Annoncée lors de l’événement Samsung Unpacked en août de cette année, Microsoft a officiellement dévoilé cette semaine la fonctionnalité « Appels » qui permet aux utilisateurs de répondre aux appels téléphoniques Android à l'aide de leur PC. Dans un blog publié sur son site officiel ce 8 octobre, la multinationale fondée par Bill Gates a annoncé qu'elle dévoilait la fonction Appels de l'application Your Phone pour Windows 10 à la communauté Windows Insider.À l'aide des haut-parleurs, du microphone et l'écran d'ordinateur, l'application Appels sur Your Phone de Windows 10 permet aux utilisateurs d'utiliser leur PC afin de répondre aux appels entrants qu'ils reçoivent, d'émettre et de refuser des appels sur leur téléphone Android. En cas de refus d'un appel téléphonique, un utilisateur a la possibilité de l'envoyer directement vers une messagerie vocale ou d'envoyer automatiquement un texte personnalisé à l'appelant. En plus de transférer des appels en toute transparence entre votre PC et votre téléphone, l’application permet également d’accéder aux contenus tels que : les messages, les photos et l'historique des appels récents.Pour bénéficier de la nouvelle fonctionnalité sur Your Phone, les clients doivent disposer d'un téléphone Android fonctionnant sous Android 7.0 ou d’une version ultérieure, un PC Windows 10 avec radio Bluetooth et Windows 10 build 18362.356 ou une version ultérieure. Après l'abandon de Windows Phone, Microsoft a de plus en plus investi dans Android. La société propose de nombreuses applications et fonctionnalités pour Android. Les utilisateurs de la plate-forme iOS peuvent se sentir délaissés ; pour cause, les applications pour iPhone sont de plus en plus limitées. Considérée comme la plate-forme mobile de premier choix, Microsoft a également présenté le téléphone Android Surface Neo avec double écran , dont la sortie serait prévue pour 2020.Toutefois, il existe un problème connu sur l’application Your Phone. « Dans certains cas, la fonctionpeut vous obliger à répéter l’opération de couplage de votre téléphone portable à votre PC, ainsi que le processus de configuration des appels », indique Microsoft. Bien que la fonctionnalité soit toujours en préversion, la société implémente la fonction pour Windows Insiders dans les versions 19H1 ou ultérieures. Microsoft n'a pas encore annoncé le lancement officiel de cette nouvelle fonctionnalité au grand public.Source : Blog Windows Quel est votre avis sur le sujet ?