Mozilla présente WebSocket Inspector, un nouvel inspecteur d'élément pour Firefox Prévu pour apparaître avec Firefox 71

L'équipe de développement de Firefox DevTools a présenté cette semaine WebSocket Inspector (Inspecteur WebSocket), un nouvel inspecteur d'élément pour Firefox, prévu pour être publié avec Firefox 71. La nouvelle fonctionnalité est disponible sous forme d'une API et permet de créer une connexion permanente entre un client et un serveur. Étant donné que l'API envoie et reçoit des données à tout moment, elle est principalement utilisée dans les applications nécessitant une communication en temps réel. Les développeurs peuvent déjà l'essayer dans Firefox Developer Edition. WebSocket Inspector est intégré à l'interface utilisateur du panneau « Réseau » dans DevTools.



Selon les développeurs de la fonctionnalité, bien qu'il soit possible de travailler directement avec l'API WS, certaines bibliothèques existantes sont utiles et permettent de gagner du temps. Ces bibliothèques peuvent vous aider en cas d'échec de connexion, de proxies, d'authentification et d'autorisation, d'évolutivité, et bien plus encore. L'inspecteur WS de Firefox DevTools supporte actuellement Socket.IO et SockJS, et d’après l’équipe de développement, d'autres supports seront bientôt pris en charge, notamment SignalR et WAMP.



WebSocket Inspector fait partie de l'interface utilisateur du panneau « Réseau » dans DevTools. L'on pouvait déjà filtrer le contenu pour les connexions WS ouvertes dans ce panneau, mais jusqu'à présent, il n'y avait aucune chance de voir les données réelles transférées à travers des trames WS. Lorsque vous cliquez sur une requête de WS, des détails de la requête HTTP sélectionnée s’affichent. L'interface utilisateur offre désormais un nouveau panneau « Messages » qui peut être utilisé pour inspecter les trames WS envoyées et reçues via la connexion WS sélectionnée.





Dans ce panneau « Messages », les données des trames WS envoyées sont affichées avec une flèche verte et les trames reçues sont affichées avec une flèche rouge. Pour vous concentrer sur des messages spécifiques, vous pouvez filtrer les trames. Les colonnes « Data » et « Time » sont visibles par défaut, mais vous pouvez personnaliser l'interface pour afficher davantage de colonnes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête.



La sélection d'un bloc dans la liste affiche un aperçu au bas du panneau « Messages ». Le nouvel inspecteur WebSocket pour le navigateur Firefox prend actuellement en charge Socket.IO, SockJS et le JSON simple, et d’après l’équipe de développement, plusieurs autres supports suivront bientôt, notamment SignalR et WAMP. Les données utiles basées sur ces protocoles sont analysées et affichées sous forme d'arborescence extensible pour une inspection facile. Toutefois, vous pouvez toujours voir les données brutes (telles qu'elles ont été envoyées sur le fil).





L'équipe de Firefox DevTools travaille toujours sur quelques points de cette version. On peut citer : une visionneuse de données binaires utiles, indiquant les connexions fermées ; plus de protocoles (SignalR et WAMP comme indiqué plus haut) et l'exportation de trames WS. En résumé, voici les principales fonctionnalités de l’API WS qui est prévue pour être livrée avec Firefox 71 :



L'inspecteur WebSocket fait partie de l'interface utilisateur du panneau « Réseau » présent dans DevTools. Il était déjà possible de filtrer le contenu des connexions WS ouvertes dans le panneau, mais vous pouvez maintenant voir les données réelles transférées via des trames WS ;

L'interface utilisateur WS offre maintenant un nouveau panneau « Messages » qui peut être utilisé pour inspecter les trames WS envoyées et reçues via la connexion WS sélectionnée ;

Les colonnes « Data » et « Time » sont visibles par défaut, mais vous pouvez personnaliser l'interface pour voir plus de colonnes en faisant un clic droit sur l'en-tête ;

l'inspecteur WS prend actuellement en charge les protocoles WS suivants : JSON simple ; Socket.IO ; SockJS ; SignalR et WAMP seront bientôt pris en charge.



Vous pouvez utiliser le bouton Pause/Reprendre dans la barre d'outils du panneau Réseau pour arrêter d'intercepter le trafic WS.

WS continue d’être amélioré, mais l’équipe de FireFox DevTools l’a déjà rendu disponible pour les développeurs qui voudraient l’essayer avant la date de livraison. L’inspecteur est disponible dès maintenant dans Firefox Developer Edition 70. Il sera publié dans Firefox 71. Pour certains développeurs, il s'agit d'une amélioration majeure pour le navigateur Firefox. Pour d’autres encore, cette amélioration continue des outils de développement de Firefox permettra au navigateur de faire de plus en plus de l’ombre à l’hégémonie de Google Chrome.



