Le PDG de la Bank of America affirme que la banque a économisé 2 milliards de dollars par an En construisant son propre service cloud 2PARTAGES 3 0 Bank of America (BofA) a annoncé la semaine dernière ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2019. La banque a dépassé les estimations de Wall Street, mais ce qui a le plus retenu l’attention lors de l’annonce des résultats, c’est les propos de son PDG, Brian Moynihan. Il a déclaré que Bank of America a su se passer des grandes entreprises du cloud computing de la Silicon Valley, notamment Amazon et Google, en construisant et en exploitant sa propre infrastructure de cloud computing. Cela a permis à la banque d’économiser 2 milliards de dollars par an.



C’est un pari tenu pour Brian Moynihan, PDG de Bank of America (BofA). En 2013, la banque a décidé d’ignorer la tendance de Wall Street en construisant son propre logiciel de cloud privé plutôt que de sous-traiter à des sociétés comme Amazon, Microsoft et Google. Selon les propos de Brian Moynihan la semaine dernière lors de l'annonce des résultats du troisième trimestre 2019 de la société, l'investissement, y compris une charge de 350 millions de dollars en 2017, n'a pas été bon marché, mais il a porté ses fruits.



Plus précisément, BofA s’est lancée dans l’aventure du cloud privé en 2013. Toutefois, Moynihan a expliqué la semaine dernière que le travail n’a pas été facile et qu’en 2017, la banque a pris une charge de 350 millions de dollars en partie pour effectuer le passage à son nuage privé. Ces actions, Moynihan et les siens peuvent s’en réjouir aujourd’hui, car ils sont arrivés à réduire considérablement les dépenses de l’entreprise en ce qui concerne les infrastructures de cloud computing. Le PDG Brian Moynihan a qualifié les résultats obtenus de « spectaculaires ».



L'entreprise comptait autrefois 200 000 serveurs et environ 60 centres de données. Cette démarche a permis Brian Moynihan et ses collaborateurs de réduire le nombre de serveurs de l'entreprise de 200 000 à 70 000 et le nombre de centres de données de 60 à 23, ce qui s'est traduit par des économies de 2 milliards de dollars en infrastructure sur un an. Le mercredi passé, Moynihan a expliqué que de nombreux analystes avaient préalablement douté de la capacité de l'entreprise à réduire ses dépenses annuelles de plusieurs milliards de dollars.





Brian Moynihan, PDG de Bank of America (BofA)

La banque, qui dispose d'un budget annuel de 10 milliards de dollars, a fait toute une série d'investissements technologiques dans l'ensemble de ses nombreuses divisions, notamment les chatbots, les prêts hypothécaires automatisés et les améliorations apportées à son application mobile. Cependant, Moynihan a spécifiquement mis en vedette la décision de l'entreprise de contrer la tendance de Wall Street et de développer sa propre architecture cloud interne plutôt que de dépenser des millions pour des entreprises publiques comme Amazon, Microsoft et Google.



Selon Moynihan, BofA a fait des paris massifs sur des technologies qui ont eu des retombées considérables, y compris des milliards de dollars d'économies annuelles. « Il y a deux ans et demi, nous avons dit que nous fonctionnerions cette année avec 53 milliards de dollars et une variation des dépenses, et nous avons atteint ce chiffre. Nous avons réduit nos dépenses d'environ 40 %, soit de 2 milliards de dollars par an, sur notre épine dorsale », a déclaré Brian Moynihan mercredi lors de l’annonce des résultats de l’entreprise.



Une autre implication de ces efforts, Bank of America est désormais plus souple sur le plan opérationnel. Ses activités sont en hausse de 86 % pour les connexions mobiles et de 39 % pour les transactions par virement électronique, tandis que les paiements numériques ont augmenté de 29 % par rapport au troisième trimestre de 2017 pour atteindre 424 milliards de dollars. D’après Howard Boville, directeur de la technologie de BofA, cela a également induit une meilleure idée des interactions avec les clients, qui sont 26 millions chaque jour du côté des consommateurs.



D’après Boville, cela signifie que tout est surveillé, qu'il s'agisse d'une carte de guichet automatique qui ne fonctionne pas ou d'une transaction par carte de crédit qui prend un peu plus de temps à être approuvée. Il a déclaré à Business Insider que la banque économiserait 2,1 milliards de dollars en coûts d'infrastructure en 2019, dont une grande partie va provenir du transfert de la majorité de sa charge de travail des serveurs traditionnels sur site vers son cloud privé. D’après lui, les avantages et les réductions de coûts du cloud ne s’arrêtent pas là.



« Un cloud privé utilise essentiellement un logiciel pour regrouper le matériel existant d'un centre de données en une seule plateforme unifiée, ce qui permet une utilisation plus efficace de chaque serveur individuel, tout en facilitant l'accès des développeurs à leurs ressources et leur mise à niveau », a expliqué Boville. À l'heure actuelle, la banque estime que son cloud privé est de 25 à 30 % moins cher que les fournisseurs publics. Néanmoins, BofA est également consciente du fait que cela ne durera probablement pas éternellement.



Enfin, l'entreprise estime que l'architecture qu'elle a mise en place lui permettra d'exercer un effet de levier dans la négociation des contrats avec d'autres entreprises, un processus qui est déjà en cours.



Source : Business Insider



