Vers la fermeture de Yahoo Groups : Yahoo s'apprête à supprimer tous les contenus publiés sur la plateforme Qui fut jadis considérée comme le numéro un des communautés virtuelles 0PARTAGES 5 0 Présent depuis plus de 18 ans (2001) sur la toile, Yahoo Groups, autrefois considéré comme étant numéro un des communautés virtuelles, ne sera plus qu’un souvenir pour les utilisateurs. Yahoo Groups a été créé dans le but de « tisser des liens, rester en contact, partager des idées et discuter de leurs centres d’intérêt au moyen d’outils de courrier électronique et Web populaires ». Cette initiative a été bien accueillie par les internautes, car neuf années plus tard, après recensement, Yahoo a déclaré avoir atteint 115 millions d’utilisateurs. Ce qui naturellement a permis à cette grande entreprise américaine de signer des contrats juteux avec plusieurs opérateurs de part et d’autre de la planète pour la préinstallation d’application Yahoo.



En 2017, Verizon Communication, une entreprise de télécommunication, rachète Yahoo, ce ne qui ne laissait présager aucun avenir pour un Yahoo Groups déjà en train de mourir. L'annonce de la filiale de Verizon est donc une suite logique. En effet, Yahoo a récemment annoncé qu'il ne serait plus possible de téléverser du contenu sur Yahoo Groups à partir du 28 octobre 2019. Et d'ajouter qu'à compter du 14 décembre, tout contenu sera définitivement supprimé. Cependant, les utilisateurs auront la possibilité de sauvegarder leurs fichiers sur d’autres plateformes.





Les utilisateurs de Yahoo Groups seront redirigés vers une page Web Yahoo avec les instructions de téléchargement de photos et d’autres fichiers dans le groupe auquel il appartient. Une option pour la demande de téléchargement de toutes les données Yahoo est aussi disponible sur cette même page Web. Mais il est impératif de le faire bien avant la date butoir susmentionnée, car la demande peut prendre jusqu'à 30 jours pour que le traitement soit terminé et que le téléchargement soit disponible. Yahoo a toutefois rassuré ses utilisateurs en déclarant qu'ils pourront toujours communiquer avec leurs groupes par courriel et chercher des groupes privés sur le site.



Que pensez-vous de cette annonce ? Utilisez-vous encore Yahoo Groups ? Pourquoi ?



