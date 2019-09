Après la levée de fonds de 100 millions de dollars l’année dernière qui a porté sa valorisation à 1,1 milliard de dollars, GitLab Inc. a réussi à lever de nouveaux fonds qui ont plus que doublé sa valorisation. Cette fois, l’entreprise a annoncé avoir récolté 268 millions de dollars qui portent à présent sa valorisation à 2,75 milliards de dollars, avant son introduction en bourse qui est prévue pour le 18 novembre 2020. Selon Bloomberg, GitLab Inc. a amassé un total de 426 millions de dollars jusqu'à présent, incluant la nouvelle ronde.GitLab est un gestionnaire de référentiels Git basé sur le Web et développé par l’entreprise GitLab Inc, fondée en 2014. La startup basée à San Francisco fournit une application unique aux entreprises pour écrire du code, pour développer et pour déployer leur logiciel. GitLab a été développé en Ruby on Rails (RoR), un framework Web libre écrit en Ruby qui suit le motif de conception modèle-vue-contrôleur (MVC). Le produit est utilisé par des compagnies telles que Delta Air Lines Inc, Ticketmaster Entertainment Inc. et Goldman Sachs Group Inc.Un des grands défis auxquels GitLab a été confronté est sa constante comparaison avec GitHub. Ainsi, pour se dissocier d'autres plateformes comme Jira, GitHub, New Relic et BlackDuck d’Atlassian, GitLab s’emploie à créer une plateforme tout-en-un qui évite aux entreprises d’intégrer de nombreux services de développement. GitLab veut être un interlocuteur unique pour tous les besoins d’un développeur. L'entreprise a déclaré qu’elle était déjà en mesure de le faire, même si elle doit encore s’améliorer dans certains domaines.En d’autres termes, GitLab propose des référentiels d’hébergement de code qui aident les équipes de développeurs à collaborer et à gérer leurs projets de développement logiciel au fur et à mesure de leur évolution. La société s’est aussi intéressée à d’autres produits axés sur les développeurs. À la sortie de GitLab 10.0, la société est allée plus loin dans sa mission DevOps en cherchant à cibler l'ensemble du marché du développement, du déploiement et de la surveillance des logiciels. GitLab s’appuie sur l’open source et a plus de 2000 contributeurs.À la même période l’année dernière, GitLab Inc. a annoncé qu’elle a réussi à récolter 100 millions de dollars dans la série D de financements menée par ICONIQ Capital, avec la participation des investisseurs existants GV et Khosla Ventures. Ce nouveau cycle de financement intervient près d’un an après l’annonce par GitLab Inc. de sa série C de financement qui a abouti à une levée de fonds de 20 millions de dollars. Par la suite, la société a révélé que sa valorisation avait plus que doublé depuis la série B qui a eu lieu un an avant la troisième.Cela a porté la valorisation de l’entreprise à 1,1 milliard de dollars, lui conférant le statut très convoité de « licorne ». « Nous atteignons un point où chaque entreprise est une société de logiciels, et les grandes entreprises réalisent déjà que sans les développeurs, elles ne peuvent pas innover. « Les développeurs jouent un rôle crucial dans la croissance de l’entreprise et ont officiellement obtenu un siège à la table. Nous voulons que GitLab devienne synonyme d'une organisation d'ingénierie bien gérée », a déclaré Sid Sijbrandij, PDG de GitLab, en septembre 2018.Un an après cela, GitLab Inc. a annoncé cette semaine qu’il a levé 268 millions de dollars dans une ronde de financement, portant désormais la valorisation de l’entreprise à 2,75 milliards de dollars, plus du double de sa dernière évaluation qui était de 1,1 milliard de dollars en 2018. Le cycle de financement de la série E a été dirigé par ICONIQ Capital, l'investisseur principal dans sa précédente augmentation de capital, et Goldman Sachs, lui-même un client majeur de GitLab In. Cette fois, la société est soutenue par un consortium d'investisseurs.Parmi les nouveaux investisseurs figurent Alkeon Capital, Adage Capital Management, etc. Le fonds de croissance de Y Combinator s'est également joint à l'équipe. Selon le magazine américain Forbes, il y a également un groupe visant à guider GitLab Inc. du secteur privé au secteur public. Ce groupe comprend les entreprises Coatue, Franklin Templeton, Tiger Global Management et Two Sigma Ventures. À en croire certaines sources, GitLab Inc. est devenue une jeune entreprise leader dans le DevOps qui fait rêver les investisseurs.Sid Sijbrandij, le PDG de l’entreprise a expliqué que les nouveaux fonds seront utilisés pour ajouter la surveillance et la sécurité à l'offre de GitLab, et pour augmenter le nombre d'employés de l'entreprise de 400 à plus de 1000 cette année. L’année dernière, l’entreprise comptait un peu plus de 350 membres dans plus de 40 pays à travers le monde. Selon les propos de Sid Sijbrandij, PDG de la société, GitLab est capable d'ajouter des travailleurs à un rythme rapide, puisqu'il dispose d'une main-d'œuvre entièrement éloignée.« Toutes les compagnies deviennent des compagnies de logiciels, chaque changement que vous voulez faire influence le logiciel, et plus vite vous pouvez faire ce changement, plus c'est facile », a déclaré Sijbrandij. Actuellement, la société doit également fournir une assistance à une base croissante de plus de 100 000 organisations utilisant ses outils, ce qui témoigne encore plus du besoin de l’entreprise de renforcer sa main-d’œuvre.Le principal concurrent de GitLab Inc., GitHub Inc. a été acquis par Microsoft Corp. dans le cadre d'une transaction annoncée en juin 2018 et évaluée à 7,5 milliards de dollars. Mais GitLab Inc. visera plutôt les marchés publics, en ciblant une introduction en bourse ou une cotation directe l'automne prochain. Le PDG, SId Sijbrandij a annoncé que lui et les siens préfèrent rester indépendants en tant qu’entreprise. « Nous préférons rester indépendants en tant qu'entreprise », a-t-il dit. Une annonce très claire à l’endroit des géants qui avalent les petites entreprises.Pour son introduction en bourse, GitLab a fixé la date provisoire du 18 novembre 2020. Cependant, Sijbrandij a ajouté que la startup surveillera les conditions du marché et que rien n'est garanti. Selon Forbes, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à investir dans la société, montrant ainsi qu’ils font confiance au leadership unique de SId Sijbrandij. « Comme nous avons été clairs sur notre ambition, cela leur a donné confiance en notre réussite », a conclu Sid Sijbrandij.Sources : Forbes Qu'en pensez-vous ?