Le milliardaire Jack Ma, fondateur du géant chinois Alibaba, a suscité la controverse, lorsqu'il a fait des commentaires en faveur des journées de travail de 12 heures. Ma affirme maintenant qu'avec l'avènement des technologies avancées et de l'intelligence artificielle, les gens ne devraient travailler que 12 heures par semaine. À ce propos, il a déclaré à l'occasion de la Conférence mondiale annuelle sur l'intelligence artificielle qui se tenait cette semaine à Shanghai : « Je pense que les gens devraient travailler trois jours par semaine, quatre heures par jour ». Qu'est-ce qui pourrait motiver Jack Ma à penser de la sorte ?



Sur scène avec Elon Musk, le PDG de Tesla, Ma a pris la révolution industrielle et l’électricité comme exemple pour illustrer de quelle manière les progrès technologiques pourraient permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Il assure que « le pouvoir de l’électricité réside dans le fait qu’on met plus de temps à disposition des gens de sorte que vous pouvez aller au karaoké le soir, aux soirées dansantes le soir ».



« Je pense que grâce à l’intelligence artificielle, les gens auront plus de temps pour profiter d’être des êtres humains », a poursuivi le fondateur d’Alibaba qui estime que nous n’aurons plus « besoin de beaucoup d’emplois ». D’après lui, « les emplois dont nous avons besoin sont ceux qui rendent les gens plus heureux... les gens font l’expérience de la vie, apprécient d’être des êtres humains ».





Un revirement du chef d’entreprise chinois ?



Le discours de Ma à Shanghai contraste avec les commentaires qu’il a faits en avril dernier et qui ont été publiés sur le compte WeChat d’Alibaba. Au milieu d’un débat sur la culture de la technologie en Chine qui consiste à travailler de longues heures durant, Jack Ma a qualifié cette pratique « d’énorme bénédiction », en faisant spécifiquement référence au « système 996 » qui caractérise les horaires de travail en Chine : travailler de 9 heures du matin jusqu’à 9 heures du soir, six jours par semaine.



L’ancien patron d’Alibaba avait ajouté : « Si vous n’y consacrez pas plus de temps et d’énergie que les autres, comment pouvez-vous atteindre le succès que vous souhaitez ? Comparé à eux, à ce jour, je me sens encore chanceux, je ne regrette pas (je travaille 12 heures par jour), je ne changerais jamais cette partie de moi ».



Comme l’a souligné le Washington Post, certains ont spéculé sur Weibo (un service de messagerie chinois qui ressemble à Twitter) que, lors de sa récente intervention, Ma a simplement adapté son discours au public américain : « Auparavant, il [Ma] a parlé en chinois à propos du système 996. Là, ça nous concernait. Cette fois-ci, il a dit : “trois jours par semaine, quatre heures par jour” en anglais. Là, c’est pour les étrangers ». Mais que pense donc réellement le chef d’entreprise chinois ? Qu’en est-il des autres leadeurs de l’industrie technologique ?



Jack Ma n’est sans doute pas le seul technico-milliardaire à prédire que l’intelligence artificielle et les progrès technologiques entraîneront une diminution du nombre d’heures de travail. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, le PDG de Tesla, Elon Musk, sont autant de personnalités qui semblent avoir chacun un avis bien tranché sur la question.



Sources : Washington Post, Youtube



Et vous ?



Que pensez-vous des propos de Jack Ma ?

Quel est votre avis, en général, sur la question des horaires de travail hebdomadaires ?

Que recommanderiez en ce sens ?



