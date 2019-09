L'architecture Willow Cove d'Intel sera « significativement plus grosse » que Sunny Cove Elle apportera une nouvelle conception des caches et des fonctionnalités de sécurité supplémentaires 0PARTAGES 7 0 Les améliorations de performance dans nos processeurs n'ont cessé ces dernières années, mais à un rythme plus lent. Les moins jeunes se souviennent d'une époque où changer de PC tous les deux ou trois ans avait un véritable intérêt, le gain de performance (notamment grâce à des fréquences plus élevées) le justifiant pour bon nombre d'usages. Maintenant, on se satisfait d'un gain d'à peine une dizaine de pour cent d'une génération à l'autre, une augmentation de quinze à vingt étant très significative :



L'architecture qui suivra Sunny Cove, Willow Cove, devrait se rapprocher d'une relation linéaire entre l'augmentation de performance et le nombre de transistors. C'est tout du moins l'avis de Jim Keller, vice-président d'Intel depuis 2018. De fait, un processeur est certes le résultat du travail acharné d'un très grand nombre de personnes, mais surtout d'un grand nombre de petites équipes : chacune peut améliorer significativement sa partie, pour apporter des gains à l'échelle du processeur. En effet, la partie calcul d'un processeur actuel représente approximativement un tiers de sa consommation d'énergie, une fraction un peu plus grande des transistors : le reste sert d'interfaces avec les autres composants de l'ordinateur.





Intel planifie l'avenir de ses processeurs sur plus d'une dizaine d'années, avec pour objectif actuel de multiplier le nombre de transistors par processeur par cinquante. Chaque étape intermédiaire de cette feuille de route prévoit d'énormes changements pour arriver à une croissance linéaire. Par exemple, un processeur Sunny Cove maintient une fenêtre de huit cent instructions à exécuter, avec un rythme de trois à six instructions exécutées par cycle, à l'aide d'énormes prédicteurs : les prochaines générations devraient augmenter ces chiffres pour atteindre le niveau de performance espéré.



Source : Intel's next-gen CPU architecture will be "significantly bigger" than Sunny Cove

depuis que zen est arrivé j'ai doublé la perf de mon cpu comme sa comme par magie en passant d'un I5 4coeurs à un ryzen 8coeurs 16threads...

d'ici 1-2ans des CPU 12coeurs à 5Ghz pourrais bien devenir bon marché comme l'est aujourd'hui les 8coeurs à 4.5Ghz.



Et après ? une fois que l'on aura tous un CPU 12coeurs à 5Ghz en 1nm++ ? et bien il y'a toujours la possibilité de créer des puces spécialisé, comme ils le font de plus en plus chez ARM. Un e puce dédié pour les calculs vectoriel, un NPU pour l'ia, un processeur pour les traitements d'images...etc. Ces cœurs spécialisé peuvent facilement doublé les perfs dans certaines conditions.



Donc oui le probleme c'est quand une entreprise dispose d'un monopole et vas donc se contenter de vendre la même merde pendant 10ans.



Le processeur du futur c'est des puces conçues pour faire des taches spécifique. des coeurs générique haute performance pour des taches générique, des puces spécialisé pour des taches spécifique mais régulière et des coeurs générique basse consomation pour économiser de l'électricité.



Es ce la faute au progrès technologique qui sature ou au manque de concurrence ?

depuis que zen est arrivé j'ai doublé la perf de mon cpu comme sa comme par magie en passant d'un I5 4coeurs à un ryzen 8coeurs 16threads...

d'ici 1-2ans des CPU 12coeurs à 5Ghz pourrais bien devenir bon marché comme l'est aujourd'hui les 8coeurs à 4.5Ghz.

Et après ? une fois que l'on aura tous un CPU 12coeurs à 5Ghz en 1nm++ ? et bien il y'a toujours la possibilité de créer des puces spécialisé, comme ils le font de plus en plus chez ARM. Un e puce dédié pour les calculs vectoriel, un NPU pour l'ia, un processeur pour les traitements d'images...etc. Ces cœurs spécialisé peuvent facilement doublé les perfs dans certaines conditions.

Donc oui le probleme c'est quand une entreprise dispose d'un monopole et vas donc se contenter de vendre la même merde pendant 10ans.

Le processeur du futur c'est des puces conçues pour faire des taches spécifique. des coeurs générique haute performance pour des taches générique, des puces spécialisé pour des taches spécifique mais régulière et des coeurs générique basse consomation pour économiser de l'électricité.

L'architecture sunny cove sera d'ailleur comme cela, des coeurs haute performance pour le gaming/travail avancé et 1-2 coeurs d'atom pour la veille et la bureautique...et la puce graphique intégré évidement qui est quand même très utile quand les soft en tire partie.



