir du système d’approvisionnement actuel.Source : The Wall Street JournalQu’en pensez-vous ?