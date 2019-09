Richard Stallman finit par démissionner de son poste de responsable du projet GNU Juste deux jours après avoir assuré qu'il resterait à la tête du projet qu'il a créé 0PARTAGES 3 0 Le lundi 16 septembre, Richard Matthew Stallman (rms), père du projet GNU et initiateur du mouvement du logiciel libre, a décidé de quitter le CSAIL, le laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle du MIT. « Je démissionne immédiatement de mon poste au CSAIL du MIT. Je le fais en raison de la pression exercée sur le MIT et moi-même à la suite d'une série de malentendus et d'interprétations erronées », avait annoncé Stallman sur son site Web personnel.



rms aurait en effet commenté l'actualité sur Jeffrey Epstein, un homme d'affaires américain condamné pour sa participation à un réseau de prostitution de mineures. Il se serait notamment prononcé sur le cas d'une victime qui selon son témoignage a été livrée au défunt professeur du MIT Marvin Minsky et aurait été agressée sexuellement par ce dernier. Mais Richard Stallman aurait réfuté cette accusation, en soutenant que Marvin Minsky n’avait agressé personne. Cette prise de position a été fustigée par certains collègues ou anciens du MIT. C'est le cas par exemple de Selam Jie Gano, ingénieur en robotique et diplômé du MIT, qui a publié un article pour manifester sa colère. Il reproche à Stallman d’avoir eu des propos totalement erronés sur une situation qu’il ne maîtrisait pas. Ce sont ces critiques qui ont poussé rms à démissionner du CSAIL.





Richard Matthew Stallman (rms), père du projet GNU et initiateur du mouvement du logiciel libre

Le même jour, Richard Stallman a également quitté son poste de président de la Free Software Foundation et de son conseil d’administration. Alors, certains se sont dit qu'il n'était plus le responsable du projet GNU, chose que Stallman a rectifié le 26 septembre dans la liste de diffusion du projet qu'il a créé. « Le 16 septembre, j'ai démissionné de la présidence de la Free Software Foundation, mais le projet GNU et la FSF ne sont pas les mêmes. Je suis toujours à la tête du projet GNU, et j'ai l'intention de continuer comme tel », a-t-il tranché.



Mais sur son site personnel, le même qu'il a utilisé pour annoncer son départ du CSAIL, Richard Stallman a indiqué le samedi 28 septembre, dans un court message, qu'il quittait immédiatement la tête du projet GNU : « Par la présente, je quitte le poste de responsable du projet GNU, avec effet immédiat », a-t-il annoncé. Que s'est-il donc passé pour que seulement deux jours plus tard il change d'avis ?



Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ? Le lundi 16 septembre, Richard Matthew Stallman (rms), père du projet GNU et initiateur du mouvement du logiciel libre, a décidé de quitter le CSAIL, le laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle du MIT. « Je démissionne immédiatement de mon poste au CSAIL du MIT. Je le fais en raison de la pression exercée sur le MIT et moi-même à la suite d'une série de malentendus et d'interprétations erronées », avait annoncé Stallman sur son site Web personnel.rms aurait en effet commenté l'actualité sur Jeffrey Epstein, un homme d'affaires américain condamné pour sa participation à un réseau de prostitution de mineures. Il se serait notamment prononcé sur le cas d'une victime qui selon son témoignage a été livrée au défunt professeur du MIT Marvin Minsky et aurait été agressée sexuellement par ce dernier. Mais Richard Stallman aurait réfuté cette accusation, en soutenant que Marvin Minsky n’avait agressé personne. Cette prise de position a été fustigée par certains collègues ou anciens du MIT. C'est le cas par exemple de Selam Jie Gano, ingénieur en robotique et diplômé du MIT, qui a publié un article pour manifester sa colère. Il reproche à Stallman d’avoir eu des propos totalement erronés sur une situation qu’il ne maîtrisait pas. Ce sont ces critiques qui ont poussé rms à démissionner du CSAIL.Le même jour, Richard Stallman a également quitté son poste de président de la Free Software Foundation et de son conseil d’administration. Alors, certains se sont dit qu'il n'était plus le responsable du projet GNU, chose que Stallman a rectifié le 26 septembre dans la liste de diffusion du projet qu'il a créé. « Le 16 septembre, j'ai démissionné de la présidence de la Free Software Foundation, mais le projet GNU et la FSF ne sont pas les mêmes. Je suis toujours à la tête du projet GNU, et j'ai l'intention de continuer comme tel », a-t-il tranché.Mais sur son site personnel, le même qu'il a utilisé pour annoncer son départ du CSAIL, Richard Stallman a indiqué le samedi 28 septembre, dans un court message, qu'il quittait immédiatement la tête du projet GNU : « Par la présente, je quitte le poste de responsable du projet GNU, avec effet immédiat », a-t-il annoncé. Que s'est-il donc passé pour que seulement deux jours plus tard il change d'avis ?Source : Richard Stallman Qu'en pensez-vous ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 85 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Membre averti https://www.developpez.com 1 0 Que cela est stupide !

Développeur Javascript (H/F) ↳ Approach People Recruitment - Ile de France - Paris (75000) Consultant Moa - Mco (f/h) ↳ Expectra - Ile de France - Paris 09 (75009) Adjoint Rsi F/h ↳ Fyte - Ile de France - Nanterre (92000) Voir plus d'offres