La bataille entre HDMI et DisplayPort pour passer du full HD au 4K 60 ips. Et maintenant l'USB-C est en train de gagner du terrain

le passage du sata-2 (300 Mo/s) au sata-3 (650 Mo/s) au NVMe (> 1500 Mo/s) et la démocratisation des SSDs

le passage du PCI-Express 2 au PCI-Express 3 (bientôt 4) et maintenant la majorité des bus sont du PCI-Express (DMI "Direct Media Interface", NVMe, ...)

Les alimentations sont passés du rendement or au rendement platinium au rendement titanium et deviennent fanless (ou semi- fanless )

(ou semi- ) Les boîtiers qui maintenant accueillent plus de 7 ventilateurs (<- qui ces derniers n'ont plus besoin d'évoluer) : plus de silence, meilleur refroidissement

Le succès des NUCs et autres ordinateurs miniatures

Les disques durs sont passés de 5 To à 12 To

De plus en plus de logiciels utilisent la carte graphique pour accélérer les traitements



Et Apple qui a inventé le connecteur réversible



Envoyé par dourouc05 Envoyé par le gain de performance (notamment grâce à des fréquences plus élevées) le justifiant pour bon nombre d'usages. :



meilleurs calculs flottants avec la technologie AVX et son amélioration AVX 2.0

meilleurs performances pour les cores en multi-threading

meilleurs IGP

augmentation du nombre de cores (on est à 6 - 8) - merci AMD

Passage de la fréquence mémoire de 1666 MHz à 3200 MHz (officiel) et les latences ne sont pas mauvaises



La bataille entre HDMI et DisplayPort pour passer du full HD au 4K 60 ips. Et maintenant l'USB-C est en train de gagner du terrain

le passage du sata-2 (300 Mo/s) au sata-3 (650 Mo/s) au NVMe (> 1500 Mo/s) et la démocratisation des SSDs

le passage du PCI-Express 2 au PCI-Express 3 (bientôt 4) et maintenant la majorité des bus sont du PCI-Express (DMI "Direct Media Interface", NVMe, ...)

Les alimentations sont passés du rendement or au rendement platinium au rendement titanium et deviennent fanless (ou semi- fanless )

(ou semi- ) Les boîtiers qui maintenant accueillent plus de 7 ventilateurs (<- qui ces derniers n'ont plus besoin d'évoluer) : plus de silence, meilleur refroidissement

Le succès des NUCs et autres ordinateurs miniatures

Les disques durs sont passés de 5 To à 12 To

De plus en plus de logiciels utilisent la carte graphique pour accélérer les traitements



Et Apple qui a inventé le connecteur réversible Et pourtant depuis 2009, il y a eu beaucoup de trucsEt Apple qui a inventé le connecteur réversible



Envoyé par foetus Envoyé par [*]meilleurs performances pour les cores en multi-threading[/LIST] 0 0 Bah oui, et que retrouve-t-on dans ces différents secteurs? Beaucoup d'acteurs, et donc, de la concurrence.Le multi-threading s'est amélioré, en tant que tel, s'est amélioré au fils des années? J'avais rien lu là-dessus. Expert éminent https://www.developpez.com Envoyé par wistiti1234 Envoyé par Bah oui, et que retrouve-t-on dans ces différents secteurs? Beaucoup d'acteurs, et donc, de la concurrence.

Mais à côté, ce n'était pas fou :

le PCI-Express 1 versus l'AGP : pas une grosse différence en performance mais le full duplex un vrai plus

les écrans LCDs versus les écrans CRT : pas une grosse différence en performance. Même la connectique DVI ce n'est pas fou

le SATA versus le PATA : pas une grosse différence en performance mais un câble plus plat



C'était le temps de la bidouille : des latences très basses (2-2-2-5), le command rate à 1, les gros ventirads, le format BTX, tout en série, ...



Mon propos est que début 2000, oui le processeur à chaque montée de fréquence et à chaque amélioration calcul flottant c'était une claque

Mais à côté, ce n'était pas fou :

le PCI-Express 1 versus l'AGP : pas une grosse différence en performance mais le full duplex un vrai plus

les écrans LCDs versus les écrans CRT : pas une grosse différence en performance. Même la connectique DVI ce n'est pas fou

le SATA versus le PATA : pas une grosse différence en performance mais un câble plus plat

C'était le temps de la bidouille : des latences très basses (2-2-2-5), le command rate à 1, les gros ventirads, le format BTX, tout en série, ...

En testant les processeurs sur les sites de comparaison, depuis 2009 on est à x3 en performance multi-threading (mais on va me reprocher que ce sont des tests synthétiques )

