Le joueur de Heartstone qui a été banni après avoir déclaré son soutien aux manifestants de Hong Kong S'exprime suite à sa réduction de peine 0PARTAGES 7 0 Plus tôt ce mois-ci, Blizzard a donné une interdiction d'accès aux tournois sur ses plateformes d'un an à un joueur de Hearthstone qui avait exprimé son soutien aux manifestants de Hong Kong lors d'une diffusion en direct d'une compétition. Le développeur et éditeur de jeux basé aux États-Unis a également retenu l’argent qu’il a gagné en participant au tournoi.



L'incident s'est produit lorsque Ng "Blitzchung" Wai Chung était interviewé après un match des Grands Maîtres. À la fin de l'entretien, InvenGlobal a rapporté que Blitzchung avait retiré son masque de protestation hongkongais pour crier « Libérez Hong Kong. Révolution de notre époque ! » La diffusion a été rapidement coupée pour laisser place à une pause publicitaire. Blizzard a également déclaré ne plus vouloir travailler avec les deux personnes qui ont mené l'interview dans la vidéo de l'interview post-match.



Apparemment inquiet des répercussions potentielles sur ses intérêts commerciaux chinois (la société est partiellement détenue par des investisseurs chinois), Blizzard a réagi en bannissant Blitzchung des tournois Hearthstone pendant un an à compter du 5 octobre. De plus, il ne sera plus en mesure de prendre part au tournoi des Grands Maîtres et perdra tous les gains gagnés lors de la saison 2 des Grands Maîtres. Dans sa déclaration, Blizzard a cité une règle de compétition qui interdit aux joueurs de faire quoi que ce soit qui discrédite le joueur, offense une partie ou un groupe du public ou porte atteinte à l'image de Blizzard.



Face à la critique, la société a annoncé samedi qu'elle réduirait à six mois la suspension du joueur Ng "Blitzchung" Wai Chung, et qu'elle restituerait l'argent qu'il a gagné. Blizzard affirme que sa décision initiale n'a pas été influencée par sa relation avec la Chine : « Les opinions spécifiques exprimées par la blitzchung n’ont pas été prises en compte dans la décision que nous avons prise. Je veux être clair: nos relations en Chine n’ont aucune influence sur notre décision », a écrit J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment.



Selon Brack, les deux intervieweurs qui se sont chargés des échanges avec Wai Chung auront également une réduction de peine, mais Blizzard les tient toujours pour responsables de son élan : « En ce qui concerne les interviewers, rappelez-vous que leur objectif est de garder l'événement concentré sur le tournoi. Cela n’a pas eu lieu ici, et nous allons également fixer leur suspension à six mois ».





Le joueur prend la parole



En réponse à l'annonce de Blizzard, Blitzchung a rédigé une déclaration personnelle en chinois et en anglais via TwitLonger, un outil qui permet permet de poster vos tweets sans être limité au nombre de caractères :



« Merci de l'attention que vous m'avez porté au cours de la semaine écoulée. C’est une déclaration personnelle et mon point de vue sur la dernière décision de Blizzard. Tout d’abord, je suis reconnaissant à Blizzard d’avoir reconsidéré sa position sur mon bannissement. Plus tôt cette semaine, j’avais dit aux médias que je savais que j’aurais peut-être une sanction ou une conséquence pour mon acte, car je comprenais que mon acte pourrait détourner la conversation du but de l’événement. À l'avenir, je serai plus prudent à ce sujet et j'exprimerai mes opinions ou manifesterai mon soutien à Hong Kong sur mes plateformes personnelles.



« Beaucoup de gens me demandent si j'accepte la dernière décision de Blizzard, j'en parlerai en deux parties : récompenses de tournoi et suspension. Pour les récompenses des tournois, je cite les propos de Blizzard sur le site officiel, ils ont mentionné le fait que j'avais joué sans tricher durant le tournoi et qu'ils pensaient que je devrais recevoir mes récompenses. C'est la partie que j'apprécie vraiment. Les gens de Blizzard m'avaient expliqué cela le temps d'un appel téléphonique et j'ai apprécié. J'accepte leur décision à cet égard.



« Pour la deuxième partie au sujet de la suspension, Blizzard a changé la durée de ma suspension qui est passée d'un an à six mois. Une fois encore, j'apprécie la modification à ce sujet. Pour être honnête, je pense que six mois, c'est encore beaucoup pour moi. Mais je me suis laissé dire que je peux continuer à concourir dans le circuit Hearthstone Pro tant qu’il ne s’agit pas du tournoi Grandmaster. J'apprécie leur décision car Grandmaster est actuellement le tournoi de plus haut niveau dans la compétition Hearthstone. Cependant, je souhaite que Blizzard puisse reconsidérer les pénalités qu'il a infligé aux deux interviewers concernés.



« Enfin, beaucoup de gens veulent savoir si je participerais à Hearthstone dans le futur. Honnêtement, je n'ai encore aucune idée à ce sujet. Étant donné que mon prochain tournoi sera très probablement le tournoi Grandmaster de la saison prochaine, il faudra probablement au moins quelques mois à partir de maintenant. Je vais prendre ce temps pour me détendre afin de décider si je reste dans la scène des Hearthstone de compétition ou non ».





Blizzard a d'abord interdit à Blitzchung de participer à la compétition pendant un an et a retenu ses gains dans le tournoi de saison régulière des Hearthstone Grandmasters (environ 10 000 $), après qu'il ait scandé « Libérez Hong Kong, révolution de notre époque ! » lors d'une interview d'après-match.



Blizzard appartient en partie au géant chinois du jeu vidéo Tencent, qui détient 5% du capital, et a été accusé de s'être laissé aller à la sensibilité chinoise face à toutes les mentions des manifestations qui sévissent actuellement à Hong Kong. Le bannissement a suscité la polémique la semaine dernière, provoquant la désapprobation des joueurs, des politiciens et même des employés de Blizzard. Une trentaine d'employés d'Activision Blizzard auraient organisé une manifestation au siège de la société à Irvine, en Californie, pour protester contre le bannissement de Blitzchung, alors que le sénateur démocrate Ron Wyden de l'Oregon a tweeté mardi que « Blizzard montre qu'il est prêt à s'humilier pour plaire au Parti communiste chinois ».



Les joueurs ont également commencé à utiliser le personnage chinois Mei du jeu Blizzard "Overwatch" comme mascotte dans les mèmes et des messages pro-Hong Kong sur les médias sociaux.



Blitzchung est toujours banni et bien que le le PDG de Blizzard ait nié toute influence chinoise sur cette interdiction, il a admis la mauvaise gestion de l'évènement : « Avec le recul, notre processus n'était pas adéquat et nous avons réagi trop rapidement ».



